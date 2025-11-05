Attaque à la voiture à Oléron, en direct : un attentat terroriste ? Le profil du suspect décrypté

La terrible attaque survenue sur l'île d'Oléron ce mercredi a été perpétrée par un homme de 35 ans, ayant crié "Allah Akbar" et "connu pour de nombreux dérapages". Son profil s'affine peu à peu.

Qui sont les victimes ? L'essentiel : Un automobiliste a foncé sur plusieurs personnes avec son véhicule ce mercredi matin. Les faits se sont produits entre Dolus-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron, vers 9h30. Plusieurs personnes ont été renversées successivement.

Dix personnes sont blessées, piétons et cyclistes compris. Deux victimes (un cycliste de 69 ans et une piétonne de 22 ans) "ont été transportées en urgence absolue", trois autres victimes ont été transportées en urgence relative, enfin, "cinq autres victimes sont blessées légèrement et prises en charge sur place par les pompiers", indique BFMTV.

Le conducteur du véhicule responsable des accidents aurait crié "Allah Akbar" avant de foncer sur les victimes, indique le parquet de La Rochelle. Il a été interpellé alors qu'il tentait de mettre le feu à son véhicule à Saint-Pierre-d'Oléron. Il a été placé en garde à vue.

Le principal suspect est un homme de 35 ans, de nationalité française et inconnu du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). "Il est connu pour ces nombreux dérapages, notamment en raison de sa consommation régulière de drogues et d’alcool", a fait savoir le maire de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur.

En direct

14:53 - L'automobiliste "n'a pas de problèmes psychiatriques" D'après Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre d'Oléron, l'automobiliste "n'a pas de problèmes psychiatriques". "Je pense qu'il était en pleine conscience de ce qu'il faisait", a-t-il indiqué sur BFMTV. Des éléments qui devront être vérifiés par l'enquête. Le ministre de l'Intérieur devrait faire un point dans une petite demi-heure. 14:31 - Deux victimes en urgence absolue, trois en urgence relative D'après les dernières informations recueillies par BFMTV, deux victimes (un cycliste de 69 ans et une piétonne de 22 ans) "ont été transportées en urgence absolue par hélicoptère médicalisé sur les centres hospitaliers de Poitiers et de La Rochelle". Trois autres victimes ont été transportées en urgence relative par les véhicules terrestres du Sdis de la Charente-Maritime au centre hospitalier de Rochefort. "Enfin, cinq autres victimes sont blessées légèrement et prises en charge sur place par les pompiers", conclut la chaîne info. 13:52 - Une collaboratrice du RN en "urgence absolue" Une collaboratrice député RN de la 4e circonscription de la Charente-Maritime, Pascal Markowsky, fait partie des personnes blessées, ont indiqué les députées Edwige Diaz et Laure Lavalette. "Aux proches des victimes, dont Emma, collaboratrice du député RN Pascal Markowsky évacuée en urgence absolue, nous adressons nos vives pensées", écrit Laure Lavalette sur X, qui déplore "l’horreur sur l'île d’Oléron". 12:28 - Des accidents provoqués "délibérément" assure le maire de Dolus-d’Oléron Les dégâts "ont été causés par une personne provoquant délibérément ces accidents. Neuf personnes sont touchées et sont entre les mains des pompiers et du SMUR. Nous créons une cellule de crise sur Dolus. Le responsable a été interpellé ! L’ensemble des services sont mobilisés pour gérer la situation", assure Thibault Brechkoff, maire de Dolus-d’Oléron, auprès d'Actu La Rochelle. Pour l'heure, aucun décès n'a été constaté. 12:12 - "L'intention délibérée" de percuter "toutes les personnes qu'il pouvait rencontrer" Au micro de BFMTV, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron confirme "l'intention délibérée" du chauffard de percuter "toutes les personnes qu'il pouvait rencontrer". L'homme de nationalité française a mis "intentionnellement le feu à son véhicule", poursuit Christophe Sueur. 11:56 - L'homme arrêté est connu "pour ces nombreux dérapages" D'après les informations du Parisien, l'homme est âgé d'une trentaine d'années, "habite à La Cotinière, un village sur la côte ouest de l’île d’Oléron". "Il est connu pour ces nombreux dérapages, notamment en raison de sa consommation régulière de drogues et d’alcool", a fait savoir au Parisien le maire de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur. De plus, des bouteilles de gaz ont été retrouvées dans sa voiture. 11:51 - Le parquet national antiterroriste "pas saisi à ce stade" Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte, annonce le procureur de la République de La Rochelle, ce mercredi 5 novembre. En revanche, le parquet antiterroriste "pas saisi à ce stade", apprend-on. 11:47 - 2 urgences absolues et 3 blessés, annonce le ministre de l'Intérieur "Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte. À la demande du Premier ministre, je me rends sur place", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, sur X. 11:41 - Un inconnu du fichier pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste Selon les informations du Parisien, il s'agit d'un homme de nationalité française, inconnu du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué qu'il se rendrait sur place ce mercredi et qu'une enquête avait été ouverte.

