"Sujet d'histoire-géo au bac (spécialité) : à quoi s'attendre ?"

SUJETS HISTOIRE GEO SPECIALITE. Les 20 et 21 mars 2023, les lycéens ayant choisi la spécialité HGGSP passeront. A quoi doivent-ils s'attendre ?

Le printemps arrive, les épreuves de spécialité du bac avec. Depuis la classe de Première, les lycéens suivent des enseignements de spécialité parmi 11 possibilités : trois sont choisis en Première, puis seulement deux sont conservés en Terminale. Si l'histoire-géographie est enseignée pour tous au lycée, les élèves peuvent approfondir la discipline en choisissant, en plus, la spécialité "Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques" (HGGSP). "L'enseignement propose en outre un traitement politique, aux échelles nationale et internationale, de grandes questions à dimension historique", précise l'Education nationale. Après deux ans à suivre cette spécialité, l'examen final approche. Il est programmé à deux dates : le lundi 20 et le mardi 21 mars 2023, de 14 h à 18 h en métropole et à Mayotte (heure française) et de 8 h à 12 h en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon (heure des Antilles). Les élèves ne passeront pas deux fois l'épreuve : deux créneaux sont prévus car toutes les épreuves de spécialités sont concentrées sur trois jours. Or, avec 11 épreuves au total, impossible de faire un planning unique sans doublon.

Lorsqu'ils se retrouveront devant le sujet, les élèves disposeront de quatre heures pour plancher sur une dissertation et une étude critique de document. Mais quel sera la thématique du jour ? Si le secret sera bien gardé jusqu'au dernier moment, les candidats au bac auront l'une des six thématiques abordées durant l'enseignement de la spécialité HGGSP : "De nouveaux espaces de conquête", "Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution", "Histoire et mémoires", "Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques", "L'environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire", "L'enjeu de la connaissance". Des thèmes qui compilent histoire, géographie, science politique et géopolitique.

A cet effet, les lycéens ont travaillé sur la conquête de l'espace, des mers et des océans par la Chine, les conflits au Moyen-Orient, le génocide des Juifs et des Tsiganes, le patrimoine de la France, la question de l'environnement aux Etats-Unis et les conflits et coopérations autour du cyberespace.

L'année dernière, la conquête de l'espace, les Etats-Unis et l'environnement, les espaces maritimes et les nouvelles formes de guerres avaient été les sujets proposés pour la dissertation. L'évolution des formes de guerre et la protection de l'environnement étaient les thématiques retenues pour l'étude de document. A l'approche de l'épreuve, retrouvez ci-dessous des exemples de corrigés de l'épreuve de spécialité HGGSP de l'année dernière.

Voici des corrigés des exercices de l'épreuve de spécialité d'histoire-géographie, rédigés par un professeur agrégé. Les réponses proposées ci-dessous sont sûres et permettent aux candidats de découvrir les réponses ou en tout cas les jalons qu'il convenait de suivre dans leur copie.

Les corrigés de la première épreuve 2022 HGGSP :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques sur Studyrama.com

Les corrigés de la deuxième épreuve 2022 HGGSP :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques sur Studyrama.com

Pour le bac HGGSP, l'attendu principal était la construction d'une dissertation, le développement d'un argumentaire détaillé et la réalisation d'une étude critique. En outre, les sujets proposés demandaient une connaissance approfondie de certains pans du programme : après la conquête de l'espace et les États-Unis et l'environnement mercredi, les sujets de dissertation portaient jeudi sur "les espaces maritimes" comme "objet de rivalités et de coopérations" et "les nouvelles formes et logiques de la guerre au XXIe siècle". Le troisième sujet était un exercice d'étude critique de documents. Le jeudi, son thème était les "usages et représentations de l'environnement". Mercredi, un premier groupe de candidats avait déjà planché sur les sujets d'Histoire-géo pour le bac 2022 et devait travailler pour sa part sur "l'évolution des formes de la guerre". Retrouvez l'intégralité des sujets et les détails des exercices soumis aux candidats du bac grâce à notre partenaire Studyrama.

Les sujets de l'épreuve HGGSP du mercredi 11 mai :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques sur Studyrama.com

Les sujets de l'épreuve HGGSP du jeudi 12 mai :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques sur Studyrama.com

Bien que l'épreuve d'histoire-géographie soit organisée quelques mois avant les épreuves écrites et orales de français, de philosophie et du grand oral, les résultats ne pourraient être connus qu'au moment de la publication de tous les résultats, à savoir à partir du mardi 4 juillet 2023.