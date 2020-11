"Black Friday : la date de l'édition 2020 toujours incertaine"

Amazon pourrait encore repousser la date de son Black Friday

Le 13 novembre 2020, à 10h17 - La date du Black Friday d'Amazon en France pourrait encore être repoussée. C'est ce qu'a laissé entendre Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, ce vendredi 13 novembre, au micro de RMC. S'il a clairement laissé entendre qu'Amazon allait maintenir l'opération, malgré la grogne des commerçants fermés pour cause de confinement, Frédéric Duval indique désormais qu'Amazon n'a "pas encore décidé" s'il allait repousser ou non sa date. "Je suis attentif à ce qui se passe, pour l'instant, je n'ai pas décidé [...]. On est encore à 15 jours de l'évènement potentiel, on a le temps de prendre des décisions. Les autorités parlent régulièrement et changent d'avis parfois", a-t-il déclaré, alors qu'une association, l'Union des artisans et commerçants, a suggéré cette semaine de repousser le Black Friday au 4 décembre pour permettre à tous de participer. Le Premier ministre Jean Castex a indiqué hier soir que si la situation sur le front de l'épidémie de coronavirus continuait à s'améliorer, une réouverture le 1er décembre était possible.

Dans son argumentaire, le DG du géant américain rappelle qu'Amazon est aussi une plateforme permettant aux commerces de développer leur business. "Dans le volume d'affaires d'Amazon, la part des entreprises tierces qui vendent est passée de 3% en 2000 à 60% en 2019. La croissance de ces entreprises est le double de celle des ventes d'Amazon", a-t-il dit. Frédéric Duval, qui assure avoir "le coeur fendu" par cette fermeture des commerces "non essentiel" pendant le confinement, dit d'ailleurs avoir "envie d'aider les petits commerçants". Des services seront proposés sur Amazon France pour les aider à trouver des débouchés.

"Aider les gens à préparer les fêtes"

"L'époque est troublée. Mon rôle est de faire en sorte de servir les clients, que l'offre sur le site soit large sur le site, que les prix soient bas et qu'on livre avec efficacité, qu'on aide les gens à préparer les fêtes de fin d'année", a-t-il néanmoins souligné pour défendre le Black Friday. Il invoque également une période de fin novembre "importante pour les Français" et pour les professionnels. "Nos fournisseurs ont préparé des stocks qu'il faut écouler. Je suis attentif à ce qui se passe, mais je n'ai pas décidé. On verra s'il faut le repousser. On verra. J'y réfléchis encore", a-t-il indiqué.

Amazon profite-t-elle de cette situation favorable pendant le confinement pour les commerces en ligne ? "Nous sommes en lien avec la Fevad, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qui parle de +40 à +50% d'une année sur l'autre. Nous sommes dans ces eaux-là. Comme les autres. Je suis un site internet et je vends en France, comme les autres sites", se justifie le dirigeant du cybermarchand. Les débats sur le Black Friday émergent en outre alors que Bruxelles a accusé Amazon ce mardi d'avoir enfreint les règles européennes de concurrence. "Je suis évidement en désaccord", a commenté Frédéric Duval, indiquant qu'Amazon allait "tout faire pour montrer à la commission européenne" qu'il "fait exactement le contraire de ce qu'elle pense".