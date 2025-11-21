Mort de Nadège Klopic : les enquêteurs ont une idée désormais assez claire sur ce qu'il s'est passé

Nadège Klopic avait été retrouvée morte près de voies ferrées après avoir eu un accident de voiture en présence de son conjoint et du fils de ce dernier. L'autopsie semble avoir levé une partie du mystère.

Qu'est-il arrivé à Nadège Klopic ? La mère de famille âgée d'une quarantaine d'années avait mystérieusement disparu dimanche 9 novembre. Son corps sans vie avait finalement été retrouvé deux jours plus tard, mardi 11 novembre, à Carnoules, dans le Var, à proximité de voies ferrées. Très vite, comme le rapportaient à l'époque nos confrères de La Provence, la piste accidentelle semblait privilégiée.

Dix jours plus tard, l'autopsie a parlé. Elle semble confirmer l'hypothèse de l'accident. En effet, le rapport de l'autopsie, rendu lundi, nous apprend que la mère de famille âgée de 47 ans aurait été heurtée par un train "au niveau du bassin", rapportent Nice Matin. Selon le procureur de la République, Pierre Couttenier, dont le quotidien régional se fait l'écho, "le choc n'a pas eu lieu de face". Il a néanmoins été particulièrement important, ce qui a entraîné le décès de Nadège Klopic.

De nombreuses questions encore sans réponse

"Comment l'accident a-t-il pu arriver ? Est-ce que la victime a été aspirée par le train, déséquilibrée en marchant le long de la voie ? Pourquoi se trouvait-elle à cet endroit ?" soulève la procureure adjointe, Laurence Barriquand. Si l'enquête se poursuit pour tenter de faire toute la lumière sur ce drame, il apparaît que la thèse criminelle, tout comme un éventuel geste du compagnon de Nadège Klopic, peuvent désormais être écartés.

En effet, la quadragénaire avait eu quelques instants plus tôt un accident de voiture en compagnie de son compagnon et du fils de ce dernier alors qu'ils rentraient de chez des amis. Pressé par le temps, l'homme, qui devait rendre son enfant à son ex-compagne, était parti avec son fils prendre le train, laissant seule la mère de famille après le départ du dépanneur.

Selon le procureur Pierre Couttenier, dont Nice Matin se fait l'écho, un conducteur de train avait alerté sa hiérarchie peu avant le drame d'une possible présence humaine à proximité des voies ce soir-là. Des déclarations aujourd'hui jugées "cohérentes avec son temps de passage et la chronologie des faits", estime Pierre Couttenier, pour qui "rien ne permet d'aller dans un autre sens que celui de l'accident, même si d'autres analyses restent à venir".