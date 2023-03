"Sujet de la spécialité "LLCER" au bac : à quoi peut-on s'attendre en 2023 ?"

BAC LLCER 2023. Anglais, espagnol, italien ou allemand, l'épreuve de spécialité "Langues, littératures et cultures étrangères et régionales" a lieu mardi 21 mars. Thématiques du programme évaluées par langue, sujets et corrigés de l'an dernier... Voici des éléments pour vous y préparer.

[Mis à jour le 10 mars 2023 à 16h20] Alors, prêt pour l'épreuve LLCER du bac 2023, qui a lieu mardi 21 mars ? Mais sur quel programme la spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales est-elle évaluée cette année ? Pour cette édition du bac, l'épreuve écrite de la spécialité LLCER ne portera que sur des notions vues en terminale, comme précisé par le ministère de l'Education nationale en septembre dernier. Les thématiques du programme de la classe de terminale sur lesquels les élèves seront évalués sont détaillées par langue dans la missive du ministère.

Retrouvez également, via notre sommaire ci-dessus, les sujets et corrigés de l'épreuve LLCER au bac tombés l'an dernier, à titre d'exemple et d'annales. Ces sujets et corrigés (tous rédigés par des professeurs agrégés) sont chaque année publiés en intégralité sur Linternaute.

En quoi consiste l'épreuve LLCER en résumé ?

Pendant 3h30, en anglais, espagnol, allemand ou italien, l'épreuve LLCER consiste à rédiger un commentaire synthétique et à traduire un court extrait de texte. Pour chaque langue, deux sujets sont proposés. L'an dernier, la thématique du voyage est revenue dans toutes les épreuves, exception faite de l'examen d'espagnol. A noter que l'examen de LLCER, comme chaque épreuve de spécialité, représente un coefficient 16 dans la moyenne du bac.

Selon qu'ils avaient choisi de suivre l'enseignement d'anglais, d'espagnol, d'italien ou d'allemand, les candidats n'ont pas eu les mêmes sujets mais les exercices demandés étaient identiques : la rédaction d'une synthèse de minimum 500 mots et une traduction en français d'un extrait de texte. Voici donc le contenu intégral des épreuves dans toutes les langues, disponibles grâce à notre partenaire Studyrama.

Le sujet LLCER anglais : les candidats ont eu le choix entre les thématiques "Arts et débats d'idées" et "Voyages, territoires, frontières". Les synthèses portaient respectivement sur l'impact de la culture populaire sur la société et "l'appel de la route" dans la culture américaine.

Le sujet LLCER espagnol : les candidats ont eu le choix entre les thématiques "Représentation du réel" et "Culture officielle et émancipation culturelle".

Le sujet LLCER allemand : les candidats ont eu le choix entre les thématiques "Formes et fondements des liens sociaux dans l'espace germanophone" et "Voyages : circulation des hommes et des idées".

Le sujet LLCER italien : les candidats ont eu le choix entre les thématiques "Voyages" et "Laboratoire italien".

Des professeurs de langues étrangères ont proposé des corrections pour tous les sujets de l'épreuve de LLCER. En partenariat avec Studyrama, Linternaute met à disposition ces corrections.

Le corrigé pour l'épreuve LLCER anglais :

Le corrigé pour l'épreuve LLCER espagnol :

Le corrigé pour l'épreuve LLCER allemand :

Le corrigé pour l'épreuve LLCER italien :

L'épreuve écrite de spécialité de Langues, littérature et Cultures Etrangères et régionales dure 3h30 cette année, tandis que l'oral devrait durer 20 minutes (la date des passages oraux n'est pas encore connue), et ce quelle que soit la langue évaluée. Cette année, les candidats disposent de deux sujets portant sur deux thématiques différentes du programme, ce qui leur permet de choisir (sachant que trois thèmes sont étudiés en tout).

L'épreuve se fait en deux parties : d'abord, une synthèse en langue étrangère, sur 16 points. A partir d'un corpus de documents et guidé par plusieurs questions, vous devez rédiger 500 mots. Le second exercice consiste en une traduction ou une transposition en français, notée sur 4 points. L'énoncé précisera si vous devez traduire un passage de 600 signes d'un texte du dossier ou bien rendre compte de l'idée globale d'un texte.

La règle du sujet portant sur deux des trois thèmes abordés en terminale est valable pour toutes les langues. Mais l'épreuve de la spécialité "anglais monde contemporain" a quelques spécificités. En effet, un texte de presse remplace le texte littéraire dans la synthèse. En outre, alors qu'un niveau B2 est requis dans la plupart des langues de la spécialité LLCER, il faut disposer d'un niveau C1 en anglais. Une dernière précision : vous avez le droit d'amener un dictionnaire unilingue non encyclopédique le jour de l'épreuve.

L'épreuve de langues, littérature et cultures étrangères et régionales est organisée dans l'après-midi du mardi 21 mars, de 14h à 17h30, pendant la courte session de épreuves de spécialités fixée du 20 au 22 mars.

A priori, les résultats des l'épreuve de spécialité de Langues, littératures et cultures étrangères et régionales seront disponibles le 4 juillet, en même temps que les résultats des autres épreuves (français, philosophie et grand oral). Le fait que les enseignements de spécialité soient évalués plus tôt n'influe pas sur la publication des résultats.