Marche blanche pour Quentin Deranque : où a-t-elle lieu ? Pourquoi des débordements sont redoutés ?

La marche blanche organisée en mémoire de Quentin Deranque, le militant nationaliste battu à mort, va bien avoir lieu ce samedi 21 février à Lyon. Pourtant, des affrontements entre ultra-droite et ultra-gauche sont redoutés.

La marche blanche prévue à Lyon en mémoire de Quentin Deranque le samedi 21 février suscite de vive inquiétudes, mais elle ne sera pas interdite. L'"interdiction de cette manifestation constitue la seule décision responsable", compte tenu des risques de troubles à l'ordre public et des risques d'affrontements, a estimé Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon. Mais l'appel de l'édile adressé à la préfecture jeudi devrait rester lettre morte. La décision de la préfecture du Rhône est attendue ce vendredi, mais elle a été trahie par celle du ministre de l'Intérieur qui "ne demande pas l'interdiction" de la manifestation.

"Je ne peux interdire une manifestation que quand il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public, et que je ne suis pas en mesure de le contenir", a expliqué Laurent Nuñez sur RTL, justifiant l'absence d'interdiction de la marche blanche pour Quentin Deranque. La manifestation sera en revanche "encadrée pour éviter tout débordement" a assuré le ministre. Le locataire de Beauvau a évoqué un dispositif policier "extrêmement important" composé d'effectifs locaux et de renforts mobiles "en nombre conséquent" déployés autour du cortège et en périphérie.

"2000 à 3000 personnes" attendues à la marche blanche

La manifestation censée rendre hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste battu à mois le 12 février en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à l'institut d'études politiques de Lyon, doit se tenir dans le 7e arrondissement de la capitale des Gaulles. Le cortège doit prendre le départ à 15 heures, sur la place Jean Jaurès, et se diriger vers le lieu de l'agression de Quentin Deranque. Le trajet de la marche blanche est long d1,4 kilomètres.

Le point d'arrivée de la marche blanche inquiète la maire d'arrondissement, Fanny Dubot, qui précise qu'il s'agit d'une "petite rue" située "contre la voie ferrée" . "Ca met en danger tout le monde, et notamment les habitants de cette rue" ajoute l'élue citée par France 3. Or, entre 2000 et 3000 personnes sont attendues lors de la manifestation selon les estimations avancées par le ministre de l'Intérieur.

Des centaines de militants d'ultra-droite et d'ultra-gauches mobilisés

Si la marche blanche organisée en hommage à Quentin Deranque inquiète autant, c'est parce qu'elle pourrait donner lieu à des affrontements entre des militants d'ultra-droite et d'autres d'ultra-gauche. La manifestation, déclarée en préfecture par la militante anti-avortement et proche du jeune nationaliste Aliette Espieux, va rassembler des membres d'organisations d'ultra-droite a confirmé le ministre de l'Intérieur. Environ 1000 militants de ce bord politique sont attendus à la manifestation selon une source policier contactée par Franceinfo, dont quelques dizaines de personnes venant de pays voisins comme l'Italie, la Belgique ou l'Allemagne.

Face à cette mobilisation, des groupes d'ultra gauche lyonnais ont appelé à "ne pas laisser la rue" à l'ultra-droite sur les réseaux sociaux. En réaction, environ 1500 militants de la région sont attendus sur place pour organiser une contre-manifestations selon la même source policière. Les renseignements n'ont toutefois pas détecté de volonté d'affrontements à ce stade. L'idée serait de "marquer le terrain" tant pour l'ultra-droite que pour l'ultra-gauche. L'organisatrice de la marche blanche, Aliette Espieux, a assuré que l'objectif n'était pas "d'en découdre".

Les parents de Quentin Deranque appellent à une manifestation "sans expression politique"

Dans un contexte politique explosif, des débordements et des affrontements violents ne sont cependant pas à écarter. D'autant que l'affiche annonçant la marche blanche pour Quentin Deranque pointe du doigt les "antifas" accusés d'avoir tué la victime. En parallèle, des tracts mis en circulation par l'ultra-gauche appellent à "tenir tête aux racistes et à la police qui les protègent" ou à "l'autodéfense populaire", rapporte France 3. Les parents de Quentin Deranque ont fait savoir qu'ils ne participeront pas à la marche blanche organisée pour leur fils. Ils ont également appelé les personnes souhaitant s'agréger à l'initiative à le faire "sans expression politique", a précisé leur avocat, Me Fabien Rajon sur RTL.

Du côté des politiques, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a recommandé à ses élus de ne pas se rendre à la marche blanche organisée en mémoire de Quentin Deranque. Le parti, qui a accusé La France insoumise d'avoir une responsabilité dans la mort du militant nationaliste en raison de ses liens avec des groupes antifascistes d'ultra-gauche, s'est également défendu d'avoir des liens comparables avec des groupuscules d'extrême droite. Ne pouvant ignorer les remarques sur les origines historiques du parti, Jordan Bardella a assuré que Marine Le Pen s'était affairée à nettoyer les rangs du RN.