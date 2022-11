Black Friday son : casques, écouteurs, enceintes... Les promos à suivre en 2022

BLACK FRIDAY SON. Le Black Friday est l'occasion idéale pour craquer sur des promotions. Qu'il s'agisse d'enceinte, de casque audio, d'écouteurs sans fil ou de barres de son, les audiophiles peuvent s'attendre à de belles affaires en 2022.

Le Black Friday est un événement apprécié par de nombreux consommateurs. Les amateurs de bonne musique peuvent notamment profiter du célèbre "vendredi noir" pour trouver de belles promotions sur différents appareils audio. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau casque ou d'écouteurs, les références sont nombreuses à profiter de baisses de prix durant le Black Friday.

En plus des équipements de type casques et écouteurs, le Black Friday concerne très souvent des enceintes et barres de son. Connectées ou non, ces machines permettent de diffuser plus globalement sa musique à son domicile, et même parfois de contrôler vos autres objets connectés. Des appareils très intéressants donc, qui pourront plaire aussi bien aux audiophiles qu'aux férus d'objets connectés.

Bose s'est fait un véritable nom en matière d'équipements audios. La marque est très souvent présente au Black Friday en disposant de plusieurs équipements en promotion. C'est notamment le cas sur ses excellents casques audio qui profitent généralement du Black Friday pour voir leurs prix baisser drastiquement chaque année. Si vous recherchez un casque Bose durant le "vendredi noir", voici quelques références à suivre de près.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Neuf à partir de 249,99 € Occasion à partir de 179,99 € Cdiscount 179,99 € 249,99 € Voir

Fnac 259,92 € Voir

Darty 259,99 € Voir

Boulanger 259,99 € Voir

Rakuten 274,95 € Voir

Rue du Commerce 368,88 € 297,66 € Voir Cdiscount 179,99 € Voir

Rakuten 274,95 € 199,99 € Voir

Fnac 259,92 € 249,99 € Voir

Casque BOSE QC45 Noir Neuf à partir de 249,99 € Occasion à partir de 189,00 € Rakuten 249,99 € Voir

Amazon 349,95 € 258,90 € Voir

Cdiscount 267,40 € Voir

Fnac 269,86 € Voir

Darty 269,99 € Voir

Rue du Commerce 303,94 € 270,30 € Voir

Electro Dépôt 274,99 € Voir

Boulanger 299,99 € Voir Rakuten 249,99 € 189,00 € Voir

Amazon 349,95 € 238,19 € Voir

Fnac 269,86 € 299,99 € Voir

Sony est une autre marque reconnue pour son savoir faire en équipement audio. Si Sony est également expert dans de nombreux autres domaines, ses casques audio sont souvent recherchés, notamment lors du Black Friday. Plusieurs gammes de prix sont déjà disponibles, et des promotions pourraient bien pointer le bout de leur nez au Black Friday.

Sony WH-CH710N Noir Neuf à partir de 82,53 € Occasion à partir de 51,45 € Amazon 150,00 € 82,53 € Voir

Rue du Commerce 91,68 € 88,01 € Voir

Fnac 99,97 € 91,85 € Voir

Rakuten 98,99 € Voir

La Redoute 98,16 € Voir

Materiel.net 99,95 € Voir

LDLC.com 99,95 € Voir

Micromania 99,99 € Voir

Darty 99,99 € Voir

Boulanger 99,99 € Voir

Galeries Lafayette 99,99 € Voir Amazon 150,00 € 51,45 € Voir

Rakuten 98,99 € 62,50 € Voir

Fnac 99,97 € 62,70 € Voir

Sony WH-1000XM3 - Casque sans fil à réduction de bruit - Noir Neuf à partir de 298,88 € Occasion à partir de 199,00 € Rue du Commerce 368,88 € 298,88 € Voir

Amazon 379,00 € Voir

Rakuten 388,09 € Voir Rakuten 388,09 € 199,00 € Voir

Amazon 379,00 € 348,68 € Voir

Sony WH-1000XM4 Noir Neuf à partir de 282,45 € Occasion à partir de 245,00 € Rakuten 282,45 € Voir

