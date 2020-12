Black Friday TV : fortes promos sur les télés, les meilleures offres

TELE. S'offrir une télévision durant le Black Friday, c'est financièrement une bonne idée. Encore faut-il savoir choisir parmi toutes les promotions ! Le point sur les rabais effectués sur les meilleures télés.

[Mis à jour le 1er décembre 2020 à 17h33] Vous pensiez que le Black Friday n'avait lieu que le vendredi 4 décembre ? Détrompez-vous, cette grande opération commerciale dure chaque année plusieurs jours et commence toujours avant la date fixée pour le "Vendredi noir". Aujourd'hui déjà, on trouve d'importantes promos flash sur les télés, des rabais dits "de Noël" sur les TV 4K, des réductions "Black Friday Week"... Les sites de vente en ligne les appellent de différentes manières, mais qu'importe : les bonnes affaires sont actuellement très nombreuses sur les télévisions et les promotions vraiment significatives.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les promos sont déjà là sur l'ensemble des marques de référence : Samsung, LG, Sony, Philips, Xiaomi... Les meilleurs bons plans permettent d'économiser parfois plus de 1000 euros sur des télévisions de très haut de gamme. Mais des rabais sont aussi effectués sur des TV d'entrée de gamme, avec très souvent des promotions de l'ordre de -10% à -30% sur des produits entre 150 et 300 euros. Voici notre sélection, actualisée régulièrement durant cette grande période de promotions du Black Friday :

Philips 55OLED854 Darty 1599,00 € 1199,00 € Voir

Cdiscount 2074,69 € Voir

Amazon 2166,97 € Voir

Fnac 2403,02 € Voir

Xiaomi MI TV 4S 65 Pouces Fnac 684,99 € 534,99 € Voir

Darty 699,00 € 549,99 € Voir

Amazon 705,89 € Voir

TV LED LCD 58 pouces 4K UHD TOS5055862330654 Cdiscount 499,00 € 399,99 € Voir

La Redoute 566,71 € Voir

Darty 578,23 € Voir

TV LED 70A7100F La Redoute 649,00 € Voir

Boulanger 999,00 € 649,00 € Voir

LG 55NANO866NA.AEU. Fnac 884,99 € 684,99 € Voir

Darty 899,00 € 699,99 € Voir

Cdiscount 943,98 € Voir

Amazon 1099,99 € Voir

TV OLED Sony KD77AG9BAEP Fnac 5984,00 € 3984,00 € Voir

Boulanger 7490,00 € 3990,00 € Voir

Darty 5999,00 € 3999,00 € Voir

TV QLED Samsung QE65Q800T 2020 Fnac 3984,00 € 2484,00 € Voir

Boulanger 3990,00 € 2490,00 € Voir

Darty 2999,00 € 2499,00 € Voir

Amazon 3201,99 € Voir

TV LED Philips 50PUS8545 THE ONE 799,00 € 599,99 € VOIR L'OFFRE sur Darty

TV LED Philips 58PUS8545 THE ONE Darty 699,99 € Voir

Fnac 984,99 € 784,99 € Voir

TV OLED OLED55BX6 Fnac 1484,00 € 1283,90 € Voir

La Redoute 1290,00 € Voir

Amazon 1599,00 € 1299,99 € Voir

Darty 1499,00 € 1299,00 € Voir

Cdiscount 1358,69 € Voir

TV LED Sony KD55XH9096BAEP Fnac 1184,00 € 984,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

TV OLED Sony KD65AG9BAEP Fnac 3484,00 € 2484,00 € Voir

Boulanger 3490,00 € 2490,00 € Voir

Darty 3499,00 € 2499,00 € Voir

Sony KD-43X7056 Fnac 534,99 € 534,84 € Voir

Amazon 549,00 € Voir

Cdiscount 549,00 € Voir

La Redoute 549,00 € Voir

Darty 549,99 € Voir

Boulanger 649,00 € 549,00 € Voir

TV OLED OLED KD55A8 Fnac 1784,00 € 1484,00 € Voir

La Redoute 1490,00 € Voir

Boulanger 2190,00 € 1490,00 € Voir

Darty 1799,00 € 1499,00 € Voir

TV Sony KD55XH9005BAEP 55" 4K UHD Smart TV Noir Boulanger 1290,00 € 999,00 € Voir

Fnac 1499,00 € Voir

Vidéoprojecteur, WiMiUS 7000 Vidéo Projecteur Full HD 1920x1080P Natif Rétroprojecteur Supporte 4K Audio AC3 avec Réglage Digital 90,000 Heures Projecteur LED Home Cinéma & Présentation PPT 529,00 € 271,02 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

TV LED Samsung UE55TU7125 Fnac 584,99 € Voir

Darty 599,99 € Voir

Boulanger 599,00 € Voir

Samsung TV 24 Smart TV VESA 75X75 Amazon 185,00 € Voir

Cdiscount 199,75 € 195,76 € Voir

Fnac 195,00 € Voir

Darty 198,50 € Voir

TV LED 65TU6905 2020 Darty 799,00 € 599,99 € Voir

Boulanger 799,00 € 599,00 € Voir

Amazon 619,00 € Voir

Cdiscount 619,00 € Voir

La Redoute 696,99 € Voir

Electro Dépôt 699,00 € Voir

Fnac 784,99 € Voir

TV LED UE65TU8005 2020 Boulanger 1190,00 € 799,00 € Voir

Cdiscount 850,00 € Voir

La Redoute 899,00 € Voir

Amazon 1007,90 € Voir

Fnac 1767,92 € Voir

TV Samsung 55Q80T 55" QLED 4K UHD Smart TV Gris charbon Cdiscount 999,99 € Voir

Fnac 1057,00 € Voir

Darty 1086,00 € Voir

Amazon 1263,12 € Voir

Cadre Violet v5 Fnac 389,99 € Voir

Cdiscount 489,49 € 399,99 € Voir

La Redoute 399,00 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Boulanger 399,00 € Voir

Amazon 468,99 € Voir

TV LED 43A7500F La Redoute 349,00 € Voir

Boulanger 449,00 € 349,00 € Voir

Amazon 451,75 € Voir

LG 32LM550BPLB Cdiscount 169,99 € Voir

Fnac 192,00 € Voir

Amazon 207,88 € Voir

Darty 225,39 € Voir

Xiaomi MI TV 4S 43 Pouces Darty 399,00 € 299,99 € Voir

Amazon 331,55 € Voir

Cdiscount 395,87 € Voir

TV LED Kiano Slim tv 22" pouces [55 cm, full hd], triple tuner, dvb-t2, ci, ci+, classe énergétique a Amazon 169,99 € 119,99 € Voir

Darty 168,00 € Voir

Caixun EC24Z2 TV LED HD Ecran plat - 24- (60 cm) - 1*HDMI 1*USB 1*VGA - Classe énergétique A+ Amazon 119,99 € Voir

Cdiscount 187,69 € Voir