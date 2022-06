"Sujet de français du brevet 2022 : les textes des dictées, sujets et corrigés en intégralité"

SUJET BREVET FRANCAIS. Sur quels exercices les candidats ont travaillé pour l'épreuve de français du brevet des collèges ce jeudi 30 juin ? Dictée, grammaire et rédaction, retrouvez les sujets en intégralité ainsi que les corrections.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 13h59] Les candidats du brevet planchaient sur le français ce 30 juin. En ouverture de la session d'examen de deux jours, ils avaient trois heures pour réaliser une dictée, répondre à des questions de grammaire et rédiger une courte rédaction, autant d'exercices et de sujets disponibles en intégralité sur Linternaute. Depuis la fin de l'épreuve, les corrections des exercices rédigées par des professeurs sont également consultables plus bas dans cet article grâce à notre partenaire Studyrama. Avec leurs réponses encore fraîches en tête, les élèves de voie générale et professionnelle ont pu se faire une idée de la qualité de leur copie et anticiper, à quelques points près, leur note finale à l'examen.

Retour sur les sujets qui ont été proposés aux quelques 850 000 candidats pour le diplôme national de brevet 2022. L'épreuve a débuté avec une dictée sur un extrait du texte "Le moustique et le lion" d'Esope pour la série générale et un passage de "Numéro six" de Véronique Olmi pour la série pro. Les deux textes ont ensuite servi pour la série de questions et l'épreuve de compréhension mais ont aussi inspiré le sujet de rédaction d'imagination. Les candidats de la série générale ont ainsi dû imaginer le combat victorieux d'un moucheron face à d'autres animaux, tandis que les élèves de série professionnelle ont dû rédiger une lettre que la narratrice aurait pu écrire pendant la guerre pour raconter son quotidien. Du côté des sujets de réflexion, en voie générale les candidats devaient s'interroger sur la capacité des œuvres artistiques à nous "faire réfléchir sur notre propre comportement" et en voie professionnelle les passions étaient mises à l'honneur. Les collégiens devaient expliquer "l'importance d'avoir une passion dans la vie".

Lire l'article Brevet 2022 : découvrez les sujets du premier jour d'épreuve

L'épreuve de français du brevet s'est terminée à la mi-journée ce 30 juin et notre partenaire Studyrama propose un corrigé pour préciser les grandes lignes des réponses qu'il fallait donner et des références à convoquer dans la copie. Retrouvez ci-dessous les premières corrections réalisées par des professeurs :

Le sujet intégral de français du brevet 2022 nous est fourni par notre partenaire Studyrama. De la dictée aux exercices de rédaction en passant par les questions de grammaire, l'intégralité du sujet de l'épreuve du brevet de français est disponible. Les candidats ont planché sur le texte "Le moustique et le lion" et se sont interrogés sur la portée des œuvres littéraires et artistiques sur les lecteurs et leur comportement.

Les candidats au DNB en série pro passent aussi leur épreuve de français du brevet ce 30 juin mais avec un sujet spécifique. Eux aussi se sont prêtés à l'exercice de la dictée sur un extrait du texte "Numéro six" de Véronique Olmi. La suite de l'épreuve porte aussi sur la compréhension et la grammaire, avec une série de questions portant sur le même texte. Consultez le sujet du brevet de français correspondant ci-dessous :

La dictée est l'une des clés de l'épreuve de français du brevet des collèges. Voici la dictée de français de cette édition du DNB pour la série générale. Celle-ci vaut 10 points et les élèves ont eu 10 minutes pour la réaliser. Le texte était extrait de "Fables" d'Esope (VIIe-VIe siècle avant J.-C.)

"Le moustique et le lion

Un moustique s'approcha d'un lion et lui dit : " Je n'ai pas peur de toi, et tu n'es pas plus puissant que moi. Si tu veux, je te provoque même au combat ". Et, sonnant de la trompe, le moustique fondit sur lui, mordant le museau dépourvu de poil autour des narines. Quant au lion, il se déchirait de ses propres griffes, jusqu'à ce qu'il renonce au combat. Le moustique, ayant vaincu le lion, sonna de la trompe, entonna un chant de victoire, et prit son envol. Mais il s'empêtra dans une toile d'araignée : tandis qu'elle le dévorait, il se lamentait d'être tué par un vulgaire animal, une araignée, lui qui avait combattu les plus puissants animaux."

