Attaque sur l'Île d'Oléron : troubles psy et motivations religieuses... Pourquoi le caractère terroriste n'a pas été retenu ?

Le conducteur à l'origine de la terrible attaque survenue sur l'île d'Oléron mercredi doit être déféré devant le juge ce vendredi matin en vue d'une mise en garde à vue pour "tentatives d'assassinat". Le suspect a reconnu être l'auteur des faits, mais présente un profil déroutant.

Sommaire Le direct

Qui est le suspect ?

Qui sont les victimes ? L'essentiel : Jean G., un homme de 35 ans, a été interpellé mercredi 5 novembre sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime) après avoir blessé cinq personnes en tentant d'en tuer sept. Deux des victimes ont été prises en charge en urgence absolue, mais leur "pronostic vital n’est plus engagé", a confirmé le procureur de la République de La Rochelle.

Le suspect a plusieurs fois répété "Allah Akbar" lors de son interpellation. En garde à vue, il a reconnu être l'auteur des faits et a indiqué avoir "agi sous les ordres d'Allah". Il a déclaré s'être "récemment converti à l'islam, seul avec l'aide des réseaux sociaux" après s'être tourné vers le catholicisme. Si des éléments religieux ont été découverts à son domicile, les investigations n'ont pas permis d'établir de lien avec la propagande djihadiste ou des organisations terroristes.

Pour l'heure, le parquet national antiterroriste (Pnat) ne s'est pas saisi de l'affaire, mais reste en observation.

L'homme, connu pour des délits de droit commun et pour sa "polytoxicomanie", a été testé positif au cannabis au moment des faits. Soumis à des expertises psychiatriques, le suspect ne présente aucun trouble psychique ayant aboli son discernement. Toutefois, l'"altération" du discernement a été retenue, notamment parce que l'homme a tenu des "propos manquant de cohérence" et "marqués de troubles de la personnalité" a précisé le procureur.

Jean G. doit être déféré devant un juge dans la matinée de ce vendredi 7 novembre, à l'issue de sa garde à vue qui se termine ver 9 heures, en vue d'une mise en examen pour "tentatives d'assassinat" à l'encontre de sept personnes. Le parquet de La Rochelle a annoncé demander un placement en détention provisoire.

En direct

08:27 - Comment vont les cinq victimes blessées dans l'attaque à Oléron ? Le procureur de la République de La Rochelle a précisé l'évolution de l'état de santé des victimes. Sur les cinq blessés, les deux pris en charge en urgence absolue sont toujours dans un état "particulièrement préoccupant", même si leur pronostic vital n'est pas engagé : Il s'agit d"un homme de 69 ans et d'une femme de 22 ans". Quant aux trois autres blessés retrouvés en urgence relative, des hommes de 34, 40 et 67 ans, ils ont quitté l'hôpital avec des incapacités totales de travail (ITT) allant de un à soixante jours. 08:11 - Des éléments insuffisants pour caractériser une attaque terroriste Plusieurs éléments de l'enquête pointent de possibles motivations religieuses : les cris "Allah Akbar" répétés, des écrits religieux de confessions musulmanes retrouvés au domicile du suspect et ses déclarations sur les "ordres d'Allah", mais les enquêteurs n'ont pas établi de lien avec une organisation terroriste et le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi, et pour cause les éléments précités ne suffisent pas à caractériser un attentat terroriste : "Le fait de prononcer 'Allah Akbar' ne signifie pas pour autant que la personne est radicalisée, de la même manière que le fait de détenir des écrits religieux", rappelle Samia Maktouf, avocate au barreau de Paris, sur BFMTV. 07:55 - Le suspect dit avoir entendu des voix et reçu la demande d'un "sacrifice" Le procureur de la République a indiqué jeudi soir en conférence de presse que le suspect de l'attaque sur l'île d'Oléron a déclaré lors d'une audition "entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelques temps" et qu'il faisait part d'une "volonté d'être interné". Plus tôt, Jean G. a reconnu les faits et expliqué avoir "suivi les ordres d'Allah" qui lui aurait confié une mission et demandé un "sacrifice". Des éléments à même d'appuyer la piste de troubles psychiques à l'origine de l'altération du jugement retenue pour le suspect. 06/11/25 - 23:05 - Vers une mise en examen pour tentatives d'assassinats vendredi matin FIN DU DIRECT - Arrêté mercredi vers 9h20, dans la foulée des faits, Jean G. doit voir sa garde à vue prendre fin ce vendredi 7 novembre au matin. L'ouverture d'une information judiciaire en vue d'une mise en examen devrait ainsi être demandée par le procureur. Placé en garde à vue pour "tentatives de meurtres", il devrait être mis en examen pour tentatives d'assassinats à l'encontre des sept victimes. Comme l'a annoncé jeudi soir le procureur, "la préméditation est à retenir pour le parquet". 06/11/25 - 22:02 - Pourquoi les enquêteurs ont écarté la piste terroriste Brandie par le principal suspect, la piste de l'attaque terroriste n'est finalement pas suivie par les enquêteurs. Et pour cause, les "propos incohérents" de Jean G., accusé d'avoir délibérément foncé sur plusieurs piétons et cyclistes mercredi matin, mais également sa "polytoxicomanie", dont sa dépendance au cannabis, ont poussé les magistrats à écarter cette option jusqu'à nouvel ordre. 06/11/25 - 21:07 - "Célibataire, sans enfant, sans activité" Lors de la conférence de presse donnée ce jeudi en début de soirée par le parquet de La Rochelle, le profil de Jean G. a été réabordé. Le principal suspect dans l'affaire dite de l'attaque d'Oléron est décrit comme un homme de 35 ans "célibataire, sans enfant, sans activité".

