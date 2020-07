"Résultats du bac 2020 : consultez les listes par ville et par académie, rattrapage compris"

RESULTAT DU BAC. Le bac 2020 a livré son verdict cette semaine avec la publication par les académies des résultats. Consultez les listes d'admis par ville ou cherchez un nom dans notre moteur de recherches pour avoir son résultat au bac...

Les résultats du bac 2020 ont été communiqués le mardi 7 juillet, dans toutes les académies de France. 91,5% des 740 000 candidats l'ont eu du premier coup, un record absolu pour cette session exceptionnelle, totalement bouleversée par la crise du coronavirus. Le taux de réussite au bac est ainsi en hausse de 13,7 points par rapport à l'an dernier. Le taux de réussite final, après les oraux de rattrapage qui se terminent ce vendredi, sera encore plus élevé. Le taux définitif sera connu samedi soir. Le précédent record datait de 2016 avec un taux de réussite final de 88,6%.

Après la publication de ces résultats du bac inédits, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a réagi sur BFMTV (il est en réalité sensiblement plus élevé). "Comme on s'y attendait, il y a plus d'admis puisque c'est le contrôle continu", a-t-il ajouté, jugeant "qu'environ neuf élèves sur dix aient le baccalauréat n'est pas choquant en soi". Cette année, en raison de l'épidémie de coronavirus, les épreuves finales ont été annulées. Seules ont compté les notes des premier et deuxième trimestres pour la délivrance de l'examen. Pour qu'aucun élève ne soit pénalisé par la fermeture de tous les établissements mi-mars et l'absence d'examen final, le ministère avait appelé à un "esprit de bienveillance". Les résultats du bac 2020 ont notamment été améliorés par la décision d'arrondir les moyennes annuelles à l'unité supérieure. Des jurys d'harmonisation, qui ont eu accès aux notes des élèves, à leurs appréciations et aux éléments statistiques des lycées sur les trois dernières années, ont aussi été chargées de "revaloriser la moyenne annuelle" d'un certain nombre de candidats.

Les candidats qui n'ont pas obtenu 10/20 mais qui ont une moyenne générale d'au moins 8/20 passent, à partir de ce mercredi 8 juillet, les épreuves de rattrapage. Le taux de réussite au bac est exceptionnellement élevé cette année, compte tenu de la "bienveillance" de la notation en contrôle continu, sous les recommandations du ministère de l'Education nationale. Le taux de réussite s'élève avant la session de rattrapage à 91,5%, un record absolu.

Attention ! Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont disponibles seulement à titre individuel. Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom dans la liste des admis via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Les lycées d'appartenance de chaque candidat ne sont plus, eux non plus, rendus publics par le ministère depuis 2012.