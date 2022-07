"Résultat du brevet 2022 EN DIRECT : consultez les résultats ! Nancy, Lyon, Toulouse... Ça tombe"

RESULTATS BREVET. Depuis ce vendredi matin, les résultats du brevet 2022 sont peu à peu dévoilés, académie par académie. Suivez avec nous la diffusion des listes des admis, et consultez les résultats par nom de candidats et par ville !

14:52 - Le résultat du brevet 2022 dans l'académie de Clermont-Ferrand est en ligne ! Qui a le brevet général 2022 dans l'académie de Clermont-Ferrand ? Qui ne l'a pas ? N'attendez plus, accédez dès à présent aux résultats du brevet 2022 dans l'académie de Clermont, qui nous sont transmis par les services de l'Education nationale en charge de la diffusion des listes des admis.

14:48 - Quel taux de réussite au DNB 2022 dans l'académie de Besançon ? Dans l'académie de Besançon, nos statistiques en temps réel font état de 8 961 candidats reçus au brevet général sur 10 237 collégiens. Cela correspond à un taux de réussite à cette édition du DNB de 87,54%.

14:37 - Découvrez les résultats du brevet 2022 à Besançon ! Nous venions d'annoncer l'académie de Besançon en retard pour fournir ses résultats du brevet, ils viennent finalement d'y tomber ! Consultez le résultat du brevet à Besançon et son académie et découvrez également qui a décroché une mention et laquelle.

14:35 - Quelles académies sont en retard dans la publication de leurs résultats du brevet 2022 ? La publication des résultats du brevet 2022 était annoncée dans la matinée pour l'académie de Mayotte, qui ne les a toujours pas communiqués. L'académie de Martinique devait quant à elle les mettre en ligne à midi, or ils ne sont pas toujours pas sortis non plus. L'académie de Besançon est également en retard puisque l'horaire indiqué par ses services était celui de 14h.

14:23 - Quel est le taux de mention au brevet 2022 dans l'académie de Nancy-Metz ? L'académie de Nancy-Metz présente actuellement un taux de mentions au brevet 2022 de 74,37%, contre 71,46% pour l'heure au niveau national. Ces taux peuvent être amenés à évoluer dans les heures qui suivent.

14:12 - Statistiques en temps réel : quel taux de réussite au brevet 2022 dans l'académie de Nancy-Metz ? Dans l'académie de Nancy-Metz, sur 15 339 candidats, 13 986 ont obtenu leur brevet 2022 d'après les résultats d'ores et déjà transmis par l'académie. Cela correspond à un taux de réussite de 91,18%, contre 90,11% pour le taux de réussite provisoire national au brevet 2022.

14:05 - A Nancy-Metz, les résultats du brevet 2022 viennent d'être dévoilés Ca y est ! Les résultats du brevet général 2022 pour l'académie de Nancy-Metz ont été mis en ligne sur notre site. Découvrez en détail le résultat du brevet à Nancy-Metz et son académie, ainsi que les mentions éventuellement décrochées.

14:00 - Les résultats du brevet dans les académies de Besançon et Nancy-Metz peuvent tomber d'une minute à l'autre ! Le résultat du brevet 2022 dans les académies de Besançon et Nancy-Metz est attendu ce vendredi 8 juillet à partir de 14h, comme l'ont confirmé ces deux académies, soit sur leur site officiel, soit via leur page Cyclade. Préparez-vous à découvrir les résultats concernés en temps réel sur notre plate-forme dédiée !

13:49 - A quelle heure sont publiés les résultats du brevet 2022 dans l'académie de Corse ? Sur son site, l'académie de Corse indique qu'elle publiera son résultat du brevet 2022 "en fin de journée" et ne précise pas d'horaire précis. Nous n'avons pas trouvé non plus de confirmation horaire sur Cyclades. D'après les sites spécialisés, cette académie devrait toutefois publier son verdict du brevet à partir de 18h ce vendredi 8 juillet.

13:38 - Le résultat du DNB 2022 dans l'académie de Bordeaux communiqué à 17h et non 18h ! La publication des résultats du DNB dans l'académie de Bordeaux aura finalement lieu plus tôt que prévu : à partir de 17h ce vendredi 8 juillet, et non 18h, l'horaire qui nous était initialement parvenu.

13:27 - Quelle académie publie son résultat du brevet à 17h30 ce vendredi ? L'académie d'Orléans-Tours est la seule à avoir prévu de publier son résultat du brevet des collèges 2022 à partir de 17h30 ce vendredi 8 juillet (cet horaire est confirmé ce jour sur son site). Il sera alors possible de découvrir via notre plateforme dédiée qui a décroché son DNB dans l'académie et avec quelle mention éventuelle.

13:15 - Quelles académies publient leurs résultats du brevet à 17h ? L'académie de Lille publie bien son résultat du brevet à partir de 17h ce vendredi après-midi, comme le confirme sa page Cyclades (l'application nationale de gestion des examens et concours). Pour les académies de Nantes et Poitiers par contre, nous ne disposons pas de la confirmation de cet horaire à l'heure actuelle.

13:07 - Dans quelles académies le résultat du brevet 2022 est-il attendu à 16h ce vendredi ? Le résultat du brevet 2022 doit être publié à partir de 16h ce vendredi 8 juillet 2022 dans les académies de Paris, Versailles, Créteil et Lyon. Les académies de Strasbourg et Reims, dont les horaires prévisionnels étaient également ceux-ci, font en effet part d'horaires plus tardifs in fine : respectivement 18h30 et 18h.

12:55 - La publication du verdict du DNB a lieu plus tard que prévu pour l'académie de Strasbourg Contrairement à ce qui nous avait été transmis, le résultat du DNB ne sera pas délivré à 16h ce vendredi 8 juillet, mais le sera finalement à partir de 18h30 au sein de l'académie strasbourgeoise, comme indiqué par la page Cyclades de l'académie.