La Rochelle : un enfant poignardé dans un collège, ce que l'on sait

Un collégien a porté des coups de couteau à un élève, ce mercredi 4 mars, dans l'enceinte du collège Beauregard de La Rochelle.

La matinée de ce mercredi 4 mars 2026 a été marquée par une scène d'une rare violence au sein du collège Beauregard de La Rochelle. Comme le rapporte Le Parisien, en fin de cours, une altercation a dégénéré lorsqu'un adolescent de 14 ans a asséné deux coups de couteau à l'un de ses camarades du même âge.

La victime a été touchée au niveau de l'épaule et du thorax. Pris en charge en urgence par les services de secours, le jeune collégien a été évacué vers le centre hospitalier le plus proche. Si l'attaque a été brutale, les nouvelles concernant son état de santé sont rassurantes : son pronostic vital n'est pas engagé, indique le journal régional.

L'intervention des forces de l'ordre a été rapide. Le suspect, un élève de l'établissement, a été arrêté par les agents de la Brigade anticriminalité (BAC) de La Rochelle peu après les faits. Il a été conduit au commissariat central où il est actuellement entendu sous le régime de la garde à vue pour faire la lumière sur ses motivations. Le collégien présumé auteur des faits est âgé lui aussi de 14 ans.

L'agression s'est produite devant une vingtaine de témoins. Au total, ce sont 24 élèves qui ont assisté à la scène et qui bénéficient désormais d'un accompagnement mis en place par le collège. Une cellule de soutien psychologique a été immédiatement instaurée au sein de l'établissement pour épauler les jeunes et le personnel éducatif. Pour l'instant, ni le parquet de La Rochelle ni l'académie de Poitiers n'ont souhaité apporter de commentaires supplémentaires suite aux sollicitations du Parisien.