Amazon 380,00 € 329,99 € Voir

Fnac 329,97 € Voir

LDLC.com 329,99 € Voir

Darty 329,99 € Voir

Boulanger 329,99 € Voir

Cdiscount 337,89 € Voir Rakuten 282,45 € 245,00 € Voir

Amazon 380,00 € 293,67 € Voir

Fnac 329,97 € 329,99 € Voir

JBL est une autre marque spécialisée dans les casques audio. La firme dispose notamment de références souvent proposés à des prix plus bas que plusieurs concurrents. Si vous recherchez un nouveau casque pendant le Black Friday, mais que votre budget est assez serré, les produits JBL sont susceptibles de vous intéresser.

Casque Bluetooth JBL Tune 510BT Neuf à partir de 35,90 € Occasion à partir de 40,00 € Rakuten 35,98 € Voir

Leclerc 35,90 € Voir

Fnac 36,97 € Voir

Electro Dépôt 35,98 € Voir

Darty 36,99 € Voir

SFR 49,99 € Voir

Rue du Commerce 54,99 € Voir Rakuten 35,98 € 40,00 € Voir

Amazon 0,00 € 105,35 € Voir

Casque JBL Tune 660NC Noir Neuf à partir de 58,98 € Occasion à partir de 55,00 € Rakuten 58,98 € Voir

Electro Dépôt 58,98 € Voir

Leclerc 59,00 € Voir

Fnac 99,97 € Voir

Darty 99,99 € Voir

Boulanger 99,99 € Voir Rakuten 58,98 € 55,00 € Voir

Comment parler de casques audio au Black Friday sans évoquer Marshall ? La marque, reconnaissable entre mille de par son design original et ses airs définitivement rock'n'roll, est souvent présente au Black Friday. Qu'il s'agisse de ses casques ou écouteurs sans fil, les produits Marshall disposent régulièrement de jolies promotions qui devraient ravir les amateurs de son de qualité.

Marshall Major IV Neuf à partir de 110,00 € Leclerc 110,00 € Voir

Rue du Commerce 125,56 € Voir

Amazon 149,74 € Voir

Fnac 149,97 € Voir

Materiel.net 149,95 € Voir

LDLC.com 149,95 € Voir

La Redoute 149,99 € Voir

Darty 149,99 € Voir

Galeries Lafayette 149,99 € Voir

Apple ne produit pas que des téléphones ! La marque est également reconnue pour ses excellents écouteurs sans fil AirPods, déjà disponibles en plusieurs versions (AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro...). Apple se distingue également de par son unique casque AirPods Max, qui s'intègre parfaitement à l'environnement de la firme. Un choix logique si vous disposez déjà de plusieurs appareils de la marque.

Apple AirPods 2 Neuf à partir de 136,00 € Occasion à partir de 60,00 € Ubaldi 136,00 € Voir

Rue du Commerce 139,00 € Voir

Rakuten 146,00 € Voir

Cdiscount 149,00 € Voir

Leclerc 149,00 € Voir

Fnac 158,50 € Voir

Materiel.net 159,00 € Voir

LDLC.com 159,00 € Voir

Darty 159,99 € Voir

Boulanger 159,00 € Voir

Galeries Lafayette 159,00 € Voir Rakuten 146,00 € 60,00 € Voir

Amazon 159,00 € 107,44 € Voir

Apple Airpods Pro 2021 Magsafe Neuf à partir de 199,00 € Occasion à partir de 140,00 € Amazon 279,00 € 199,00 € Voir

Rakuten 209,99 € Voir

Rue du Commerce 210,00 € Voir

Cdiscount 215,00 € Voir

Leclerc 215,00 € Voir

Electro Dépôt 239,98 € Voir

Fnac 278,98 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Boulanger 279,99 € Voir Rakuten 209,99 € 140,00 € Voir

Fnac 278,98 € 144,99 € Voir

Amazon 279,00 € 157,21 € Voir

Apple AirPods Max Bleu Neuf à partir de 579,00 € Occasion à partir de 425,04 € Amazon 629,00 € 579,00 € Voir

Rue du Commerce 630,00 € 598,50 € Voir

Rakuten 610,00 € Voir Amazon 629,00 € 425,04 € Voir

Rakuten 610,00 € 450,00 € Voir

Reconditionné 465,00 € Voir

► Découvrez l'ensemble des AirPods au meilleur prix dans notre article consacré.