D'après Ésope, Fables, VIIe-VIe siècle avant J.-C.

Les candidats au DNB de la voie professionnelle ont aussi eu droit à leur dictée sur un autre texte bien évidemment. La dictée permet aux élèves d'empocher jusqu'au 10 points en cas de sans faute et doit être réalisée en 10 minutes. Le texte était extrait de "Numéro six" de Véronique Olmi, une œuvre de 2002.

"Numéro six"

Je suis dans le jardin avec toi. Tu as mis ton grand tablier bleu et ton chapeau de paille aussi. Un autre que toi aurait l'air ridicule. Tu es le maître. C'est le soir et c'est l'automne. C'est doux. Tu fais brûler des feuilles mortes. Je ne te quitte pas des yeux. Tu ne me regardes pas. Tu alimentes le tas, épais, mouvant ; les feuilles ne flambent pas, elles étouffent plutôt, la fumée est dense, aigre. Tu as un grand râteau et des gestes décidés. Tu es fort, c'est toi qui ordonnes la nature, le jardin ne t'obéit pas.

D'après Véronique Olmi, 2002

Lors de l'épreuve écrite de français du brevet des collèges, les élèves de France métropolitaine disposent de trois heures pour faire leurs preuves. Celle-ci se compose d'abord d'une partie "grammaire et compétences linguistiques - compréhension et compétences d'interprétation et dictée", de 9h à 10h30. Il s'agit, après une dictée, de réaliser l'explication d'un extrait de texte littéraire et des exercices de grammaire et de réécriture. Après une courte pause, suit une seconde partie dédiée à la rédaction, de 10h45 à 12h15.

La première partie, évaluée sur 50 points, s'appuie sur un texte littéraire parfois accompagné d'une image et consiste à répondre à une série de questions de grammaire, de compréhension de la langue et d'interprétation. Vingt minutes sont dédiées à la dictée, notée sur 10 points, d'environ 600 signes pour les élèves en série générale et 400 signes pour les séries professionnelles. L'ordre des questions qui suivent, sur 40 points, n'est pas anodin : les premières sont plutôt courtes et abordent des points précis de grammaire tandis que les suivantes appellent des réponses plus développées et rédigées s'appuyant sur des citations de l'extrait du texte fourni à étudier.

Passée une courte pause de quinze minutes, les élèves retrouvent leur copie pour la dernière partie de l'épreuve : la rédaction sur un sujet d'invention ou de réflexion au choix, et sur lequel se jouent les 50 derniers points.

Au brevet, la valeur de chaque épreuve ne se calcule pas sur la base d'un coefficient, mais avec un comptage de points. Pour rappel, on peut obtenir au maximum 800 points lors du brevet. ll faut un minimum de 400 points sur 800 pour être reçu. Puis, lorsqu'on récolte davantage de points, on peut décrocher des mentions : il en faut au minimum 480 pour la mention assez bien, au minimum 560 pour la mention bien, et 640 pour la mention très bien. L'épreuve de français peut rapporter jusqu'à 100 points, elle est donc très importante.

Les résultats du brevet 2022 tombent dans la première quinzaine de juillet. Si les dates de publication des résultats varient selon les académies, une chose est sûre : vous connaîtrez vos résultats à l'épreuve de français ainsi qu'à toutes les autres épreuves du brevet 2022 au plus tard le 12 juillet 2022. Et après les résultats, place à la célébration des élèves ayant obtenu les meilleures notes ! Une cérémonie républicaine de remise des diplômes du brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur collège. Les académies, en lien avec les établissements scolaires et les élus du territoire - maires, conseillers départementaux, etc.- organisent chaque année, une remise officielle des diplômes obtenus l'année précédente.

D'après le site officiel de l'Education nationale, cette cérémonie "rassemble la communauté éducative et les élus autour des élèves qui achèvent leur parcours scolaire commun". Son utilité est de "dire le rôle essentiel de l'école dans la République et de féliciter les élèves qui ont obtenu leur premier diplôme". L'Education nationale spécifie que cela permet d'ériger des "modèles de réussite".