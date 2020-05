DIRECT. Coronavirus en France : recrudescence de foyers épidémiques, c'est grave ?

CORONAVIRUS. Comme les experts l'avaient prédit, le coronavirus refait surface en France, générant plusieurs clusters dans le pays. Attention, cela ne signifie pas que nous assistons à une seconde vague.

16:16 - Des effets indésirables découverts sur la chloroquine L’Agence du médicament (ANSM) affirme avoir reçu plus de 500 cas d’effets indésirables survenus après un traitement contre le Covid-19 utilisant de l'hydroxychloroquine. Le gendarme des médicaments note un "signal de cardiotoxicité" qui "continue à être confirmé". De plus, l’ANSM a reçu de la part de son homonyme espagnol des exemples de personnes traitées à l’hydroxychloroquine qui ont ensuite montré des troubles neuropsychiatriques menant à trois suicides et une tentative de suicide. 15:35 - A quand une nouvelle carte ? Lors de la conférence de presse post-Conseil des ministres, Olivier Véran a évoqué la carte du déconfinement, qui sera réédité lors de la prochaine phase du déconfinement. "Publier une carte aujourd’hui n’aurait pas de sens", a expliqué le ministre de la Santé. 15:04 - Quelle différence entre test sérologique et test virologique ? Les deux types de test ont des objectifs très différents. Le test virologique est réalisé grâce à un prélèvement naso-pharyngé et permet de dire si la personne est porteuse à un instant T du coronavirus. Le test sérologique, réalisé par un prise de sang, indique si la personne a développé des anticorps. Pour l'heure actuelle, le seul test prescrit est le virologique, car il permet de savoir si on doit isoler la personne ou non. 14:44 - Les soignants dans la rue le 16 juin prochain ? Ils ont été érigés en héros ces dernières semaines et pourtant, leurs contestations n'a pas faibli. Sur Twitter, le collectif Inter-Urgences a lancé hier un nouvel appel à manifester. Le rendez-vous est fixé le 16 juin prochain. "Nous tiendrons le cap de nos revendications. Nous sommes toujours présents et déterminés pour que la voix des personnels de terrain soit entendue et pas seulement celle des mêmes pontes habitués des couloirs du ministère. Rendez-vous le 16 juin dans la rue !", indique dans son post Twitter l'Inter-Urgences. 14:12 - Didier Raoult confirme, le coronavirus est en train de disparaître Dans une vidéo de l'IUH Méditerranée-Infection, le professeur Didier Raoult a renouvelé toute la confiance qu'il avait en l'hydroxychloroquine pour traiter le coronavirus. Mais ce personnage controversé du monde de la médecine a également répété que "sur le plan de l’épidémie, on est au bout". "Le nombre d’hospitalisations, de cas de réanimation et des morts continue de diminuer chaque jour et l’épidémie disparaît donc au milieu du printemps comme c’était une possibilité non négligeable", juge-t-il. 13:57 - Véran le répète, "en cas de symptômes, faites vous tester" En sortie de Conseil des ministres depuis l'Elysée, Olivier Véran a pris la parole. Le ministre de la Santé a notamment répété le besoin impérieux de se faire tester à la moindre apparition d'un symptôme du coronavirus. Olivier Véran : "En cas de symptôme, faites vous tester" pic.twitter.com/f2HIIEi5mm — BFMTV (@BFMTV) May 20, 2020 13:43 - Le point en Bourgogne-Franche-Comté Selon les derniers chiffres de l'ARS, 758 patients sont encore hospitalisés en Bourgogne-Franche-Comté, dont 75 en réanimation. Dans la région, 978 personnes ont perdu la vie à l'hôpital à cause du coronavirus. Petit rayon de soleil néanmoins sur ces chiffres quotidiens, 3 039 patients sont sortis de l'hôpital guéris. 