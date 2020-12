"DIRECT. Coronavirus en France : 11 532 nouveaux cas, la tendance n'est pas bonne"

COVID FRANCE. Le dernier bilan de Santé publique France atteste d'un nombre de contaminations toujours élevé : plus de 11 500 cas de Covid-19 ont été confirmés dans les dernières 24 heures. Avec 2 881 patients, le nombre de personnes en réanimation est toujours en dessous des 3 000, ce qui est un indicateur encourageant.

19:31 - 1 560 nouvelles hospitalisations D’après le dernier bilan de l’épidémie ce mardi 15 décembre, 1 560 nouveaux patients ont été hospitalisés à cause du Covid-19, soit 244 personnes de plus que lors du précédent bilan de la veille. En tout, 25 240 personnes sont actuellement hospitalisées dans les hôpitaux de France, soit une baisse de 241 patients. Dans le même temps, 1 440 personnes ont regagné leur domicile dans les dernières 24 heures. 19:29 - Le nombre de patients en réanimation en dessous des 3 000 personnes Les derniers chiffres de Santé publique France sont tombés : 2 881 personnes sont actuellement en réanimation en raison des complications du Covid-19. C’est 25 patients de moins que lors du bilan du lundi 14 décembre. Dans les dernières 24 heures, 211 personnes ont été admises en réanimation, soit deux de plus. À noter que ce bilan est inférieur à l'objectif de 3 000 patients en réanimation fixé par Emmanuel Macron. 19:26 - 790 personnes sont mortes du Covid-19 Ces dernières 24 heures, 790 personnes sont mortes du Covid-19, selon les dernières données de Santé publique France. Ce chiffre cumule les décès à l’hôpital, soit 307 personnes, et les chiffres des Ehpad, qui ne sont communiqués que les mardis et les vendredis, soit 483 décès. Depuis le début de l’épidémie, le Covid-19 a entraîné la mort de 59 072 personnes. 19:20 - 11 532 nouvelles contaminations au Covid-19 Selon le dernier bilan de Santé publique France, 11 532 personnes ont été contaminées au Covid-19 ces dernières 24 heures. Ce chiffre, toujours élevé, confirme un plateau haut depuis plusieurs semaines, alors que l'objectif de 5 000 cas d'Emmanuel Macron était, lors de son allocution du 24 novembre, fixé pour ce mardi 15 décembre. 19:04 - Havre : 43 cas positifs lors de la campagne de dépistage La campagne de dépistage massif organisée au Havre ce lundi a permis de détecter 43 cas positifs au Covid-19. D’après l’ARS, ces trois personnes contaminées ont pu immédiatement bénéficier d’un "contact tracing, d’un appui concret à l’isolement par des conseils personnalisés et de la mise en place d’une gamme de services en cas de difficultés". Lors du premier jour de la campagne, près de 3 000 personnes ont été testées, dans le cadre d’un dispositif comprenant 20 sites de dépistage éphémères, des entreprises et des établissements scolaires, dans cette agglomération de 270 000 habitants. 18:39 - À 105 ans, la doyenne d’un Ehpad survit au Covid-19 Alors que 60% des résidents de cet Ehpad de Haute-Savoie ont été contaminés par le Covid-19, la doyenne de l’établissement en a réchappé, relate le Dauphiné Libéré. Âgée de tout juste 105 ans, Léa Lavy a contracté une forme bénigne du virus avant son anniversaire, le 10 décembre, dans un contexte où son lieu de résidence était durement frappé par l’épidémie : 33 résidents ont perdu la vie et 30% des agents de l’établissement étaient porteurs du virus. D’après Stéphane Richard, directeur de l’Ehpad interrogé par Le Dauphiné Libéré, "on a été vraiment en difficulté, on a manqué de personnel". "Entre le 22 octobre et pendant quinze jours, ça été très difficile", ajoute-t-il. 18:25 - Le Rhône est le département le plus endeuillé par le Covid-19 En région Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône est le département où les hôpitaux déplorent le plus de morts des suites du Covid-19. Le dernier bilan de l'épidémie, en date du lundi 14 décembre, fait état de 23 morts, ce qui place le département dans le trio de tête sur ce critère, devant le Nord (14) et les Bouches-du-Rhône (11). 18:07 - Les Bouches-du-Rhône toujours en tête des réanimations D’après le dernier bilan de Santé publique France, les Bouches-du-Rhône sont en tête des départements où l’on compte le plus de patients en réanimation. Il y a actuellement 185 patients dans les services de réanimation des hôpitaux du département, dont 8 nouveaux cas les plus graves admis ces dernières 24 heures. En tout, 1 032 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19. 18:00 - 166 patients hospitalisés dans le Doubs Dans le Doubs,166 patients sont hospitalisés à la suite de leur infection au Covid-19. 49 malades sont en réanimation selon Santé publique France. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 7 décembre 2020 était de 12,5%, soit 0,4 points de plus en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 238,6 cas pour 100 000 habitants, soit 15,6 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 8 décembre 2020 dans la région Bourgogne-Franche-Comté était de 0,88. 17:33 - 84 décès dans les Alpes-de-Haute-Provence Selon les données de Santé publique France dans les Alpes-de-Haute-Provence, datées du 10 décembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 119 patients, avec deux nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Cinq malades sont en réanimation. 84 personnes ont péri du coronavirus et 467 sont sorties de l'hôpital. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 10 décembre 2020, à l'échelle régionale, était de 67,8%. