"Sujet de SI au bac (spécialité) : à quoi faut-il s'attendre ?"

SUJETS SI. Certains candidats au bac 2023 passeront l'épreuve de spécialité sciences de l'ingénieur (SI) le 20 et 21 mars. Quels sont les sujets possibles et comment se déroule l'examen ?

Le mois de mars se terminera avec les épreuves de spécialités pour les lycéens en Terminale. Juin est encore loin, mais il est déjà temps de plonger dans l'ambiance du bac 2023. On commence toutefois en douceur avec seulement deux épreuves pour les candidat au baccalauréat, celles concernant les matières étudiées en spécialité, en année de Première et de Terminale. Les lycéens amateurs de sciences et d'innovations ont sans doute choisi de suivre le cours de sciences de l'ingénieur (SI), à eux désormais de montrer leurs capacités et l'ensemble de leurs connaissances. Les candidats auront quatre heures les lundi 20 et mardi 21 mars pour bûcher sur leur sujet de SI. L'épreuve se tiendra de 14h à 18h en métropole et à Mayotte et de 8h à 12h dans les DROM-COM. Il va sans dire que les sujets seront différents d'un jour sur l'autre pour éviter toute tentative de triche entre les candidats.

Sans surprise se sont des sujets purement scientifiques qui attendent les lycéens, mais l'Education nationale a précisé que les épreuves de spécialité SI au bac ne porteront que sur des thèmes inscrits au programme de Terminale. Reste que les notions abordées en sciences de l'ingénieur sont nombreuses avec en plus des thèmes qui se concentrent sur des compléments des sciences physiques. Aussi l'épreuve écrite de spécialité de SI se scinde en deux parties : une moitié sur les SI pures et une autre moitié sur les connaissances en sciences physiques qui reprennent une partie du programme de physique-chimie. Si chacune compte pour 20 points, la première est coefficient 12, quand la seconde n'est que coefficient 4.

En plus des cours et des expérimentations conduites durant les cours, les candidats à l'épreuve de spécialité SI pour le bac peuvent s'aider des corrigés et des sujets des années précédentes pour s'entrainer avant l'examen. Cela donne une idée de ce qu'il faut attendre le jour de l'épreuve et plus de se faire une idée de son niveau. Linternaute vous donne un accès direct à une proposition de corrigé du sujet du bac de spécialité SI 2022. Un professeur agrégé s'est chargé de rédiger les réponses et les développement attendus lors de l'épreuve pour livrer un corrigé complet et détaillé de l'examen aux candidats du bac.

Impossible de savoir à l'avance les sujets qui tomberont lors de l'épreuve de spécialité sciences de l'ingénieur pour le bac. Mais les lycéens peuvent être sûrs qu'il n'y aura pas de surprise. Le ministère de l'Education nationale a précisé les thèmes qui peuvent être compris dans l'épreuve. Pour ce qui est de la partie SI, voici les thèmes à réviser :

Dans la partie " Analyser" le lycéen doit savoir étudier : la réversibilité d'un élément de la chaîne de puissance ; analyser le traitement de l'information ; le comportement d'un objet à partir d'une description à événements discrets ; caractériser les échanges d'information d'un système avec un réseau de communication ; le comportement d'un système asservi ; analyser des résultats d'expérimentation et de simulation ; rechercher des causes aux écarts de performances constatés et valider les modèles établis pour décrire le comportement d'un objet.

Dans la partie "Modéliser et résoudre" il doit pouvoir : traduire un algorithme en un programme exécutable ; associer un modèle à un système asservi ; utiliser les lois et relations entre les grandeurs effort et flux pour élaborer un modèle de connaissance ; déterminer les actions mécaniques (inconnues statiques de liaisons ou action mécanique extérieure) menant à l'équilibre statique d'un mécanisme, d'un ouvrage ou d'une structure ; déterminer la grandeur flux (vitesse linéaire ou angulaire) lorsque les actions mécaniques sont imposées ; déterminer la grandeur effort (force ou couple) lorsque le mouvement souhaité est imposé et quantifier les performances d'un objet réel ou imaginé en résolvant les équations qui décrivent le fonctionnement théorique.

Pour ce qui est de la seconde partie de l'épreuve de spécialité SI, le lycéen doit maitriser tous les items des thèmes "Mouvement et interactions" et "L'énergie : conversions et transferts" en plus des notions suivantes dans le chapitre "Ondes et signaux" :

Caractériser les phénomènes ondulatoires (uniquement les parties suivantes) :

Intensité sonore, intensité sonore de référence, niveau d'intensité sonore. Atténuation (en dB)

Diffraction d'une onde par une ouverture : conditions d'observation et caractéristiques. Angle caractéristique de diffraction

Interférences de deux ondes, conditions d'observation. Interférences constructives, Interférences destructives

Les résultats des l'épreuve de spécialité SI seront disponibles le mardi 4 juillet 2023, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient examinés plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.