13:18 - Pourquoi le bilan des décès dans les Ehpad a-t-il été revu à la baisse ? Pourquoi comptait-on 217 morts en moins ce mardi par rapport à la veille ? Les chiffres dévoilés hier posent de nombreuses questions. Mais a priori, ce serait bien les bons et non un cafouillage lors de leur intégration dans la base de données accessible à tous. Désormais, la France compte donc bien 28 022 morts, contre 28 239 lundi. Mais pourquoi une telle différence ? Selon la direction générale de la Santé, dont Le Figaro se fait notamment l'écho, les chiffres dans les Ehpad et établissements médico-sociaux ont été révisés à la baisse. Et avec, c'est donc le nombre de morts total qui a diminué. Questionnée sur le sujet, la direction générale de la Santé a précisé hier soir que le nouveau chiffre "résulte d'ajustements dans la remontée des données en provenance des Agences Régionales de Santé". 13:06 - Tous les salariés des abattoirs testés ? Trois foyers de contaminations ont donc été identifiés dans des abattoirs français. Et si l'ensemble des employés des trois sites ont été testés, Didier Guillaume n'a pas fermé la porte, ce mercredi matin, à une généralisation des tests dans les abattoirs du pays. "Nous avons testé tous les salariés des trois abattoirs concernés, mais pour l’instant nous n’avons pas mis en place de nouveau protocole. Il est possible que nous testions l’ensemble des salariés d’abattoirs en France, ou que nous réduisions les cadences, si les autorités sanitaires nous le demandent", a-t-il lancé sur franceinfo, assurant qu'on "ne sait pas encore précisément pourquoi ces trois abattoirs sont devenus des foyers de contamination". 12:43 - Le point dans les Hauts-de-France ? Selon les dernières données de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, 1 683 patients sont toujours hospitalisés dans la région. Parmi eux, 169 sont en réanimation. 1 646 personnes ont perdu la vie à l'hôpital à cause du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans les Hauts-de-France. 5 260 personnes ont cependant pu être guéries à l'hôpital et retourner chez elles. Dans cette région, le département du Nord est de loin le plus touché, avec toujours 664 hospitalisés, dont 85 en réanimation ce 19 mai, et 541 morts en hôpital comptabilisés à ce jour. 12:26 - Quelle situation en outre-mer ce 19 mai ? En Outre-Mer, à savoir en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique ainsi qu'à Mayotte, seul département français encore confiné à ce jour, 111 hospitalisations liées au Covid-19 sont comptabilisées selon les dernières données des autorités sanitaires. Parmi les patients concernés, 23 se trouvaient se trouvent toujours en réanimation. 12:11 - Une première indication sur les décès à domicile Santé publique France a dévoilé ce mercredi une première indication sur la mortalité du Covid-19 survenant à domicile. Alors qu'un bilan définitif sera communiqué au mois de juin, la mortalité à domicile représenterait 1% de la totalité des décès liés au coronavirus. 11:54 - Une mortalité à Paris "cinq fois supérieure" qu'à Marseille ? C'est en tout cas ce qu'affirme Didier Raoult, le controversé professeur marseillais, chantre de l'usage de la chloroquine pour traiter le coronavirus. "Cela fait une grosse différence. Et on voit qu’il y a des jeunes qui sont morts en Ile-de-France, ce qui doit amener à se poser des questions très sérieuses sur la gestion de l’épidémie dans cette partie de la France", a-t-il affirmé dans une vidéo publiée sur Youtube par l'IHU Méditerranée-Infection. Selon lui, la gestion de la pandémie en région parisienne "a été moins performante en termes de résultats que celle de Wuhan, qui s’est pourtant pris la toute première vague et qui ne savait pas comment traiter les choses". 