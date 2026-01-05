Attaque au couteau dans le RER A : un blessé léger au Vésinet, ce que l'on sait

Ce lundi 5 janvier, un homme a été blessé dans le RER A au Vésinet. L'agresseur, en fuite, est suspecté de vol.

Voilà un nouvel incident violent qui interroge sur la sécurité dans les transports publics, quelques jours seulement après l'agression de plusieurs femmes dans le métro. Ce lundi 5 janvier, un homme d'une cinquantaine d'années a été légèrement blessé après avoir été agressé au couteau dans le RER A, des faits survenus au Vésinet, dans les Yvelines. Selon les informations de franceinfo, qui s'appuie sur une source du parquet de Versailles, "il n'y a eu aucune interpellation" à ce stade.

Une enquête a été ouverte pour "tentative de vol avec violence", ce qui démontre que l'enquête s'oriente vers une agression survenue non pas pour tuer, mais pour dérober. L'enquête a été confiée au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Le parquet a ajouté que "la victime présente des blessures superficielles n'ayant pas nécessité de soins en urgence".

Selon les informations du Parisien, l'homme a été légèrement blessé à la joue et aux mains. La RATP a indiqué de son côté que "le voyageur s'est présenté aux alentours de 8h20 à un agent en gare du Vésinet/Le Pecq à la suite d'une rixe à bord d'un RER avec un autre voyageur porteur d'un couteau". Il s'agit de la troisième agression dans les transports en commun en seulement de dix jours dans la région Île-de-France.