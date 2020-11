"DIRECT. Coronavirus en France : "L'hôpital est plein", le Covid frappe encore"

COVID FRANCE. Si le confinement est allégé et si la tendance est bonne, l'épidémie de coronavirus en France demeure préoccupante. Les professionnels de santé appellent à ne pas baisser la garde face au Covid-19.

11:11 - La vaccination pourrait être organisée en cinq étapes La Haute Autorité de santé (HAS) a délivré ses recommandations au sujet de la future campagne de vaccination ce lundi. La stratégie de la HAS se décline sous "cinq phases progressives". - La première vise les personnels soignants de plus de 65 ans, et/ou présentant des comorbidités. Les résidents des Ehpad sont aussi compris dans cette étape. - La deuxième phase implique la vaccination "des personnes ayant plus de 75 ans, puis les personnes de 65 à 74 ans ayant une comorbidité, puis les autres personnes de 65-74 ans". Cette étape aurait lieu lorsqu'"un nombre plus important de doses sera disponible". - La troisième phase de la stratégie de la HAS concerne les individus de plus de 50 ans. C'est aussi les cas des personnes de moins de 50 ans "mais à risque de forme grave du fait de leurs comorbidités". Le personnel "issu de secteurs indispensables au fonctionnement du pays", à savoir par exemple l'éducation ou la sécurité, seraient vaccinés lors de la phase trois. - La quatrième étape touche les personnes fortement exposées au Covid-19 "dont l’environnement de travail favorise une infection (contacts réguliers du public, milieu clos...) ou les personnes vulnérables ou précaires ayant un pronostic moins favorable en cas d’infection par la Covid-19 (résident en hôpital psychiatrique, sans domicile fixe, détenus...)". - "La vaccination des personnes de plus de 18 ans et sans comorbidité pourrait être initiée" lors de la cinquième et dernière phase. 10:43 - La Haute Autorité de santé a délivré ses recommandations sur la campagne de vaccination La campagne de vaccination aura lieu sous forme de "cinq phases progressives". "Compte tenu du nombre limité de doses qui seront disponibles au démarrage de la campagne de vaccination", la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé ce lundi de vacciner en premier lieu certains professionnels de santé, "qui présentent eux-mêmes un risque de forme grave (professionnels de plus de 65 ans et/ou avec comorbidité(s))". On dénombre 90 000 à 100 000 personnes dans cette catégorie. La HAS souhaite aussi que les 750 000 pensionnaires des Ehpad soient vaccinés en priorité.

Le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19, communiqué par Santé publique France dimanche 29 novembre, confirme que la diminution du nombre de cas observée la semaine précédente se poursuit. Le nombre de cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures est de 9 784, contre 12 580 la veille. Les décès sont également en baisse avec 198 morts en 24 heures, contre 213 la veille. Les derniers chiffres :

2 218 483 cas confirmés (Ehpad compris), soit 9 784 cas de plus (8 772 cas confirmés par PCR et 1 012 cas confirmés par test antigénique)

52 325 décès au total (Ehpad compris), soit 198 de plus

35 923 décès à l'hôpital, soit 198 de plus

16 402 décès en Ehpad, soit 564 de plus depuis mardi

28 168 hospitalisations en cours, soit 480 de moins

3 777 personnes actuellement en réanimation, soit 106 de moins

650 nouveaux patients hospitalisés (- 323) et 102 en réanimation (- 20)

161 427 personnes sorties de l'hôpital, soit 290 de plus

Taux de positivité des tests : 11,1%, soit -0,3 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Jeudi 27 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 47 (du 16 au 22 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF fait savoir que la circulation du Covid-19 dans le pays a fortement baissé en une semaine. Les nouveaux cas confirmés, les passages aux urgences, les hospitalisations et les nouvelles admissions en réanimation restent élevés, mais baissent également. Voici les points clés à retenir :