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 7 décembre 2020 était de 5,6%, soit -0,1 points de moins en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 94,4 cas pour 100 000 habitants. Le R effectif mesuré le 8 décembre 2020 dans la région était de 0,83. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 17:10 - En Occitanie, les étudiants peuvent se faire dépister gratuitement Des campagnes de dépistage sont organisées dans trois cités universitaires cette semaine à Montpellier et Nîmes. Elles sont conjointement organisées par La Région Occitanie, la Croix Rouge du territoire, l'ARS Occitanie et le Crous. Les étudiants ont ainsi la possibilité de se faire tester gratuitement. Le site du Crous Montpellier précise qu'il faut que les étudiants "[se présentent] directement sur le site le jour et l’heure indiquée munis de [leur] numéro de sécurité social". À Montpellier, il est possible de se faire dépister au sein de la cité universitaire Boutonnet ce mercredi de 13 heures à 19 heures. À Nîmes, les étudiants peuvent se faire tester à la cité universitaire Matisse mercredi 16 et jeudi 17 décembre de 14 heures à 20 heures, et vendredi 18 de 14 heures à 18 heures. 16:26 - Le bilan dans le Pas-de-Calais Selon le dernier bilan du Covid-19 dans le Pas-de-Calais, le nombre de personnes hospitalisées est de 664. En service de réanimation, 81 patients sont dénombrés. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 7 décembre 2020 était de 7,5%, soit 0,1 point de plus en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 124,0 cas pour 100 000 habitants, soit 1,7 points de plus en 24 heures. 15:54 - Les derniers chiffres en Seine-Saint-Denis 670 patients sont hospitalisés en Seine-Saint-Denis, avec 48 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Le département francilien compte 75 malades en réanimation. 1432 personnes sont décédées du Covid-19 et 7095 sont sorties de l'hôpital. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 7 décembre 2020 était de 7,6%, soit -0,1 point de moins en 24 heures. 15:23 - La réunion de l'AEM aura lieu le 21 décembre pour le vaccin Pfizer L'Agence européenne du médicament (AEM) a finalement décidé d'avancer sa réunion au 21 décembre afin de décider de l'autorisation ou non du vaccin de Pfizer-BioNTech dans l'Union Européenne. À l'origine, elle devait se tenir le 29 décembre. Pour rappel, l'Allemagne espérait que l'AEM donne sa réponse "avant Noël", afin de démarrer avant la fin de l'année sa campagne de vaccination. 14:44 - Combien de personnes sont hospitalisées dans les Pyrénées-Atlantiques ? Dans les Pyrénées-Atlantiques, 229 patients sont présents avec deux nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 23 malades sont en réanimation. 243 personnes sont décédées du coronavirus dans le département, tandis que 1086 individus sont sortis de l'hôpital. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 10 décembre 2020, à l'échelle régionale, était de 37,9%. 14:24 - Le bilan en Gironde 365 patients étaient hospitalisés en Gironde le 10 décembre 2020. Parmi ces derniers, 71 malades sont en réanimation. 407 personnes sont décédées du Covid-19 dans le département. Le taux d'incidence était de 68,4 cas pour 100 000 habitants, soit 3,1 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 8 décembre 2020 dans la région Nouvelle-Aquitaine était de 0,89. Le département est classé en vulnérabilité élevée. 12:45 - L'Allemagne souhaite que le candidat-vaccin de Pfizer soit autorisé "avant Noël" L'Allemagne table sur une autorisation du vaccin Pfizer contre le Covid-19 dans toute l'Union Européenne "avant Noël", a précisé le ministre de la Santé allemand Jens Spahn ce mardi. "L’objectif est de parvenir à une autorisation avant Noël, nous voulons commencer la vaccination avant la fin de l’année", a expliqué l'homme politique lors d'une conférence de presse. L'Agence européenne du médicament avait quant à elle indiqué que la décision serait rendue au plus tard le 29 décembre. 12:30 - Le port du masque obligatoire est reconduit dans la métropole d'Orléans Le port du masque obligatoire est toujours d'actualité dans les 22 communes de la métropole d'Orléans. L'arrêté préfectoral a été reconduit jusqu'au 16 janvier, alors qu'il devait se terminer le mercredi 16 décembre. Ce n'est pas la première fois que cette obligation, appliquée depuis le 29 août, est prolongée dans l'agglomération orléanaise. Le port de cet accessoire hygiénique concerne tous les individus âgés de plus de onze ans. Ils ont pour obligation d'arborer un masque dans l'espace public de la métropole. Les joggeurs et cyclistes ne sont pas contraints de porter un masque pendant leur activité physique. Autre exception, les personnes handicapées. Si ces dernières sont munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation, elles ne sont pas obligées de mettre cet accessoire hygiénique. Elles doivent toutefois respecter au maxmimum les mesures sanitaires. Vous vous exposez à une amende de 135€ en cas de non-respect de l'arrêté préfectoral. Cela monte à 375€ en cas de récidive. 12:03 - Les derniers chiffres dans l'Allier Selon les données de Santé publique France du 10 décembre 2020 dans l'Allier, 248 patients étaient hospitalisés. 21 malades étaient en réanimation dans le département d'Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le début de la propagation de la pandémie de Covid-19, 246 personnes ont péri du coronavirus dans l'Allier. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 7 décembre 2020 était de 8,5%, soit 0,2 points de plus en 24 heures.