Disposer d'un bon casque est utile, mais une véritable enceinte dans votre salon est également une très bonne option pour profiter pleinement de votre musique ! Le Black Friday impacte chaque année de nombreuses marques d'enceintes audio pour le plus grand bonheur des amateurs de musique. Voici quelques petites références d'enceintes audio que vous retrouverez peut-être lors du Black Friday 2022.

Polk Audio Signature Elite ES10 Neuf à partir de 221,46 € Amazon 249,00 € 221,46 € Voir

Darty 306,22 € Voir

Enceinte sans fil Audio Pro P5 NOIRE Neuf à partir de 99,86 € Occasion à partir de 88,31 € Amazon 99,99 € Voir

Fnac 149,86 € 99,86 € Voir

Darty 99,99 € Voir

Rue du Commerce 117,92 € 113,20 € Voir

Rakuten 123,04 € Voir Amazon 99,99 € 88,31 € Voir

Bose Enceinte sans fil Home Speaker 500 Noir Neuf à partir de 379,95 € Occasion à partir de 349,00 € Rakuten 379,95 € Voir

Fnac 399,49 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Boulanger 399,95 € Voir

Cdiscount 419,95 € Voir

Rue du Commerce 489,99 € Voir Rakuten 379,95 € 349,00 € Voir

Fnac 399,49 € 399,99 € Voir

Enceinte Marshall Stanmore II Noir Neuf à partir de 287,00 € Leclerc 287,00 € Voir

Cdiscount 369,99 € Voir

Fnac 369,14 € Voir

La Redoute 369,99 € Voir

Darty 369,99 € Voir

Galeries Lafayette 369,99 € Voir

Enceinte sans fil Marshall EMBERTON II B&B Neuf à partir de 169,99 € Amazon 172,96 € Voir

La Redoute 169,99 € Voir

Darty 169,99 € Voir

Galeries Lafayette 169,99 € Voir

Enceinte JBL Flip 5 noir Neuf à partir de 99,00 € Occasion à partir de 98,10 € Amazon 99,00 € Voir

Rakuten 105,99 € Voir

Rue du Commerce 199,00 € 103,74 € Voir

Darty 105,99 € Voir

Castorama 129,99 € Voir

SFR 129,99 € Voir Amazon 99,00 € 98,10 € Voir

Rakuten 105,99 € 99,00 € Voir

Apple n'est pas la seule marque à proposer d'excellents écouteurs sans fil au Black Friday. JBL, Sony, Marshall... La majorité des grandes marques audio disposent également de très bonnes références d'écouteurs sans fil pour vos appareils et smartphones. Les constructeurs de téléphone comme Samsung ou Huawei proposent également des écouteurs qui tombent régulièrement en promotion au Black Friday.

Ecouteurs JBL Tune Flex Noir Neuf à partir de 98,98 € Occasion à partir de 115,31 € Rakuten 98,98 € Voir

Amazon 99,99 € Voir

Cdiscount 99,95 € Voir

Fnac 99,97 € 99,98 € Voir

Electro Dépôt 98,98 € Voir

Leclerc 99,95 € Voir

Darty 99,99 € Voir

Boulanger 99,99 € Voir Amazon 99,99 € 115,31 € Voir

SAMSUNG Galaxy Buds2 Blanc Neuf à partir de 89,99 € Occasion à partir de 114,00 € Rakuten 89,99 € Voir

