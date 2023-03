"Sujet de la spécialité "LLCA" au bac : à quoi se préparer en 2023 ?"

BAC LLCA 2023. La dernière épreuve de spécialité du bac 2023 se déroule avec l'enseignement de Littératures, langues et cultures de l'Antiquité. Que sait-on des thématiques qui seront abordées ? Comment s'entraîner ?

[Mise à jour le 10 mars 2023 à 16h31] L'épreuve de spécialité LLCA (Littératures, langues et cultures de l'Antiquité) se tient mercredi 22 mars prochain, de 14h à 18h. Des programmes d'examen "resserrés" ont été publiés par le ministère de l'Éducation nationale pour ne pas pénaliser les élèves, qui ne peuvent avoir abordé tout le programme à la mi-mars. Pour l'épreuve de LLCA du bac 2023, seules des notions vues en terminale (et non en première) seront abordées. Selon le ministère, les parties concernées sont les suivantes :

"L'homme, le monde, le destin"

"Croire, savoir, douter"

Linternaute vous propose en outre, avec son partenaire Studyrama, de vous entraîner à partir des sujets et corrigés de l'épreuve de l'an passé, qu'elle soit en dominante grec ancien ou latin.

Consultez ci-dessous les sujets de l'épreuve de spécialité Littérature et langues et cultures de l'Antiquité (LLCA) sur lesquels ont planché les candidats lors de la précédente édition de l'épreuve (soit en grec ancien, soit en latin). Linternaute, en partenariat avec Studyrama, vous livre le contenu des deux sujets ci-dessous :

Voici les propositions de corrigés de la dernière épreuve de spécialité LLCA en date, réalisées par des enseignants spécialisés en la matière.

Le jour du bac, il n'y a qu'une épreuve écrite pour la spécialité LLCA. Pas de panique donc, vous n'aurez pas à parler grec ou latin devant un jury ! Cette épreuve écrite comporte deux parties, notées chacune dix points. Dans la première partie, intitulée "Étude de la langue", les candidats se voient proposer deux questions de lexique (2 points) et deux questions de grammaire (2 points). Ils ont chaque fois à en traiter une seule (de leur choix). Dans la seconde partie, intitulée "Compréhension et interprétation" (10 points), les candidats doivent traiter l'un des deux sujets de composition proposés.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité Littérature, langues et cultures de l'Antiquité seront disponibles le 4 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un moins plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.