11:41 - Des traces du coronavirus détectées sur un scanner dès le 16 novembre ? A Colmar, dans le Haut-Rhin, et plus exactement à l'hôpital Albert Schweitzer, des médecins ont décidé de passer au crible l'ensemble des scanners réalisés entre le 12 octobre 2019 et le 30 avril 2020. L'objectif est de "comprendre comment cette maladie a pu apparaître et se propager", mais également de réfléchir à "comment faire mieux une prochaine fois, comment réagir plus tôt, les proliférations épidémiques, habituelles sur terre, allant se reproduire", explique Michel Schmitt, chef du service d'imagerie médical, au Figaro. Et alors que l'épidémie n'avait à l'époque pas encore été annoncée du côté de la Chine, considérée pour l'heure comme le berceau de la pandémie, plusieurs médecins pensent avoir trouvé des cas français qui remonteraient... au 16 novembre 2019. 11:21 - Le point en Bretagne Selon les dernières données de l'Agence régionale de santé, la Bretagne compte 2 675 cas de coronavirus, soit deux en plus lors des dernières 24 heures. 223 personnes sont encore hospitalisées dans la région (-6 en 24h) et 26 en réanimation (-3 en 24h). 1034 retours à domicile (+11 en 24h) ont été comptabilisés, alors que le nombre décès est de 239 (patients âgés de 48 à 100 ans). 10:57 - Bientôt la réouverture de l'abattoir du Loiret Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a fait savoir ce mercredi matin que l'abattoir de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, où ont été identifiés cinquante cas de Covid-19 parmi les employés, allait rouvrir "dimanche ou lundi" prochains. 10:21 - Les soignants corses redoutent la saison touristique Alors que chaque année des dizaines de milliers de touristes débarquent en Corse pour la saison estivale, une lettre signée par des professionnels de santé corses, mais également du continent, alerte sur les effets "dramatiques" que cela pourrait avoir sur l'épidémie dans la région. "En l'état actuel de la pandémie, l'arrivée non contrôlée de plusieurs dizaines de milliers de voyageurs mettrait à mal notre capacité de soins, en termes humains et en termes de ressources matérielles. Nos soignants sont épuisés et notre nombre de lits limité", écrivent-ils, se disant malgré tout "conscients des enjeux économiques et sociaux" que représente la saison touristique sur l'île de Beauté. 09:53 - 314 patients hospitalisés dans toute la région Occitanie Dans la région Occitanie, le nombre de personnes hospitalisées est estimé à 314, avec 76 en réanimation, selon les derniers relevés de Santé Publique France. 471 personnes sont mortes du coronavirus à l'hôpital et 2542 sont sorties d'affaire dans la région depuis début mars. 09:36 - Près de la moitié des hospitalisations pour Covid est en Île-de-France Santé Publique France indique dans son dernier pointage qu'un peu plus de 18 000 personnes sont prises en charge actuellement dans toute la France pour être soignées du coronavirus. Un chiffre à mettre en perspective avec le nombre de personnes hospitalisées en Île-de-France : 7692 actuellement, dont 775 en réanimation. On décompte 1411 patients à Paris, 1293 dans les Hauts-de-Seine, 1264 dans le Val-de-Marne. 09:19 - Combien de malades du Covid en Corse ? Difficile d'avoir actuellement un bilan complet, mais on sait ce mercredi 20 mai, en s'appuyant sur les données de Santé Publique France, que 39 personnes au total sont prises en charge à l'hôpital sur l'Île : 33 en Corse du Sud et 6 en Haute-Corse. Depuis le début de l'épidémie, 57 personnes sont morte en Corse en milieu hospitalier. LIRE PLUS

