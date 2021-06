DIRECT. Sujet de brevet de sciences : le sujet dans son intégralité... et son corrigé !

SUJET BREVET SCIENCES 2021. Quel est le contenu de l'épreuve de sciences du brevet des collèges cette année, en série générale ? Découvrez le sujet et son corrigé intégralement disponibles en pdf.

18:01 - Pas tout à fait les mêmes matières au programme selon les séries Les deux disciplines scientifiques sur trois qui ont été traitées par les élèves pour l'épreuve de sciences du brevet 2021 n'ont, pour rappel, pas été les mêmes pour les candidats en série générale et pour les candidats en série professionnelle : pour la série générale : physique-chimie et sciences et vie de la terre

: physique-chimie et sciences et vie de la terre pour la série professionnelle : physique-chimie et technologie

17:44 - Quel a été le sujet de l'épreuve de sciences en série professionnelle ? Pour la partie physique-chimie, les élèves en série professionnelle ont planché sur l'aquariophilie et le pH de l'eau. Pour la partie technologie, les troisième ont dû répondre à une série de questions sur les éoliennes, leur fonctionnement et leurs mécanismes.

17:28 - Le brevet de sciences, dernier bloc des 400 points du contrôle final Après les 100 points du sujet de français, les 100 points du sujet de maths et les 50 points du sujet d'histoire-géo EMC du brevet (Education morale et civique), le brevet de sciences vient ajouter les 50 derniers points à la notation via des examens finaux. Les élèves de Troisième sont aussi, pour rappel, notés sur 400 points de contrôle continu. La note finale du brevet repose donc sur 50% de contrôle continu et 50% d'examens finaux. Il faut pour mémo décrocher au moins 400 points sur 800 pour obtenir son brevet.

17:15 - Sujet du brevet de sciences : quel sujet était tombé en Amérique du Nord début juin ? Au centre étranger Amérique du Nord à Washington, en série général, les élèves qui passaient en avant-première leur DNB français en 2021 ont planché sur un sujet très hivernal : la formation de la neige ainsi que ses précipitations et l'effondrement d'une toiture qu'elles peuvent provoquer. En SVT, le thème était le taux de fertilité et l'appareil reproducteur féminin, ainsi que la PMA.

17:00 - Quand sont publiés les résultats du brevet ? Les résultats du brevet 2021 en général, qui comprennent la note du brevet de sciences, doivent être publiés entre le mercredi 7 et le vendredi 9 juillet. Vous pourrez les retrouver sur notre page spéciale "Brevet 2021" en temps réel le moment venu.

16:45 - Le corrigé de l'épreuve de sciences du DNB 2021 est disponible ! Concocté par un professeur de sciences et fourni par notre partenaire Studyrama, le corrigé de l'épreuve de sciences du DNB 2021 (série générale) est désormais disponible dans notre page ! Ne tardez pas à le découvrir à l'aide du sommaire en haut de page.

16:15 - Sur quel sujet de sciences au DNB avaient planché les élèves des centres étrangers de Pondichéry / du Liban ? En série générale, mi-juin, la thématique abordée au brevet de sciences de Pondichéry pour les séries générales était, pour la physique-chimie, le triathlon, avec des questions en lien avec cette matière pour l'épreuve de natation, l'épreuve de cyclisme et l'épreuve de course à pied (et notamment l'énergie chimique, cinétique et thermique). En technologie, le radar de recul pour l'aide au stationnement, avec capteurs à ultrasons, permettait d'adopter cette notion.