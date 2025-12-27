Vigilance pluie et inondations : voici les départements en alerte ce week-end, les prévisions météo

La vigilance reste de mise ce weekend dans le sud de la France. Un département reste en vigilance orange, ainsi qu'Andorre. La pluie devrait se calmer dans la journée.

La dernière mise à jour de Météo France faite à 6 h maintient un département en alerte orange et un en jaune pour pluie-inondations et crues. Il s'agit des Pyrénées-Orientales et d'Andorre en Orage et de l'Aude en jaune. Depuis le début de la semaine, la région a été traversée par des crues. Les autres départements qui étaient en alerte ces derniers jours, comme l'Hérault, sont repassés au vert.

Météo-France qualifie cet événement de "non exceptionnel mais durable" sur "des sols déjà bien humides". Sur le département des Pyrénées-Orientales, entre 84 et 120 mm de pluies sont tombées depuis le début de l’épisode. La pluie devrait baisser en intensité dans la soirée de samedi, "de l’ordre de 5 à 10 mm par heure (très ponctuellement 15mm/h)". Elles devraient "cesser définitivement dimanche dans la matinée".

Des rivières ont-elles débordé ?

Si plusieurs rivières ont débordé cette semaine, Vigicrue ne place plus aucun des cours d’eau de France en vigilance orange. Il reste des tronçons concernés par la vigilance jaune dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Deux évacuations ont tout de même eu lieu vendredi dans le département en vigilance orange. Les autorités ont également fermé plusieurs routes, plus accessibles à cause de la pluie et de la montée de l’eau.