Et aussi

Le dernier bilan du coronavirus en France a été communiqué par le ministère de la Santé mardi 19 mai. A noter que 4 régions regroupent 71% des malades hospitalisés. Voici les chiffres qu'il faut retenir sur la tension hospitalière. Le ministère a donné hier soir un nombre de morts total réévalué à la baisse (28 022, avec des chiffres revus et réactualisés sur le bilan humain en Ehpad).

143 427 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 524 de plus

73 912 cas en Ehpad (36530 confirmés), soit 289 de plus

28 022 décès au total (Ehpad compris)

17 714 décès à l'hôpital, soit 125 de plus

10 308 décès en Ehpad, soit 342 de moins (réévaluation)

18 468 hospitalisations en cours, soit 547 de moins

1 894 personnes actuellement en réanimation, soit 104 de moins

62 563 personnes sorties de l'hôpital, soit 835 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 99258 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 506 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 69 admissions en réanimation.

Les Etats-Unis, l'Australie, l'Allemagne et dernièrement la France : plusieurs pays sont touchés par un phénomène nouveau, celui de cas de contaminations au coronavirus ayant la particularité d'être regroupés dans des abattoirs. Dans l'Hexagone, on compte environ cent cas dans des usines situées en Vendée, dans le Loiret et les Côtes-d'Armor et ce ne pourrait être qu'un début puisque des opérations de dépistage massif doivent encore donner leurs conclusions, alors que travaillent plusieurs milliers de salariés sur ces sites. Si les explications quant au fait de savoir pourquoi les abattoirs, spécifiquement, font l'objet d'une recrudescence de cas ne sont pas encore complètes et définitives, plusieurs pistes sont envisagées. Alors que la contamination depuis les animaux vers les êtres humains est pour l'instant exclue, la façon de travailler propre aux ateliers de transformation de la viande, qui rend difficile l'application des gestes barrières, pourrait favoriser l'accélération des cas.

De plus, pendant le confinement, l'activité de ces sites a été maintenue à plein régime, malgré des précautions sanitaires renforcées, sans compter que "sur leur chaîne d’abattage, les opérateurs de découpe se tiennent souvent à moins d’un mètre les uns des autres, et ils ont besoin de se parler", comme l'a expliqué au Monde Marie-Jeanne Menier, déléguée CFDT à l’abattoir porcin de la Cooperl, à Lamballe (Côtes-d’Armor). Autre élément à prendre en compte : l'air, refroidi par la climatisation dans les abattoirs, associé à l'humidité. Reste une question, pour le consommateur, celle de savoir si consommer de la viande issue de ces sites de découpe peut générer des contaminations. L'infection par voie digestive n'a pas été prouvée et la disparition du coronavirus après une cuisson à au moins 60 degrés a été avérée, donc le réponse tend vers la négative. Reste, malgré tout, une "possibilité d’infection des voies respiratoires lors de la mastication" qui "ne peut être totalement exclue", a expliqué l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses).

Alors que le déconfinement a débuté lundi 11 mai en France, la fameuse seconde vague est redoutée. Si, pour l'instant, la levée des restrictions du confinement ne se traduit pas forcément dans les chiffres émanant des hôpitaux, des nouveaux foyers de contaminations, des "clusters", sont nés :

Grand Est. Huit nouveaux foyers de contaminations ont été identifiés dans la région Grand Est depuis le 11 mai. Quatre départements sont concernés : la Haute-Marne (un cluster), la Moselle (quatre clusters), le Bas-Rhin (deux clusters) et la Meuse (un cluster). Le nombre de cas par cluster s’étend de trois à seize maximum, a précisé Marie-Ange Desailly-Chanson, directrice générale de l’ARS du Grand-Est, lors d'une conférence de presse ce mardi 19 mai. A noter : parmi ces nouveaux foyers de contaminations, on en compte quatre dans des Ehpad, un dans un "établissement sanitaire", un dans "une structure d’aide sociale à l’enfance", un dans un "établissement médico-social pour personnes handicapées" et un dans une "emprise militaire".

Les Ulis (Essonne). Un foyer de travailleurs étrangers situé au Ulis, dans l'Essonne, a été identifié comme un nouveau cluster. Trois personnes ont été testées positivement au Covid-19 dernièrement, alors que ce foyer, qui compte 325 locataires, comptabilise désormais douze cas, dont deux morts, deux "chibanis" de 76 et 78 ans, indique France Bleu. Les cas contacts doivent être testés et isolés, a fait savoir l'Agence régionale de santé Ile-de-France.

