"Sujet de l'épreuve "Humanités, littérature et philosophie" au bac : à quoi s'attendre en 2023 ?"

BAC HLP 2023. L'épreuve "Humanités, littérature et philosophie" au bac se tient soit lundi 20 mars soit mardi 21 mars 2023. Êtes-vous prêt ?

Le bac 2023 commence lundi 20 mars et avec lui son lot de stress et de papier froissé. Les élèves de Terminale vont découvrir les joies des examens et le bonheur de découvrir les sujets avec les écrits de spécialité. L'épreuve de spécialité "humanités, littérature et philosophie" (HLP) fait partie des grandes nouveautés récentes du baccalauréat. Les épreuves sont fixées au lundi 20 mars pour les uns et au mardi 21 mars pour les autres.

La spécialité HLP est une formation dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines. Au cours du cursus, elle est assurée par deux professeurs qui enseignent chacun la littérature et la philosophie. Dans cette spécialité, les lycéens étudient quatre grandes questions de la culture humaniste : le pouvoir de la parole, les représentations du monde, la recherche du soi, l'humanité en question. Mais seules les thématiques traitées durant l'année de terminale, à savoir la "recherche du soi" et "l'humanité en question" sont évaluées le jour de l'épreuve du bac 2023. Pour séduire les lycéens, la philosophie, parfois boudée, a été prolongée dans cette spécialité par des questions de littérature et d'humanités plus larges.

L'épreuve de spécialité HLP demande des compétences précises, peut-être moins scolaires que dans d'autres matières. Il est attendu de l'élève une certaine cohérence avec l'esprit général de l'enseignement "humanités, littérature, philosophie", de faire preuve d'attention, d'analyse, de réflexion et d'interprétation tout au long de l'année... Et encore plus encore le jour de l'épreuve. De fait, les textes qui sont proposés le jour J exigent une problématisation et une argumentation claire et rigoureuse. Il est important d'avoir à l'esprit qu'il peut y avoir plusieurs interprétations d'un même texte.

Le plus important durant l'examen d'HLP final reste de rendre compte d'une pensée personnelle, progressive et ordonnée en s'appuyant sur des références et des exemples précis. S'il convient donc de sourcer et appuyer ses propos sur le texte, une gymnastique mentale se révèle tout aussi importante.

Les sujets de spécialité humanités, littérature, philosophie sont, comme peut le laisser penser le nom même de l'épreuve, assez denses. Pour la première session de l'épreuve de spécialité HLP du bac l'année dernière, les lycéens avaient eu deux sujets au choix. Le premier sujet portait sur "l'affaire narcisse", un poème de Pierre Albert-Birot (1926), avec un exercice lui même divisé en deux parties : une interprétation littéraire partant de la lecture du poème au regard de son titre, puis un travail sur une question plus existentielle : "Se connaître soi-même, est-ce se découvrir "pièce unique"". Le second portait sur un extrait du roman "Histoire et vérité" de Paul Ricoeur (1965). Pour ce sujet, la première partie était une interprétation philosophique à partir du texte : "D'après l'auteur, qu'est-ce qui explique la permanence de la violence dans l'histoire ?". La seconde partie était une question d'essai littéraire sur "La littérature et les arts naissent-ils de "l'appétit de catastrophe" des hommes ?". Découvrez le détail des sujets des deux journées d'épreuves grâce à notre partenariat avec Studyrama, avec un accès direct aux copies officielles.

Les sujets officiels de l'épreuve de spécialité HLP du mercredi 11 mai :

Les sujets de l'épreuve de spécialité HLP du jeudi 12 mai :

Les corrigés de l'épreuve de spécialité HLP, proposés par notre partenaire Studyrama, sont réalisés par un professeur agrégé.

Les corrigés de l'épreuve de spécialité HLP du mercredi 11 mai :

Les corrigés de l'épreuve de spécialité HLP du jeudi 12 mai :

Dans l'Hexagone, l'épreuve d'HLP se déroule selon les convocations le lundi 20 mars ou le mardi 21 mars 2023, entre 14h et 18h.

Les résultats des l'épreuve se spécialité d'HLP seront disponibles le 4 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.