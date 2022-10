Black Friday Switch : Quels sont les meilleurs plans 2022 ?

BLACK FRIDAY SWITCH. La console Nintendo Switch s'arrache partout dans le monde. Il est donc tout à fait logique qu'elle soit très recherchée lors des périodes de Black Friday, où elle bénéficie souvent de réductions d'intérêt.

La Switch, petite console hybride de Nintendo, est une des consoles de jeux star du moment. A ce titre, elle est très recherchée lors des périodes de Black Friday. L'édition 2022 de cette période commerciale devrait une nouvelle fois la mettre en lumière, elle et ses modèles dérivés. Sont attendus des prix réduits mais surtout des bundles dans lesquels la console est vendue accompagnée d'accessoires et/ou de jeux supplémentaires pour des tarifs attractifs. Si, pour l'instant, seule la Switch standard a bénéficié de ce genre de bons plans par le passé, on s'attend à ce que la Nintendo Switch Lite et, à plus forte raison, la Nintendo Switch OLED puissent également être bradées de la sorte lors du Black Friday 2022.

Le tarif conseillé de la Nintendo Switch est passé de 299,99€ à 266,09€ sur certains sites commerçants tels que Amazon depuis sa sortie. Nous espérons donc des offres de qualité pour le Black Friday Nintendo Switch cette année (à la fois pour l'édition standard et le modèle OLED).

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est le dernier modèle de Switch sorti à ce jour. Parue début octobre 2021, cette nouvelle machine est pourvue d'un nouvel écran OLED qui promet, lors des sessions de jeu au format portable, un superbe rendu des couleurs et surtout des noirs plus profonds. Côté performances en jeu, rien n'a changé puisque cette Switch possède les mêmes composants que ses grandes sœurs. Elle est proposée en deux coloris différents : le blanc, inédit sur les deux autres modèles, et le néon rouge et bleu signature de la Nintendo Switch standard.

Si vous n'êtes pas intéressé par la Switch OLED, sachez que la Nintendo Switch standard a baissé de prix à la rentrée de septembre. Elle est désormais vendue 269,99€ en prix de vente conseillé. Pour rappel, la Nintendo Switch est une console hybride à laquelle on peut jouer aussi bien en mode portable qu'attachée à un téléviseur. La Nintendo Switch Lite, sortie en 2019, est la version uniquement nomade de la console. Elle est plus petite et légère mais aussi moins chère que sa grande sœur et vendue à 196,25€.

Sortie en 2017, la Nintendo Switch est une console hybride que l'on peut aussi bien brancher à un téléviseur qu'emmener en vadrouille pour y jouer en mode portable. Souvent proposée sous forme de packs par les revendeurs en ligne, elle est actuellement vendue seule au tarif de 266,09€ en France.

Dernière née de la gamme, la Nintendo Switch OLED bénéficie d'un écran OLED de haute qualité. Celui-ci propose des couleurs plus vibrantes et des noirs plus profonds et rend donc l'expérience en jeu plus agréable lorsque vous jouez à votre Switch en mode portable. Notez que la console n'embarque absolument aucune différence en terme de matériel par rapport à la Switch standard. Ne vous attendez donc pas à des performances plus élevées en jeu. Il s'agit de la même console avec un écran plus beau et légèrement plus grand. Elle est proposée au tarif de 310,49€.

Sortie en 2019, la Nintendo Switch Lite est la version uniquement portable de la gamme Switch. Il vous sera donc impossible de la brancher à votre téléviseur. En contrepartie, la console est plus petite et plus légère mais aussi moins coûteuse. Une Nintendo Switch Lite, seule, est vendue au prix de 196,25€. Un tarif plus abordable que les deux autres modèles qui fait de la Switch Lite une console parfaite pour le jeu portable ou comme Switch d'appoint si vous en avez déjà une à la maison.

Une console ne vaut que pour les jeux vidéo dont vous pourrez profiter avec et, pour le coup, la Nintendo Switch propose de nombreuses expériences pour tous les profils de joueur. Vous appréciez l'aventure ? Les jeux Legend of Zelda et Hades sont faits pour vous. Vous êtes plutôt amateur de jeux de plateforme ? Dirigez-vous vers les différents Mario disponibles sur la console : Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World ou encore New Super Mario U Deluxe. Vous aimez les jeux de combat ? Super Smash Bros. Ultimate est un incontournable absolu. Fan de Pokémon ? Il y a de quoi faire avec Pokémon Epée et Bouclier ou bien les remakes de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante.

C'est une des sensations de la Nintendo Switch, le jeu Animal Crossing New Horizons est un des fers de lance de la petite console de Nintendo. Dans cette simulation de vie, vous êtes catapulté sur une île que vous apprécierez construire à votre image en collaboration avec le raton laveur Tom Nook. Discussions avec les habitants de l'île, chasse aux papillons, pêche... Tout est réuni dans Animal Crossing pour que vous passiez un moment de détente sur Nintendo Switch.

Si vous achetez pour la première fois une Nintendo Switch en cette période de Black Friday, vous n'avez sans doute pas une ludothèque très importante pour la console hybride de Nintendo. Si vous appréciez les jeux d'aventure, vous devriez grandement vous intéresser à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, dernière aventure de Link en Hyrule. Dans un monde ouvert impressionnant, vous devez livrer bataille pour libérer Zelda et le monde de l'influence maléfique de Ganon. Un chef d'œuvre indispensable acclamé par la presse dès sa sortie en 2017.

Un classique à ne pas rater si vous êtes adepte de jeux d'aventures est Hades. Ce jeu indépendant de type rogue-like est un mix extatique d'une narration créative, d'une action foudroyante et d'un ensemble de personnages exceptionnel. Ce dernier opus de Supergiant a reçu un accueil universel pour son gameplay, sa musique, sa direction artistique et son histoire tournant autour de la mythologie grecque. Ce jeu est considéré comme l'un des meilleurs jeux vidéo de 2020, mais il reste un incontournable intemporel si vous disposez d'une Nnintendo Switch.

Et si vous aimez vous trémousser devant votre écran de télévision pour danser au rythme de musique pop, Just Dance 2023 est pour vous. Edité par Ubisoft, ce jeu de rythme est publié chaque année pour permettre aux danseurs en herbe de s'amuser devant leur écran. L'occasion de faire un peu d'exercice en musique sur Nintendo Switch. Le jeu est vendu une quarantaine d'euros en ce moment pour le Black Friday. Peut-être un cadeau d'intérêt pour Noël ?

Certains jeux nécessitent de souscrire aux services en ligne de Nintendo pour pouvoir profiter des modes de jeu en réseau. Pour cela, il faut simplement s'abonner au Nintendo Switch Online, directement sur votre console ou bien au moyen d'une carte prépayée pour une durée déterminée. Notez qu'en plus de pouvoir profiter des fonctionnalités en ligne de vos jeux préférés, le Nintendo Switch Online vous donne accès à une sélection de jeux NES et Super Nintendo sans coût supplémentaire. Un ajout intéressant pour tous les joueurs nostalgiques. L'abonnement Nintendo Switch Online coûte 19,99€ si vous y souscrivez à l'année. Si vous êtes un fervent de jeu en ligne comme Mario Kart 8 Deluxe ou bien Super Smash Bros Ultime, il s'agit d'un must.