En savoir plus :

Drame et incompréhension sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime). Un automobiliste a foncé sur plusieurs personnes avec son véhicule mercredi matin. Les faits se sont produits entre Dolus-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron, vers 9h30. Plusieurs personnes ont été renversées successivement.

D'après les dernières informations recueillies par BFMTV, deux victimes (un cycliste de 69 ans et une piétonne de 22 ans) "ont été transportées en urgence absolue par hélicoptère médicalisé sur les centres hospitaliers de Poitiers et de La Rochelle". Trois autres victimes ont été transportées en urgence relative par les véhicules terrestres du Sdis de la Charente-Maritime au centre hospitalier de Rochefort. "Enfin, cinq autres victimes sont blessées légèrement et prises en charge sur place par les pompiers", conclut la chaîne info.

Le conducteur du véhicule responsable des accidents a crié "Allah Akbar" avant de foncer sur les victimes selon Le Parisien, ce que confirme le parquet de La Rochelle. La piste d'une personne atteinte de troubles psychiatriques est également à l'étude. Depuis, l'homme a été interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de mettre le feu à son véhicule, rue de la Poyade à Saint-Pierre-d'Oléron. Il a été placé en garde à vue.

Selon les informations du Parisien, il s'agit d'un homme de nationalité française, Jean G., inconnu du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Il est âgé de 35 ans, "habite à La Cotinière, un village sur la côte ouest de l’île d’Oléron". "Il est connu pour ces nombreux dérapages, notamment en raison de sa consommation régulière de drogues et d’alcool", a fait savoir au Parisien le maire de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur. De plus, des bouteilles de gaz ont été retrouvées dans sa voiture. Enfin, il "a travaillé comme serveur, et il a essayé de faire marin-pêcheur", confie Jérôme Guillemet, conseiller municipal du RN à Saint-Pierre-d’Oléron au micro de France Info.

Si l'enquête suit son cours, Le Figaro rapporte que deux points seraient établis : la volonté de Jean G. de tuer et le fait qu'il aurait prémédité son geste, le suspect ayant déclaré avoir pensé passer à l'acte dès mardi, mais n'avoir finalement pas trouvé le courage, selon un élu local.

Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte, annonce le procureur de la République de La Rochelle. En revanche, selon la justice, il ne s'agirait pas d'un acte terroriste. En effet, le parquet national anti terroriste (PNAT) ne se saisit pas de l'enquête, a annoncé France Info ce jeudi après-midi.