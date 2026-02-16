Déraillement d'un train en Suisse : une piste sur l'origine de l'accident, plusieurs blessés à déplorer

Un train a déraillé tôt lundi matin en Suisse à Goppenstein dans les Alpes du sud, faisant plusieurs blessés a indiqué la police cantonale.

Un train a déraillé ce lundi 16 février, vers 7 heures, sur la ligne reliant Goppenstein à Brigue, dans le canton du Valais en Suisse. La police cantonale fait état d'un "déraillement sur la ligne de Goppenstein/Hohtenn, à hauteur de la 'Stockgalgerie'" sur X. "Au moment des faits, 29 personnes se trouvaient à bord (...) cinq personnes ont été blessées. L’une d’elle a été évacuée vers l’hôpital de Sion. Les quatre autres ont été prises en charge sur place par les secours et n’ont pas nécessité d’hospitalisation", précise-t-elle par voie de communiqué.

De plus, l’ensemble des passagers a pu être évacué. Un service de bus postal de remplacement entre Goppenstein et Gampel a été mis en place afin d’assurer la poursuite de leur trajet. Selon les informations de la RTS, l'incident s'est produit juste après le tunnel du Lötschberg. "Le train concerné est un RegioExpress parti de Spiez à 6h12" précise-t-on. La police cantonale a pu compter sur le soutien des pompiers de Gampel, de Viège, des CFF et du chemin de fer du Lötschberg, ainsi que des moyens sanitaires engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144). Deux trains d’extinction et de sauvetage de la BLS et des CFF ont également été engagés.

Une "avalanche" évoquée par les Chemins de fer fédéraux

Sur leur site, les Chemins de fer fédéraux (CFF) indiquent que le trafic ferroviaire "est interrompu entre Goppenstein et Brig" en raison d'une avalanche jusqu'au 17 février à 4 heures du matin. Une information confirmée par la police cantonale auprès de la RTS. Sur l'ensemble de la ligne, le trafic est interrompu "au moins jusqu'à 16 heures" et des retards et suppressions sont à prévoir.

L'accident de ce lundi 16 février survient alors que le danger d'avalanche est fort (niveau 4 sur 5) sur tout le territoire valaisan depuis plusieurs jours. Jeudi dernier, une avalanche avait recouvert une partie de la route entre la vallée du Lötschental et la plaine au niveau de Goppenstein. Le trafic avait été interrompu pendant plusieurs heures mais aucun blessé ni dommage n'avait été signalé.