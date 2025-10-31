Blessée grièvement par un élève de 6 ans, cette enseignante demande des millions de dédommagement

Blessée grièvement par un élève, une enseignante pointe des manquements de sa hiérarchie et réclame des millions en dommages et intérêts.

Elle a cru mourir de la main d'un de ses élèves. Abby Zwerner, enseignante en CP, a été gravement blessée par balle par un élève de 6 ans alors qu'elle donnait cours dans une école primaire de Newport News, en Virginie, le 6 janvier 2023. La justice américaine a déjà jugé la mère de l'enfant, ce dernier étant trop jeune pour considérer responsable, et l'a condamnée à près de quatre ans de prison pour négligence envers son enfant et infractions fédérales liées aux armes. Mais l'enseignante a intenté une nouvelle action en justice pour obtenir des dédommagements.

Touchée à la main et à la poitrine, Abby Zwerner souffre encore des traumatismes physiques et psychologiques laissés par la fusillade. La balle, toujours logée dans son corps, a touché et affaissé une de ses poumons et a frôlé son cœur. Après six interventions chirurgicales nécessaires pour soigner ses blessures, elle se dit "toujours incapable d'utiliser pleinement sa gauche" rapporte CNN. Des séquelles qui resteront à vie a indiqué un chirurgien orthopédiste spécialisé dans les traumatismes au tribunal.

L'enseignante est également en proie à un stress post-traumatique qui la handicape au quotidien. "Je veux juste rentrer chez moi" a indiqué Abby Zwerner à l'audience ajoutant avec peur de sortir en public. "Elle a perdu ce sentiment de sécurité. [...] Désormais, elle ne veut plus aller nulle part. Elle s'est repliée sur elle-même et isolée, s'est éloignée de ses amis, évite les lieux publics et ressent désormais de la peur dans des endroits où elle n'en ressentait pas auparavant", a confirmé un psychiatre. Une description confirmée par la sœur d'Abby Zwerner qui a souligné que l'institutrice "n'est plus la même personne".

© 1688983841005-1,

Pour toutes ces raisons, l'enseignante et ses avocats réclament 40 millions de dollars contre l'ancienne directrice adjointe de l'école, Ebony Parker. La plaignante accuse celle qui était responsable de l'établissement scolaire de ne pas avoir empêcher la fusillade alors qu'elle aurait pu. Elle affirme que plusieurs signalements concernant l'élève auteur de la fusillade ont été rapportés à Ebony Parker, y compris le jour du drame, et que cette dernière n'a pas réagi.

La plainte déposée par Abby Zwerner accuse la directrice adjointe d'avoir ignoré "les avertissements des enseignants et du personnel selon lesquels des élèves avaient vu l'arme à feu" et l'élève auteur de la fusillade avait "retiré de son sac à dos un objet susceptible d'être une arme à feu avant qu'il ne soit fouillé". Deux membres du personnel indiquent par ailleurs qu'Ebony Parker avait "interdit" aux enseignants de fouiller l'enfant de 6 ans pour vérifier s'il était armé, préférant attendre l'arrivée des parents.

L'enfant de 6 ans auteur du tir contre l'enseignante avait, avant la fusillade, montrait des "tendances violentes" les mois précédant le drame selon la plainte : il aurait étranglé un professeur, relevé la robe d'une camarade de classe et l'aurait touchée de manière inappropriée dans la cour de récréation. Il devait donc être accompagnée d'un parent à l'école, mais avait été "autorisé à rester seul" le jour de la fusillade.

Au tribunal, l'avocat d'Ebony Parker a tenté de discréditer les traumatismes dont Abby Zwerner dit souffrir. Il a présenté des preuves selon lesquelles Zwerner avait assisté à des concerts depuis la fusillade, notamment la tournée Eras de Taylor Swift, pour contredire l'incapacité de la plaignante à sortir. Il a aussi remis en question la portée des séquelles physiques rappelant que l'enseignante en reconversion a obtenu un diplôme en cosmétologie. A ce sujet, l'intéressée a expliqué ne pas pouvoir travailler jusqu'à la rémission complète de sa main.