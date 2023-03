"Sujet bac de l'épreuve de SES (spécialité) : ce qui attend les candidats en 2023"

Lundi 20 et mardi 21 mars, les Terminales ayant choisi cette spécialité passent l'épreuve de SES. A quoi ressemble le sujet en 2023 ? Quel sujet est tombé l'an dernier ?

Êtes-vous prêts pour l'épreuve de spécialité de SES (Sciences économiques et sociales) ? Lundi 20 et mardi 21 mars, ce sera enfin l'heure de se confronter au sujet de l'édition 2023 du baccalauréat. En réalité, puisqu'il y a deux sessions de l'examen, par souci de calendrier, il y aura deux sujets pour éviter les tricheries et assurer l'égalité entre tous les candidats.

Pas de surprise cette année dans les sujets de 2023 : tous les exercices ou les sujets de dissertations reprennent une ou plusieurs thématiques vues et apprises en cours durant l'année. Il faut surtout être méticuleux sur la manière d'articuler son argumentation et veiller à être clair et complet dans les réponses. Attention à bien gérer son temps et surtout à ne pas négliger le temps de relecture, qui doit être environ de 15 minutes. Pour vous entraîner pour les épreuves 2023 de SES, le mieux et le plus efficace est de se confronter aux annales et à ce qui est tombé l'an dernier. Si vous savez bien répondre à ces sujets, vous n'aurez pas de difficultés cette année pour votre épreuve de spécialité du bac.

Quels étaient les sujets de SES l'an dernier ?

Les sujets de l'épreuve de SES du bac de l'an dernier sont disponibles dans leur intégralité en partenariat avec Studyrama. Le mercredi 11 mai, la dissertation était surtout placée sous le signe de l'économie avec une question sur la croissance : "L'accumulation des facteurs de production est-elle la seule source de croissance économique". L'exercice de raisonnement, appuyé d'un dossier documentaire, était un peu plus ambivalent mais légèrement plus axé sur les sciences sociales puisqu'il traitait du travail et surtout de l'évolution de l'emploi et du rôle intégrateur du travail. Les questions de connaissances, elles ratissaient plus large mêlant économie et sociologie.

Pour la deuxième salve de sujets, le jeudi 12 mai, les candidats ont pu choisir entre le sujet de dissertation "Comment peut-on expliquer le commerce international ?" et les deux épreuves composées dont l'exercice commun de raisonnement sur un dossier documentaire proposant de "montrer que l'approche en terme de classes sociales pour rendre compte de la société française peut-être remise en cause". En ce qui concerne les questions de mobilisation de connaissances elles portaient aussi bien sur des sujets économiques que sociaux et enfin l'étude de document s'intéressait à la croissance et à l'accroissement de la productivité.

Les sujets de l'épreuve de spécialité SES du mercredi 11 mai :

Les sujets de l'épreuve de spécialité SES du jeudi 12 mai :

Les corrigés de l'épreuve de SES de l'an dernier

L'année dernière, les lycéens ont eu le choix entre une dissertation à la dominante économique - les sujets portaient sur la croissance économique ou le commerce international - et deux épreuves composées comprenant un exercice de raisonnement axé sur les sciences sociales. Avec son partenaire, Studyrama, Linternaute vous propose des corrigés des sujets d'examen de SES, rédigés par un professeur agrégé. Pour tous les exercices du type dissertation, ce sont des propositions de corrigés

Les corrigés de l'épreuve de SES du mercredi 11 mai 2022 :

Les corrigés de l'épreuve de SES du jeudi 12 mai 2022 :

Quand les résultats de l'épreuve 2023 de SES seront-ils publiés ?

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de sciences économiques et sociales seront disponibles le 4 juillet 2023, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité sont évalués plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.