Le dernier bilan de Santé publique France, publié mardi 15 décembre en début de soirée, fait état de 11 532 cas supplémentaires recensés en 24 heures et de 790 décès en plus. Le mardi, le bilan est plus élevé que la veille en raison de deux facteurs : le rééquilibrage des données (incomplètes) du week-end et l'intégration des décès recensés dans les Ehpad, qui ne sont communiqués que les mardis et les vendredis.

2 391 447 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 532 de plus

59 072 décès au total (Ehpad compris), soit 790 de plus

40 653 décès à l'hôpital, soit 307 de plus

25 240 hospitalisations en cours, soit 241 de moins

2 881 personnes actuellement en réanimation, soit 25 de moins

1 560 nouveaux admis à l'hôpital (+244) et 211 en réanimation (+2)

179 087 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 440 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi 10 décembre son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 49 (du 30 novembre au 6 décembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'alarme d'une "très faible diminution de la circulation" du virus, après quatre semaines de forte décroissance consécutive à la deuxième vague.

Le taux de positivité des tests est de 9,9% , contre 10,1% en semaine 48, soit un taux stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente. Le taux d'incidence, en légère diminution, est de 107 pour 100 000 habitants, contre 114 pour 100 000 habitants la semaine précédente.

, contre 10,1% en semaine 48, soit un taux stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente. Le taux d'incidence, en légère diminution, est de 107 pour 100 000 habitants, contre 114 pour 100 000 habitants la semaine précédente. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne diminue plus aussi vite depuis plusieurs semaines, avec -6% de baisse des contaminations vs -31% la semaine précédente. 72 121 nouveaux cas confirmés par RT-PCR ont été rapportés, ce qui constitue une diminution certes, mais moins forte que lors des précédents bilans hebdomadaires. En semaine 48, 76 500 cas étaient confirmés.

avec -6% de baisse des contaminations vs -31% la semaine précédente. 72 121 nouveaux cas confirmés par RT-PCR ont été rapportés, ce qui constitue une diminution certes, mais moins forte que lors des précédents bilans hebdomadaires. En semaine 48, 76 500 cas étaient confirmés. En semaine 49, le nombre d'hospitalisations poursuit sa décroissance, avec -10% de nouvelles admissions à l'hôpital. 8 424 personnes ont été hospitalisées en S49, contre 9 247 la semaine précédente. Côté réanimation, 1 127 personnes ont été admises alors qu'elles étaient 1 246 en S48, soit une diminution de 16%.

avec -10% de nouvelles admissions à l'hôpital. 8 424 personnes ont été hospitalisées en S49, contre 9 247 la semaine précédente. Côté réanimation, 1 127 personnes ont été admises alors qu'elles étaient 1 246 en S48, soit une diminution de 16%. Le taux de mortalité lié au Covid-19 resté élevé . En semaine 49, 2 589 nouveaux décès ont été déclarés, contre 3 204 en semaine 48, soit -19%. Après quatre semaines de décroissance, l’évolution actuelle de l’épidémie suggère un "risque élevé" de voir la circulation du virus à nouveau augmenter dans les prochaines semaines en France, s'inquiète Santé publique France, qui appelle à la plus grande vigilance, notamment dans la perspective des fêtes de fin d’année.

. En semaine 49, 2 589 nouveaux décès ont été déclarés, contre 3 204 en semaine 48, soit -19%. Après quatre semaines de décroissance, l’évolution actuelle de l’épidémie suggère un "risque élevé" de voir la circulation du virus à nouveau augmenter dans les prochaines semaines en France, s'inquiète Santé publique France, qui appelle à la plus grande vigilance, notamment dans la perspective des fêtes de fin d’année. Les régions les plus touchées par le Covid-19 sont l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, où un excès de mortalité très élevé est observé, ainsi que le Grand Est, tant au niveau de la circulation du virus que de la pression à l'hôpital.

