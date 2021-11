DIRECT. Black Friday 2021 : meilleures offres avant le Cyber Monday

Besoin d'un nouveau PC portable pour jouer ? Le Black Friday dispose de plusieurs réductions sur ces derniers et la Fnac vous propose un PC portable Lenovo Ideapad Gaming 3 à 699 euros au lieu de son prix de base de 999 euros. Un deal parfait pour pouvoir jouer à ses jeux préférés en bonne qualité avec cette config' qui dispose d'un processeur AMD Ryzen 5 et d'une RTX 3050.

09:25 - Les PC portables et PC gamer offrent toujours les plus gros rabais en euros

Est-ce le Cuber Monday qui approche ? Alors que généralement, ce sont les téléviseurs qui affichent des réductions à quatre chiffres lors du Black Friday, les PC portables et PC gamer offrent les plus gros rabais en euros ce week-end. La Fnac case les prix des ordinateurs haut de gamme, comme sur cet ASUS ZenBook Pro Duo 1 To qui passe à 2999 au lieu de 3999 euros. Le PC Portable Gaming Msi Creator 16″ 1 To SSD affiche lui aussi 1000 euros de réduction qui le font passer de 3300 à 2300 euros. Un autre PC Portable Gaming Msi le GS66 et GS76 Stealth profite d'un rabais similaire en 15 et 17 pouces.