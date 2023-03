"Sujet de SVT au bac (spécialité) : quels exercices possibles ?"

SUJET BAC SVT. L'épreuve de spécialité des SVT au bac est programmée pour les 20 et 21 mars prochains. Alors que l'heure est aux révisions, à quoi faut-il s'attendre ?

L'heure est aux révisions pour les élèves de Terminale. Dans 10 jours débutent les examens finaux des épreuves de spécialité, comptant pour la notation finale du bac. Parmi les 11 enseignements qui s'offraient à eux, certains ont fait, entre autres, le choix des Sciences de la vie et de la Terre (SVT). Une discipline qui, pour le ministère de l'Education nationale, "perme[t] à la fois la compréhension d'objets et de méthodes scientifiques et l'éducation en matière d'environnement, de santé, de sécurité." La date fatidique de l'épreuve arrive à grands pas puisqu'elle aura lieu le lundi 20 mars et le mardi 21 mars 2023 de 14 h à 17h30 en métropole et à Mayotte et de 8h à 11h30 dans les DROM-COM (heure locale). Mais à quoi pourrait ressembler le sujet en 2023 ?

Tout au long de l'année, les lycéens ayant choisi les SVT ont travaillé sur trois thèmes : "La Terre, la vie et l'organisation du vivant", "Enjeux planétaires contemporains", "Corps humains et santé". Dans le détail, il a été question de génétique, de géologie, des plantes, du climat, des systèmes nerveux, des muscles ou encore du comportement. Sur quelles notions les élèves seront-ils évalués ? En 2022, les candidats s'étaient vu proposer des exercices concernant les questions musculaires de l'homme, l'évolution climatique, la géologie ou encore la nutrition. L'épreuve se décompose en deux parties : une première question scientifique (à choisir entre deux) et un exercice de rédaction à partir de documents. Pour s'exercer avant le Jour J, retrouvez ci-dessous les sujets et corrigés de l'épreuve de spécialité des SVT au bac 2022.

Désireux de connaître les corrigés de l'épreuve de spécialité SVT qui s'est déroulée en 2022 ? Il sont disponibles ci-dessous. Les corrections sont celles d'un professeur agrégé de SVT qui s'est, comme les candidats, penché sur l'épreuve du bac 2022. Les corrigés sont fournis en partenariat avec Studyrama :

Les corrigés de l'épreuve de SVT du mercredi 11 mai 2022 :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Sciences de la vie et de la Terre sur Studyrama.com

Les corrigés de l'épreuve de SVT du jeudi 12 mai 2022 :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Sciences de la vie et de la Terre sur Studyrama.com

En 2022, le premier sujet de l'épreuve de spécialité des SVT au bac comprenait un premier exercice avec, au choix, la modulation de la contraction musculaire et la variation climatique au Carbonifère. Pour l'exercice 2, les élèves avaient été confrontés à un sujet unique : l'allogamie chez les angiospermes. Ils avaient pu s'appuyer sur un corpus de 4 documents comprenant un certain nombre de graphismes, de schémas et de tableaux. Pour la deuxième salve d'épreuve de SVT, les candidats avaient du obligatoirement réaliser un exercice sur la régulation de la glycémie lors d'un jeûne mais ils avaient ensuite eu la libertéde choisir quel sujet traiter entre un exercice sur la géologie et le climat et un autre sur les fleurs et la diversité génétique des végétaux.

Les sujets de l'épreuve de spécialité SVT du mercredi 11 mai 2022 :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Sciences de la vie et de la Terre sur Studyrama.com

Les sujets de l'épreuve de spécialité SVT du jeudi 12 mai 2022 :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Sciences de la vie et de la Terre sur Studyrama.com

Les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la terre seront disponibles le 4 juillet 2023, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués un mois plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.