DIRECT. Black Friday 2021 : c'est le grand jour chez les marchands ! Les offres par produit

BLACK FRIDAY. Le Black Friday est fixé à demain vendredi, mais de nombreux marchands ont décidé de lancer les promos choc dès ce jeudi 25 novembre au matin. Découvrez dans notre live tous les meilleurs prix du moment et une sélection d'offres par produit...

Ce jeudi matin, les promos peuvent parfois atteindre plusieurs centaines d'euros sur certaines produits comme les smartphones, PC portables, l'électroménager, l'univers du jeu vidéo. On trouve par exemple à la Fnac en ce moment même la télévision Samsung The Frame 55" à 1199 euros au lieu de 1499 euros en prix barré. Une réduction de 20%, soit 500 euros d'économie. Les packs Nintendo Switch font aussi partie des offres les plus alléchantes du moment.

Le Black Friday 2021 est commencé chez Amazon depuis minuit et la Black Friday Week se poursuit chez de nombreux autres marchands comme CDiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres. Alors que la date de la grande opération commerciale est fixée à demain vendredi, les offres montent en puissance depuis plus d'une semaine en réalité. Et ce jeudi 25 novembre marque une nouvelle étape dans cette escalade de promos.

09:31 - Le Black Friday offre -30% sur un PC gaming Lenovo Besoin d'un nouveau PC portable pour jouer ? Le Black Friday dispose de plusieurs réductions sur ces derniers et la Fnac vous propose un PC portable Lenovo Ideapad Gaming 3 à 699 euros au lieu de son prix de base de 999 euros. Un deal parfait pour pouvoir jouer à ses jeux préférés en bonne qualité avec cette config' qui dispose d'un processeur AMD Ryzen 5 et d'une RTX 3050.

09:22 - 429 euros de moins sur une machine à café Siemens Il y a des matins ou l'on a besoin de pas mal de tasses de café pour se réveiller. La journée du Black Friday en fera certainement partie ! Préparez-vous avec Amazon qui vous propose une machine à café automatique Siemens EQ.500 Classic à 469,99 euros au lieu de son tarif habituel de 899 euros !

09:15 - Le MacBook Air à moins de 1000 euros Autre offre Mac désormais bien installée dans ce Black Friday : le MacBook Air est actuellement disponible à 999 euros chez la Fnac. Cette offre spéciale Black Friday vous permet de bénéficier d'un excellent ordinateur Apple avec 256 Go d'espace de stockage et 8 Go de mémoire vive.

09:04 - Des centaines d'euros d'économie sur iMac et MacBook Les temps sont aux ordinateurs portables, qu'on peut emmener partout en balade. Mais certains ordinateurs fixes feront de votre intérieur un espace de travail particulièrement agréable. On pense évidemment aux iMac d'Apple qui bénéficient de très belles réductions à la Fnac en ce moment, en même temps que les MacBook. Parmi les offres les plus alléchantes, cet iMac 27" avec écran Retina 5K, le processeur Intel Core i5 3,3 Ghz, 8 Go de RAM et 512 Go SSD qui passe de 2249,99 euros 1749,99 euros.

08:56 - Le nouvel iPhone 13 en promotion pour le Black Friday Autre offre du Black Friday que nous suivons de près depuis plusieurs jours, le tout nouvel iPhone 13 est actuellement en promotion à 829,99 euros pour la Black Week de chez Rakuten ! Un très joli prix qui équivaut à une réduction de 10% sur son tarif de base. Ce nouvel iPhone sorti il y a seulement quelques semaines ravira les fans d'Apple avec sa nouvelle puce et son autonomie améliorée.

08:45 - Une pack pour la Nintendo Switch est en baisse Parmi les superbes offres actuellement proposée par Amazon dans le cadre du Black Friday, on trouve toujours ce jeudi matin un nouveau pack comprenant la Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 Deluxe, et 3 mois d'abonnement au Switch Online. Ce pack Nintendo Switch baisse même de prix et passe à 267,99 euros chez Amazon. Dépêchez-vous tant qu'il y a du stock !

08:31 - Jusqu'à -25% sur une sélection de jouets Lego Il ne fout pas oublier que le Black Friday a été imaginé comme une opération commerciale dédiée aux achats de Noël. Amazon offre depuis ce jeudi matin une réduction de -25% sur une sélection Lego. De nombreux univers sont disponibles comme un camion vintage des années 1950, une caserne et un camion de pompiers, les éternels Lego Harry Potter, Ninjago, Spider-Man, Mickey et ses amis Jurassic World et on en passe.

08:22 - -25% sur la montre connectée HONOR Band 5 La montre connectée HONOR Band 5 avec podometre, SpO2 et mesure de la fréquence cardiaque, idéale pour le sport, le running, comme le sommeil sous Android passe de 42,99 euros à 32,24 euros. Ce bracelet connecté peut enregistrer automatiquement un sommeil stable un sommeil instable et l'heure du réveil et surveille votre surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel 24 heures sur 24.

08:14 - 170 euros d'économie sur un robot de cuisine Kenwood Le robot de cuisine Kenwood Chef XL Titanium 6.7 L, 1700 W passe de 749,99 euros à 579,99 euros chez Amazon ce jeudi. Une économie de 170 euros, soit -21% pour cet appareil qui peut aussi bien vous aider pour la pâtisserie (doté d’un kit pâtisserie en acier inoxydable, d'un mélangeur délicat et d'un batteur souple), devenir un puissant blender (bol en verre borosilicate, capacité totale de 1,8L, résiste à de très hautes températures) et peut évoluer avec plus de 30 accessoires.

08:09 - Les montres Garmin en forte promo chez Amazon Nouvelles promos encore chez Amazon qui lance ce jeudi matin sont Black Friday : on peut économiser jusqu'à -30% sur une sélection de montres et GPS. L'ensemble des offres est disponible ici et parmi les meilleures on trouve par exemple une Garmin Instinct, montre GPS multi-Fonctions outdoor, hyper résistante et autonome, avec fréquence cardiaque, suivi du stress applications sportives intégrées… Elle passe de 299,99 euros à 179 euros sur le site du géant américain ce jeudi.

08:02 - Le Black Friday offre de belles réductions sur les outils Bosch Envie de tout défoncer ? Amazon affiche de nouvelles promotions sur le matériel de jardinage et de bricolage Bosh. La défonceuse Bosch - POF 1400 ACE passe de 169,99 euros à 97,99 euros, soit 72% d'économie. Elle vous sera livrée avec set d'accessoires, régulation électronique constante, réglage de la profondeur de fraisage et éclairage. Voir toutes les offres Bosch sur Amazon ici.

07:58 - Une promo à -71% sur des écouteurs Bluetooth chez Amazon Ce jeudi 25 novembre, les écouteurs Bluetooth, Motast 3D Hi-FI Stéréo IPX7 passent de 59,99 euros à 17,59 euros chez Amazon, soit une réduction de 71% ! Ces écouteurs oreillettes sont étanches, super légers et sont livrés avec étui de chargement rapide, et une fonction de réduction du bruit CVC 8.0. Idéal pour le Sport