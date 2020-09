Prime Day 2020 : Amazon confirme la date de ses méga-promos

AMAZON PRIME DAY - La rumeur ne s'était pas trompée cette fois : Amazon a confirmé que son Prime Day 2020, grande journée de promos réservée aux abonnés Amazon Prime, aura bien lieu les 13 et 14 octobre prochain...

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 09h40] Les dates sont apparues dans la nuit sur la homepage du site du géant du commerce en ligne : Amazon a confirmé ce lundi que son Prime Day aurait bien lieu les 13 et 14 octobre prochain. L'opération commerciale, qui durait une journée à l'origine et qui est passée à 48 heures ces dernières années, est donc très proche et devrait devancer le Black Friday de quelques semaines seulement.

Un article du site The Verge, publié en début de semaine dernière, avait déjà laissé fuiter ces deux dates de la mi-octobre. Le site américain se basait sur un "email interne d'Amazon" auquel il avait eu accès, confirmant que l'événement commercial débuterait le lundi 13 octobre 2020. "Dans un autre courriel interne, les magasiniers d'Amazon ont été informés qu'aucune nouvelle demande de vacances ne serait acceptée entre le 13 et le 20 octobre", indiquait encore The Verge, ce qui laissait peu de doutes sur le calendrier choisi par Amazon.

Le Prime Day, réservé aux abonnés Amazon Prime, a lieu habituellement en juillet, mais avait été reporté pour cause de Covid l'été dernier.

Le Prime Day, plus d'1 million d'articles à prix réduits.

Si vous n'êtes pas un ou une habitué(e) des grandes opérations commerciales, le Prime Day ne vous dit certainement pas grand chose. Petit frère du Black Friday, le Prime Day est une période de promos lors de laquelle la plateforme Amazon propose des milliers de réductions sur une large gamme de produits. Lancé en 2015, l'"Amazon Primeday", était à l'origine pensé comme un jour de soldes censé concurrencer le fameux Black Friday. Et force est de constater que l'idée s'est révélée être très porteuse et lucrative pour le géant américain. En 2016, plus de 500 000 articles étaient en promotion sur le site ; en 2017 Amazon avait mis en ligne 800 000 articles en promo et encore davantage en 2018 avec plus d'1 million d'articles à prix réduits.

Durant une journée à l'origine et étant réservé à un petit nombre de pays, le Prime Day s'est donc petit à petit élargi. Dans la durée d'abord puisque la dernière édition, en 2019, a duré 48 heures au total. Le Prime Day gagne aussi du terrain au niveau géographique puisque ce sont désormais près d'une vingtaine de pays qui participent à l'événement.

Au début du Prime Day, dès le milieu de la nuit, les fans d'Amazon et des achats en ligne vont bénéficier d'une flopée de réductions sur un nombre très conséquent de produits. Mais attention : le Prime Day est réservé aux abonnés à Amazon prime, le service premium du géant de la vente en ligne (voir les conditions ci-dessous). Ce qui n'empêche pas Amazon d'afficher des chiffres colossaux à chaque édition. L'année dernière, le Prime Day a abouti à la vente de plus de 175 millions de produits dans le monde, contre 100 millions l'année précédente. Plus de 3,5 millions de produits avaient été vendus en France lors des deux jours de rabais. Amazon indiquait l'année dernière que le Prime Day a alors surpassé le Black Friday au niveau mondial.

► L'essai d'Amazon Prime est gratuit pendant 30 jours > S'abonner ici

Le Prime Day avait été programmé sur deux jours l'année dernière, lundi 15 juillet et mardi 16 juillet. Amazon semble vouloir s'installer sur le créneau de la mi-juillet puisqu'en 2018, le Prime Day avait eu lieu à la même période. En 2020, Covid-19 oblige, Amazon pourrait néanmoins opter pour la mi-octobre. Le Prime Day se déroulera également sur 48 heures complètes, a minima.

Attention, pour bénéficier des offres du Prime Day, il est nécessaire d'être membre d'Amazon Prime, l'offre premium du site. Et cela a déjà un coût. Il est possible de bénéficier du Prime Day grâce à l'essai gratuit de la formule (s'inscrire ici). Mais après la période d'essai de 30 jours, Amazon Prime coûte 49 euros par an. Il ne faut donc pas oublier de se désabonner une fois l'opération terminée.

A savoir : en plus du Prime Day, Amazon Prime permet d'avoir la livraison en un jour ouvré gratuitement, l'accès à la plateforme de streaming Prime Video, le stockage illimité de photos sur Prime Photos ou encore l'emprunt gratuit d'un livre par mois sur Kindle. Il est aussi possible de souscrire un abonnement pour 5,99 euros par mois.

Si on se base encore une fois sur les précédentes éditions, le Prime Day d'Amazon, qui se déroule habituellement en pleine période de soldes d'été, propose généralement 1 million de deals exclusifs à quelque 100 millions de membres à Amazon Prime. Un chiffre qui pourrait croître, même si Amazon communique peu sur l'augmentation du nombre de ses abonnés pendant la période. Impossible également de connaitre les deals qui seront proposés, mais quelques pronostics peuvent être établis si l'on épluche les meilleures ventes des dernières opérations et si l'on suit un peu l'actualité commerciale et les sorties de produits.

On sait ainsi que chaque année, ce sont les consoles de jeu, les smartphones, l'électronique grand public et les produits d'équipement de la maison, qui font le succès d'opérations comme le Black Friday, le Cyber Monday ou le Prime Day. Les aspirateurs Dyson, les équipements audio Bose, les PC et PC portables ou les smartphones Apple, Asus ou encore Huawei sont à surveiller tout particulièrement.

Un Prime Day 2020 plus riche en promos ?

La crise du coronavirus va-t-elle inciter Amazon à élargir encore la période du Prime Day cette année ? L'édition 2020 est en tout cas pleine de promesses. Avec la sortie prochaine de la PlayStation 5, prévue en fin d'année, beaucoup de gamers espèrent des prix ou des bundles (packs avec jeux) attractifs sur les PS4. La Switch est traditionnellement l'un des produits phares des opérations promotionnelles chez Amazon, tout comme ses concurrentes. Avant l'arrivée probable d'un nouveau modèle en 2021, on peut donc parier aussi sur des prix réduits.

Depuis 2018, Amazon et Apple ont enterré la hache de guerre, les deux géants signant un partenariat permettant au second de ventre ses produits sur la plateforme du premier, Macbook et iPhone compris. Depuis un an et demi, de nombreux produits estampillés Apple sont ainsi en vente sur Amazon, parfois à des prix très attractifs. La sortie attendue de l'iPhone 12 pourrait donc elle aussi entraîner des "deals" sur les modèles plus anciens.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dernière information à connaitre avant ce Prime Day 2020 : l'opération pourrait provoquer un flot de promos chez les concurrents d'Amazon en France. Chez le français CDiscount par exemple, la contre-attaque a commencé l'année dernière avec une opération "Journées à volonté". Comme pour le Prime Day d'Amazon, il fallait être abonné au service premium "Cdiscount à volonté" pour en bénéficier. Des opérations "anti-Prime Day" pourraient aussi être lancées par Darty et autres Fnac.