Baisse importante des indicateurs de circulation du Covid-19. Si une diminution de la circulation du virus avait déjà été observée en semaine 46, elle se confirme en semaine 47. Le taux de positivité est désormais de 13,2% sur l'ensemble de la France métropolitaine, il était de 16,4% la semaine passée (-3,3 points). Cela concerne toutes les classes d'âges, mais les diminutions les plus fortes sont observées chez les 65-74 ans (-4,9 points) et chez les 45-64 ans (- 3,5 points). Le taux d'incidence, ou nombre de cas pour 100 000 habitants, est désormais fixé à 154 (255/100 000 en S46, - 40%). Là encore, toutes les classes d'âges sont concernées, la diminution la plus marquée étant observée chez les 65-74 ans (- 44%), suivie par les 45-64 ans (- 42%).

Si une diminution de la circulation du virus avait déjà été observée en semaine 46, elle se confirme en semaine 47. Le taux de positivité est désormais de 13,2% sur l'ensemble de la France métropolitaine, il était de 16,4% la semaine passée (-3,3 points). Cela concerne toutes les classes d'âges, mais les diminutions les plus fortes sont observées chez les 65-74 ans (-4,9 points) et chez les 45-64 ans (- 3,5 points). Le taux d'incidence, ou nombre de cas pour 100 000 habitants, est désormais fixé à 154 (255/100 000 en S46, - 40%). Là encore, toutes les classes d'âges sont concernées, la diminution la plus marquée étant observée chez les 65-74 ans (- 44%), suivie par les 45-64 ans (- 42%). Nouvelle baisse du nombre de nouveaux cas . En semaine 47, 757 584 personnes ont été testées par RT-PCR pour la première fois. De ces tests, 99 812 nouveaux cas ont été rapportés, un chiffre en forte diminution par rapport à la semaine précédente (165 230 en semaine 46, soit une baisse de -40%). Santé publique France note également la poursuite de la diminution rapide du nombre de nouveaux cas-contact, y compris à risque.

. En semaine 47, 757 584 personnes ont été testées par RT-PCR pour la première fois. De ces tests, 99 812 nouveaux cas ont été rapportés, un chiffre en forte diminution par rapport à la semaine précédente (165 230 en semaine 46, soit une baisse de -40%). Santé publique France note également la poursuite de la diminution rapide du nombre de nouveaux cas-contact, y compris à risque. Les chiffres à l'hôpital restent élevés, mais continuent leur décrue . Après 4 semaines consécutives de hausse puis une stabilisation en S45, le nombre de passages pour

suspicion de Covid-19 en S47 était en baisse pour la 2ème semaine consécutive. La diminution des déclarations de nouvelles hospitalisations observée en S46 se poursuit. En S47, 13 585 nouvelles hospitalisations ont été déclarées contre 17 390 en S46, soit -22 %. Le taux d'admissions en réanimation en semaine 47 a diminué dans toutes les régions de France métropolitaine par rapport à la semaine précédente. En semaine 47, on a compté 2 069 nouvelles admissions en réanimation ont été déclarées contre 2 761 en S46, soit -25 %.

. Après 4 semaines consécutives de hausse puis une stabilisation en S45, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 en S47 était en baisse pour la 2ème semaine consécutive. La diminution des déclarations de nouvelles hospitalisations observée en S46 se poursuit. En S47, 13 585 nouvelles hospitalisations ont été déclarées contre 17 390 en S46, soit -22 %. Le taux d'admissions en réanimation en semaine 47 a diminué dans toutes les régions de France métropolitaine par rapport à la semaine précédente. En semaine 47, on a compté 2 069 nouvelles admissions en réanimation ont été déclarées contre 2 761 en S46, soit -25 %. Les décès liés au Covid-19 sont encore nombreux, malgré une légère baisse. En semaine 47, pas moins de 3 343 décès ont été enregistrés, que ce soit en hôpitaux ou en Ehpad, contre 4 383 en S46. "Néanmoins, la diminution observée pour les décès en ESMS (Établissement ou service social ou médico-social, ndlr) sera très certainement réévaluée dans le prochain point épidémiologique après la consolidation des données", avertit Santé publique France.

