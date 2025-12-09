Un enfant de 8 ans rasé par une éducatrice à Paris : les messages lunaires entre encadrants après la maltraitance

Un petit garçon âgé de 8 ans a été tondu et humilié par des éducateurs dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance de Paris. Les encadrants n'ont pas hésité à se moquer de l'enfant dans une boucle WhatsApp.

Des images difficiles. France Info dévoile l'existence d'une vidéo sur laquelle un enfant de 8 ans, placé dans la section des 6-10 ans d'une structure de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Paris, se fait raser le crâne par une éducatrice. Les faits se déroulent en février 2025, dans un foyer du XIIIe arrondissement de Paris. La scène a été partagée sur un groupe WhatsApp des éducateurs de ce foyer, déclenchant les moqueries d'une partie d'entre eux.

"Ça fait grave stylé", lance celle qui rase le jeune garçon. "Ça lui donne plus d'aérodynamisme", surenchérit un autre éducateur. "On va t'appeler double face" lance un troisième. D'après les captures d'écran de ce groupe dévoilées par France Info, le geste a été réalisé contre le gré de l'enfant et sans la moindre approbation des parents concernés. "Vous avez vu avec les parents pour le raser à blanc?", demande une éducatrice. "Non nous avons pris la décision sans consulter personne", répond un second éducateur.

"C'est une sanction" assure une éducatrice

Alors que l'enfant a la moitié du crâne rasé, les plaisanteries pleuvent. Le petit garçon, lui, est prostré sur sa chaise, les bras croisés. "On dirait Aladin!", s'exclame un enfant qui assiste à la scène. Alors, pourquoi l'enfant a-t-il été rasé ? "C'est une sanction", répond celle qui pourrait être l'éducatrice entrain de tondre le garçon de 8 ans, selon les informations de France Info.

Toujours d'après le média, l'enfant "paye tout simplement le mal-être de certains éducateurs". D'autres s'indignent sur le canal de discussion dédié aux éducateurs : "Si c'est une blague, pour rappel, c'est un groupe WhatsApp professionnel et non un groupe de potes. Si c'est pas une blague, c'est très très grave", peut-on lire sur un autre message.

La maman du petit Eliott (son nom a été modifié) n'a appris les faits que fin septembre, alors que ces derniers se sont déroulés en février. Selon la nouvelle directrice du foyer, Eliott avait des poux et les salons de coiffure ont refusé de le prendre pour lui couper les cheveux. Une version confirmée par les chefs de service du foyer.

Aucun retour de l'ASE, ni de la Justice

L'éducatrice suspectée d'avoir rasé le jeune garçon s'est mise en arrêt maladie le soir où la maman de ce dernier a appris la nouvelle, en septembre. Elle a également pris l'initiative d'appeler la maman d'Eliott pour lui expliquer qu'elle n'est pas responsable de la tonte de son fils, et que la vidéo ne reflète pas la scène telle qu'elle s'est réellement passée.

"La mère a par ailleurs été encouragée à porter plainte, et une attention particulière a été portée à l'enfant victime qui souhaite vouloir rester dans ce foyer et dit s'y sentir bien malgré l'épisode violent de février", selon la ville de Paris, auprès de BFMTV. Aussi, l'avocat de la maman d'Eliott a envoyé un mail à la juge des enfants qui s'occupe de l'enfant pour signaler des faits qu'il considère comme des "faits de maltraitance ".

"Est-ce que ce sont des violences, est-ce que c'est du harcèlement, au fond est-ce que ce n'est pas les deux ? C'est toute la question qu'on se pose", se demande l'avocat dans les colonnes de France Info. Aujourd'hui, la maman d'Eliott attend un retour de la part de l'ASE et de la Justice. L'enfant est toujours placé dans le même foyer.