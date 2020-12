Black Friday & Cyber Monday TV : encore des promos sur les télévisions ! Les meilleurs modèles

TELE. Les rabais, offres promotionnelles et prix cassés sont encore là sur les rayons télé, pour le "Cyber Monday". Voilà les ultimes bonnes affaires du Black Friday sur les télévisions.

[Mis à jour le 7 décembre 2020 à 11h27] Encore des promos Black Friday sur les télévisions ce lundi, c'est possible ? Eh bien oui ! Les enseignes spécialisées et les géants de la vente en ligne ont étendu durant des jours et des jours ce Black Friday 2020, repoussé en France d'une semaine, mais finalement très dilué, depuis fin novembre. Les promos estampillées "Noël", ou "Black Friday" sont ce lundi 7 décembre présentées comme des offres du "Cyber Monday", ce jour censé finir l'opération Black Friday.

Aujourd'hui encore, donc, plusieurs sites de vente en ligne à l'instar d'Amazon, Rue du commerce, Electro Dépôt, La Redoute, Leclerc ou encore Auchan mettent en avant des offres sur des télévisions. Les meilleurs bons plans permettent d'économiser parfois plus de 1 000 euros sur des télévisions de très haut de gamme. Mais des rabais sont aussi effectués sur des TV d'entrée de gamme, avec très souvent des promotions de l'ordre de -10% à -30% sur des produits entre 150 et 300 euros. Voici notre sélection, actualisée régulièrement durant cette grande période de promotions du Black Friday :

PHILIPS 65PUS7855/12 Amazon 999,00 € 690,00 € Voir

Cdiscount 999,00 € 735,00 € Voir

Fnac 866,88 € Voir

LG TV OLED OLED55CX6 Fnac 1684,00 € 1484,00 € Voir

Boulanger 1990,00 € 1490,00 € Voir

Darty 1699,00 € 1499,00 € Voir

Amazon 2003,99 € Voir

LG - Televiseurs oled LG OLED 55 BX 6 LB - OLED 55 BX 6 LB 1199 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV OLED Sony KD55AG9BAEP Fnac 2484,00 € 1784,00 € Voir

Boulanger 2490,00 € 1790,00 € Voir

Darty 2499,00 € 1799,00 € Voir

Cadre Magenta v3 Cdiscount 902,21 € 699,99 € Voir

Fnac 781,11 € 784,99 € Voir

Darty 799,99 € Voir

Boulanger 899,00 € 799,00 € Voir

La Redoute 856,56 € Voir

Amazon 861,70 € Voir

TV LED Sony KD49XH9505 Darty 999,00 € Voir

Amazon 1235,80 € Voir

Philips 55OLED854 2214,27 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV OLED OLED55BX6 Amazon 1599,00 € 1169,00 € Voir

Fnac 1484,00 € 1284,00 € Voir

Darty 1299,00 € Voir

La Redoute 1407,99 € Voir

Xiaomi MI TV 4S 65 Pouces Fnac 684,99 € 484,99 € Voir

Darty 549,00 € 499,99 € Voir

Amazon 729,00 € Voir

TV LED Lg 55NANO86 2020 Darty 899,00 € 699,99 € Voir

Fnac 2143,15 € 934,99 € Voir

TV OLED Sony KD77AG9BAEP 5999,00 € 3999,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

TV QLED Samsung QE65Q800T 2020 Fnac 3984,00 € 2484,00 € Voir

Boulanger 3990,00 € 2490,00 € Voir

Darty 2999,00 € 2499,00 € Voir

Cdiscount 3130,20 € Voir

Amazon 3239,00 € Voir

TV LED Philips 50PUS8545 THE ONE Fnac 784,99 € 584,99 € Voir

Darty 799,00 € 599,99 € Voir

TV LED Philips 58PUS8545 THE ONE Fnac 984,99 € 784,99 € Voir

Darty 999,00 € 799,99 € Voir

TV LED Sony KD55XH9096BAEP 999,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

TV OLED Sony KD65AG9BAEP Fnac 3484,00 € 2484,00 € Voir

Boulanger 3490,00 € 2490,00 € Voir

Darty 3499,00 € 2499,00 € Voir

TV OLED OLED KD55A8 Fnac 1784,00 € 1484,00 € Voir

La Redoute 1490,00 € Voir

Boulanger 2190,00 € 1490,00 € Voir

Darty 1799,00 € 1499,00 € Voir

Amazon 2044,42 € Voir

Vidéoprojecteur Wimius Vidéoprojecteur, 6200 lumens, full hd 1920x1080p 4k, son dolby avec réglage digital, 70,000 heures, led home cinéma Amazon 529,00 € 271,02 € Voir

Darty 448,20 € Voir

Les notes de la rédaction sur les télés 4K

LG est réputé pour la qualité de ses écrans OLED, et la gamme CX sortie cette année figure parmi les meilleurs téléviseurs sur le marché. La LG OLED55CX6 2020 intègre le mode Filmmaker, un standard qui permet de régler automatiquement l'affichage aux niveaux spécifiés par les cinéastes, et bénéficie du HDR10 et du Dolby Vision IQ. Pour les jeux, il propose les fonctions VRR, ALLM et le G-Sync de Nvidia. Ce téléviseur fonctionne avec webOS 5.0, l'interface propre à LG un peu moins fournie en applications qu'Android TV.