Seine-et-Marne. Un nouveau cluster a été identifié ce mardi 19 mai au sein d'une communauté religieuse de Seine-et-Marne, après la découverte de quatre patients du coronavirus. Une campagne de dépistage a été lancée.

Fleury-les-Aubrais (Loiret). 34 personnes travaillant à l’abattoir Tradival, à Fleury-les-Aubrais, ont été contaminées, selon une information de France Bleu samedi 16 mai. Les premiers résultats des tests ont été livrés vendredi 15 mai, après trois cas de contamination au Covid-19 signalés chez des prestataires de Tradival, auprès de l'Agence Régional de Santé (ARS).

Carmaux (Tarn). Trois cas préoccupants ont été découverts à Carmaux, dans le Tarn, au sein du groupe scolaire Jean-Moulin, la semaine précédent la reprise des cours. Il s'agissait d'un enseignant et de deux employés. 174 tests ont ensuite été menés. Deux autres cas ont été découverts ce qui porte le foyer à cinq cas positifs au total.

Saumur (Maine-et-Loire). 18 personnes ont été dépistées positives au coronavirus au sein du centre hospitalier de Saumur, selon une communication du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation (ARS) le 14 mai. Il s'agit de treize patients et cinq personnels soignants, dont un au niveau du bloc opératoire.

Lannion (Côtes d'Armor). A Lannion un regroupement de cas a été identifié dans l'hôpital de la ville. 500 tests ont été menés et 50 personnes ont été identifiées comme positives, 27 professionnels et 23 patients, selon un bilan communiqué le 14 mai. Tous ces cas ont été hospitalisés ou confinés.

Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Un nouveau cluster a été détecté ce vendredi 15 mai après un signalement au sein de l'abattoir du groupe Kermené qui a été transmis le 13 mai à l'ARS par le Centre hospitalier de Saint-Brieuc, relatif à un patient diagnostiqué Covid-19. Ce dimanche, l'ARS annonce que 69 personnes sont positifs au coronavirus, soit 63 de plus après les 6 premiers cas détectés dans la semaine. L'ARS indique qu'une nouvelle campagne de dépistage se déroulera ce mardi.

Les Essarts-en-Bocage (Vendée). La Vendée est passée sous surveillance de l'Agence régionale de Santé après la découverte de plusieurs cas positifs dans une entreprise d’abattage de volailles, l’usine Arrivé (Maître Coq) située aux Essarts-en-Bocage. L’initiative de tester ces salariés avait été prise après la découverte de neuf cas positifs au sein de l'abattoir sur une durée de cinq semaines, à partir du 1er avril. Selon la préfecture, onze salariés ont été testés positifs, mais l'ARS n'a détecté "aucune chaîne de contamination au sein même de l’entreprise".

Clamart (Hauts-de-Seine). Un salarié d'un foyer pour jeunes travailleurs, contaminé au coronavirus, a provoqué un dépistage massif du personnel et des résidents. Selon les résultats des analyses tombées vendredi 8 mai, sept jeunes asymptomatiques ont été testés positifs au Covid-19 ainsi qu'un agent.

Chauvigny (Vienne). Quatre membres du personnel du collège Gérard-Philipe de Chauvigny ont été testés positifs au Covid-19, a fait savoir le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine samedi 9 mai. Un nouveau cas de coronavirus a été détecté ce mardi 12 mai dans la commune. Il s'agit d'une enseignante testée positive alors qu'un plan de dépistage a été lancé.

Eglise-Neuve-de-Vergt (Dordogne). En Dordogne, un homme, atteint du coronavirus, a assisté à des obsèques dans la commune d'Eglise-Neuve-de-Vergt, fin avril. Au total, 127 personnes, issues de la communauté portugaise, ont été dépistées, et 103 résultats sont parvenus. Neuf cas de Covid-19 sont pour l’instant confirmés. Il n'y a aucun état grave, assure l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