Fnac 114,97 € 89,99 € Voir

Rue du Commerce 114,39 € 108,67 € Voir

Leclerc 114,00 € Voir

Cdiscount 115,00 € Voir

Darty 114,99 € Voir

Boulanger 114,99 € Voir

Galeries Lafayette 114,99 € Voir

La Redoute 130,19 € Voir

Ubaldi 145,00 € Voir

Materiel.net 149,95 € Voir

LDLC.com 149,95 € Voir

SFR 149,99 € Voir Rakuten 89,99 € 114,00 € Voir

Amazon 0,00 € 144,35 € Voir

Ecouteurs Huawei Freebuds 4i Red Neuf à partir de 79,99 € Rakuten 79,99 € Voir

Darty 79,99 € Voir

Fnac 99,97 € Voir

Amazon 105,99 € Voir

Barre de son Yamaha SR-B20A Neuf à partir de 179,49 € Occasion à partir de 179,99 € Fnac 299,49 € 179,49 € Voir

Darty 179,99 € Voir Fnac 299,49 € 179,99 € Voir

Sony WF-1000XM4 Noir Neuf à partir de 204,80 € Occasion à partir de 163,56 € Rakuten 204,80 € Voir

Rue du Commerce 359,00 € 219,00 € Voir

Fnac 229,97 € 223,06 € Voir

Amazon 280,00 € 229,99 € Voir

Darty 229,99 € Voir

Boulanger 229,99 € Voir

LDLC.com 249,95 € Voir

Cdiscount 265,29 € Voir Amazon 280,00 € 163,56 € Voir

Rakuten 204,80 € 195,00 € Voir

Fnac 229,97 € 229,99 € Voir

Sony Casque sans fil WF1000XM3 Neuf à partir de 146,88 € Occasion à partir de 79,00 € Rue du Commerce 268,88 € 146,88 € Voir

Rakuten 198,16 € Voir Rakuten 198,16 € 79,00 € Voir

Pack Ecouteurs Bluetooth Huawei FreeBuds 4i avec réduction de bruit Blanc + Etui de protection Noir Neuf à partir de 99,99 € Fnac 99,99 € Voir

Marshall Mode II Neuf à partir de 174,12 € Amazon 174,12 € Voir

Rakuten 179,00 € Voir

Fnac 179,97 € Voir

Materiel.net 179,95 € Voir

LDLC.com 179,95 € Voir

Darty 179,99 € Voir

Rue du Commerce 204,01 € Voir

Une des meilleures façons pour profiter de sa musique ou de ses films est de disposer d'une barre de son chez soi. Ces dernières, souvent présentes au Black Friday, disposent d'excellentes technologies pour diffuser vos contenus audio avec une très haute qualité. Si vous cherchez à impressionner votre entourage en diffusant de la musique, il peut être intéressant de craquer pour une barre de son dont les constructeurs sont de plus en plus nombreux chaque année.

Barre de son Barre de son SN9YG Neuf à partir de 399,00 € Rakuten 399,00 € Voir

Fnac 499,49 € 399,49 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Barre de son HW-T420 Neuf à partir de 105,05 € Occasion à partir de 149,99 € Amazon 149,00 € 105,05 € Voir

Cdiscount 112,67 € Voir

Rakuten 117,89 € Voir

Fnac 119,99 € Voir

Rue du Commerce 151,97 € 118,98 € Voir

Electro Dépôt 128,00 € Voir

Galeries Lafayette 129,00 € Voir

Ubaldi 131,00 € Voir

La Redoute 137,73 € Voir

Leclerc 139,00 € Voir

SFR 149,99 € Voir Fnac 119,99 € 149,99 € Voir

Astuce anti-arnaque - Comment éviter les promotions trompeuses ? Le site d'assistance et prévention en sécurité numérique du ministère, Cybermalveillance.gouv.fr, conseille notamment d'éviter la précipitation : "Même pressé par un pseudo vendeur en ligne qui vous propose l'affaire du siècle ou par un compte à rebours de vente flash, ne donnez pas trop rapidement votre numéro de carte bancaire et prenez le temps d'un minimum de vérifications : existence réelle et notoriété du vendeur, réalité de la promotion, sécurité de la transaction…". Retrouvez leurs autres conseils sur leur site.