L'OLED haut de gamme : Sony KD-55AG9 ! Classée dans le haut de gamme de chez Sony, le téléviseur KD-55AG9 intègre une dalle OLED à 100 Hz. Elle prend en charge les formats HDR10 et Dolby Vision. Le constructeur s'est concentré sur la qualité d'image et du son, et a fait l'impasse sur les ports HDMI 2.1 pour se contenter du HDMI 2.0. Cette TV ne propose pas de VRR ni d'ALLM et n'est donc pas destinée aux jeux qui nécessitent une latence très basse. Sony a opté pour le système Android TV, ce qui permet donc d'accéder à un grand nombre d'applications.

Le téléviseur Philips 55OLED855 se situe plutôt dans le haut de gamme des écrans OLED. Il est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Ce téléviseur a la particularité d'intégrer la fonction Ambilight, qui utilise des LED placées à l'arrière pour créer un éclairage en rapport avec l'image affichée. Il propose également la fonction DTS Play-Fi, un système audio " multiroom " qui permet de connecter des enceintes dans d'autres pièces. Cet appareil fonctionne avec Android TV, et donc dispose de toutes les applications de l'écosystème de Google.

TV QLED Samsung QE65Q800T 2020 Fnac 3984,00 € 2484,00 € Voir

Boulanger 3990,00 € 2490,00 € Voir

Darty 2999,00 € 2499,00 € Voir

Cdiscount 3130,20 € Voir

Amazon 3239,00 € Voir

TV QLED Samsung QE43Q60T 2020 Amazon 729,00 € 648,00 € Voir

Darty 653,10 € Voir

Boulanger 799,00 € 699,00 € Voir

TV QLED Samsung QE75Q77T 2020 2299,00 € 1799,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

TV LED Samsung UE55TU7125 Amazon 559,00 € Voir

Fnac 584,99 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Boulanger 599,00 € Voir

TV LED Samsung 65TU6905 Electro Dépôt 599,00 € Voir

Darty 799,00 € 599,99 € Voir

TV LED UE65TU8005 2020 La Redoute 799,00 € Voir

Boulanger 1190,00 € 799,00 € Voir

Fnac 937,45 € Voir

Amazon 1059,80 € Voir

TV QLED QE55Q80T 2020 Fnac 1397,99 € 984,00 € Voir

Darty 1499,00 € 999,00 € Voir

Cdiscount 1142,34 € Voir

Amazon 1366,99 € Voir

La Redoute 1396,99 € Voir

La note de la rédaction

Pour les petits budgets : Samsung UE55TU8005. Le téléviseur Samsung UE55TU8005 est un appareil plutôt économique, avec un tarif de base affiché à moins de 700 euros. À ce prix, il s'agit bien entendu d'une dalle LCD VA à 50 Hz avec trois prises HDMI 2.0. Elle est compatible avec la norme HDR10+ pour des images plus dynamiques, et intègre la technologie Dynamic Crystal Color pour un espace colorimétrique plus large. Petit bémol, Samsung n'utilise pas Android TV, préférant son propre système Tizen un peu moins fourni en applications.

Le QLED abordable : Samsung QE55Q80T ! Le téléviseur QE55Q80T intègre la technologie QLED propre à Samsung, qui utilise un filtre à boîte quantique. Son rétroéclairage Full LED est délimité en 48 zones pour améliorer la profondeur des zones sombres de l'écran. Grâce à un port HDMI 2.1, le QE5580T est compatible HDR10+, ALLM (mode à basse latence), VRR (taux de rafraîchissement variable) et FreeSync, un VRR spécifique aux cartes graphiques AMD. Ce téléviseur intègre le système maison Tizen, un peu moins fourni en applications qu'Android TV.

TV LED 43A7500F Boulanger 449,00 € 379,00 € Voir

Amazon 476,99 € Voir

La Redoute 482,99 € Voir

PHILIPS 50PUS7555/12 Cdiscount 433,99 € Voir

Fnac 546,76 € Voir

LG 32LM550BPLB Darty 212,75 € Voir

Fnac 221,35 € Voir

Amazon 224,03 € Voir

Cdiscount 307,90 € Voir

Xiaomi MI TV 4S 43 Pouces Darty 399,99 € Voir

Cdiscount 409,76 € Voir

Amazon 430,00 € Voir

TV LED Kiano Slim tv 22" pouces [55 cm, full hd], triple tuner, dvb-t2, ci, ci+, classe énergétique a 168,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Caixun EC24Z2 TV LED HD Ecran plat - 24- (60 cm) - 1*HDMI 1*USB 1*VGA - Classe énergétique A+ Amazon 126,99 € Voir

Cdiscount 187,69 € Voir

TV LED Jvc LT-32FD100 Fnac 144,99 € Voir

Darty 149,99 € Voir

