Procès Péchier : "Je sens au fond de mon cœur"... Sa mère, ses enfants, sa femme disent tous la même chose de l'anesthésiste

Frédéric Péchier, accusé d'empoisonnements, nie les faits. Sa famille est persuadée de son innocence et fait bloc derrière l'anesthésiste, lors du procès.

Accusé d'avoir empoisonné 30 patients, entre 2008 et 2017, dont 12 mortellement, au sein de deux cliniques de Besançon, Frédéric Péchier clame son innocence. Sa famille, persuadée que l'anesthésiste n'a pas commis ces crimes, fait bloc derrière lui.

Selon l'accusation, Frédéric Péchier aurait volontairement pollué des perfusions pour provoquer des urgences vitales. Une stratégie qui lui aurait permis d'intervenir en sauveur, créant un effet de "pompier pyromane". Le mobile évoqué ? Nuire à des collègues, avec lesquels il était en conflit, discréditer certains professionnels, ou encore asseoir sa propre réputation. L'anesthésiste nie farouchement avoir commis ces crimes.

Le procès de l'anesthésiste a commencé le 8 septembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs, à Besançon. Ce lundi 1er décembre a été marqué par les témoignages de la famille de l'accusé. En effet, les proches de l'anesthésiste sont convaincus de l'innocence de Frédéric Péchier : "Je sens au fond de mon coeur que mon fils est innocent", a affirmé la mère de l'accusé, Marie-José Péchier le 1er novembre.

"Ce n'est pas le monstre qu'on décrit"

La mère de Frédéric Péchier a clamé l'innocence de son fils avec fermeté : "Il a eu une enfance heureuse et je ne comprends pas pourquoi il se serait transformé en "serial killer" du jour au lendemain". "Ce n'est pas le monstre qu'on décrit", a-t-elle insisté. L'ensemble des proches de l'accusé, ses parents son ex-femme et l'un de ses filles, se sont succédés à la barre pour décrire Frédéric Péchier comme étant un homme "altruiste, généreux", un père aimant, un mari "attentionné et un médecin anesthésiste-réanimateur qui "aimait son métier".

Le témoignage poignant de la fille de l'accusé Juliette l'a fait pleurer pour la première fois du procès. "Je ne changerai jamais de nom de famille", a-t-elle affirmé. Même propos du côté de Nathalie Péchier, ex-conjointe de Frédéric Péchier : "J'assume le fait de porter le nom de mes enfants et le nom de mon ex-mari". Celle-ci a raconté avoir confronté l'accusé au sujet des faits qui lui sont reprochés : "Il me l'a juré sur la tête de ses enfants".

La famille a confronté l'accusé

Marc Péchier, frère de l'anesthésiste, a lui avoué avoir douté de l'innocence de Frédéric Péchier. Néanmoins, c'est lors d'une réunion de crise familiale improvisée à huis clos que son frère "s'est mis à nu" et l'a définitivement convaincu. En effet, il a raconté comment sa sœur, son autre frère et lui-même avaient "convoqué" Frédéric Péchier un dimanche, se disant "chamboulé" par les empoisonnements démontrés au cours des deux mois et demi de procès.

"On lui a hurlé dessus: "Dis-nous la vérité", a-t-il raconté. C'est alors que son frère s'est effondré : "Il a pleuré, beaucoup. Il a parlé aussi : de son enfance, de ses erreurs pendant l'instruction, de sa vie d'avant". "Devant moi, j'ai vu un homme, et j'ai vu son âme. Il ne mentait pas", a expliqué Marc Péchier, convaincu de l'innocence de son frère.