Drame et incompréhension sur l'île d'Oléron (Charente-Maritime). Selon une information du Parisien, un automobiliste a foncé sur plusieurs personnes avec son véhicule ce mercredi matin. Les faits se sont produits entre Dolus-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron, vers 9h30. Plusieurs personnes ont été renversées successivement. D'après Thibault Brechkoff, le maire de Dolus-d'Oléron cité par Actu.fr, "une cellule de crise" a été ouverte, la population est retranchée, et "les écoles primaires ainsi que le collège sont fermés et les enfants ont été mis à l'abri", précise Géraldine, commerçante à Saint-Pierre-d'Oléron.

D'après les dernières informations recueillies par BFMTV, deux victimes (un cycliste de 69 ans et une piétonne de 22 ans) "ont été transportées en urgence absolue par hélicoptère médicalisé sur les centres hospitaliers de Poitiers et de La Rochelle". Trois autres victimes ont été transportées en urgence relative par les véhicules terrestres du Sdis de la Charente-Maritime au centre hospitalier de Rochefort. "Enfin, cinq autres victimes sont blessées légèrement et prises en charge sur place par les pompiers", conclut la chaîne info.

De son côté, Info Trafic 17 évoque un "accident entre un véhicule et un piéton à Intermarché Dolus-d'Oléron", une route du Treuil impliquant un piéton à Dolus-d'Oléron. Un accident impliquant un cycliste dans la rue de la Cure à Saint-Pierre d'Oléron est aussi évoqué, tout comme un autre, rue des Godillons à Saint-Pierre d'Oléron impliquant également un cycliste. Enfin, un dernier accident sur la commune de Saint-Pierre d'Oléron est mentionné. Au micro de BFMTV, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, indique "l'intention délibérée" du chauffard de percuter "toutes les personnes qu'il pouvait rencontrer".

Le conducteur du véhicule responsable des accidents a crié "Allah Akbar" avant de foncer sur les victimes selon Le Parisien, ce que confirme le parquet de La Rochelle. La piste d'une personne atteinte de troubles psychiatriques est également à l'étude. Depuis, l'homme a été interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de mettre le feu à son véhicule, rue de la Poyade à Saint-Pierre-d'Oléron. Il a été placé en garde à vue.

Selon les informations du Parisien, il s'agit d'un homme de nationalité française, inconnu du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Il est âgé de 35 ans, "habite à La Cotinière, un village sur la côte ouest de l’île d’Oléron". "Il est connu pour ces nombreux dérapages, notamment en raison de sa consommation régulière de drogues et d’alcool", a fait savoir au Parisien le maire de Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur. De plus, des bouteilles de gaz ont été retrouvées dans sa voiture.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est arrivé sur place en début d'après-midi. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte, annonce le procureur de la République de La Rochelle. En revanche, le parquet antiterroriste "pas saisi à ce stade", apprend-on.