"Sujet du brevet de français : ce qui peut tomber lundi, les sujets probables"

BREVET 2021. C'est le grand retour du brevet des collèges, lundi 28 juin au matin, avec l'épreuve de français. Exercice de réécriture, sujet de rédaction... Quelles thématiques de sujets pourraient tomber à cet examen ?

[Mis à jour le 23 juin 2021 à 15h55] Cette année, il y a bien un brevet, contrairement à la précédente édition, où les épreuves avaient "sauté" au profit du contrôle continu à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Ce sont donc les quatre épreuves habituelles du brevet qui attendent les collégiens en 2021, les lundi 28 et mardi 29 juin. Et c'est justement l'épreuve de français qui ouvrira le bal. Grammaire, orthographe, conjugaison... Les jeunes candidats seront évalués sur leur maîtrise de la langue française pendant trois heures.

Lors de chaque examen, qu'il s'agisse du baccalauréat ou du brevet, plusieurs professeurs livrent leurs pronostics de sujets probables en prime des précieux conseils pour réussir l'épreuve. Evidemment, la meilleure façon d'avoir une bonne note reste de réviser attentivement l'ensemble du programme de français pour le brevet des collèges. Quels que soient les pronostics de sujets potentiels pour le jour J, gardez à l'esprit qu'il s'agit de suppositions. Découvrez les sujets probables du brevet de français 2021 ci-dessous.

D'après les pronostics de professeurs sollicités par le site internet brevetdescolleges.fr, les sujets de français les plus susceptibles d'être soumis au brevet des collèges cette année sont ceux autour des thèmes de la recherche et la construction de soi (se raconter, se représenter) ou la vie en société, la participation à cette vie en société et la dénonciation des travers de la société. La notion "Agir sur le monde" (Agir dans la cité : individu et pouvoir) et celle de "Progrès et rêves scientifiques" ont également été citées par d'autres enseignants.

En ce qui concerne l'exercice de rédaction, les sujets zéro et les questions des sessions précédentes donnent une idée du type de sujets à traiter et peuvent servir d'entraînements pour les collégiens. Le site brevetdescolleges.fr donnent également des exemples de sujets pour cette année :

Sujet d'imagination : Imaginez la suite du texte du corpus en vous mettant à la place du personnage ; vous vous appuierez sur des anecdotes personnelles.

Sujet de réflexion : Pourquoi est-il important d'apprendre tout au long de sa vie ? Vous justifierez votre réponse.

L'épreuve de français du brevet s'étale de 9h à 10h30, puis de 10h45 à 12h15. Le sujet et le corrigé du brevet de français seront accessibles gratuitement dans cette page grâce à notre partenariat avec Studyrama. Retrouvez-les ci-dessous lundi 28 juin à partir de 10h15, en intégralité et en pdf.

L'examen de français sera le premier des deux jours d'épreuves. Les candidats seront convoqués le lundi 28 juin de 9h à 12h15. L'épreuve durera trois heures : 1h10 pour l'étude de texte, 20 minutes de dictée et 1h30 pour l'exercice de rédaction.

Comme à son habitude, l'épreuve de lettres comportera trois parties :

La première, évaluée sur 40 points, s'appuie sur un texte littéraire parfois accompagné d'une image et consiste à répondre à une série de questions de grammaire, de compréhension de la langue et d'interprétation. L'ordre des questions n'est pas anodin, les premières sont plutôt courtes et abordent des points précis de grammaire tandis que les suivantes appellent des réponses plus développées et rédigées s'appuyant sur des citations de l'extrait du texte fourni à étudier. Pour finir, le candidat doit également réaliser un court exercice de réécriture.

Les vingt minutes suivantes sont dédiées à la dictée, notée sur 10 points, d'environ 600 signes pour les élèves en série générale et 400 signes pour les séries professionnelles.

Après une courte pause de quinze minutes, les élèves retrouvent leur copie pour la dernière partie de l'épreuve : la rédaction sur un sujet d'invention ou de réflexion au choix, et sur lequel se jouent les 50 derniers points.

Les différents exercices exercices permettent aux candidats d'être évalués sur leur maîtrise de la grammaire et des compétences linguistiques, leur compréhension d'un texte et les compétences d'interprétation et enfin sur la qualité de leur expression écrite, l'usage de la langue et leur orthographe.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les sujets du brevet de français des années précédentes ont été publiés et peuvent servir d'annales pour les révisions du brevet 2021. Notre site partenaire Studyrama a mis en ligne le sujet de l'épreuve de français du brevet 2019, ainsi qu'une proposition de correction réalisée par leurs soins.