"DIRECT. Coronavirus en France : la liste des nouvelles mesures, l'hôpital déjà sous pression"

COVID. Ce lundi 6 décembre, le gouvernement a acté de nouvelles mesures pour lutter contre la reprise épidémique du Covid. De nouvelles mesures à l'école et la vaccination des plus jeunes ont notamment été annoncées alors que l'épidémie continue de progresser en France.

Carte du coronavirus en France L'essentiel De nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus en France ont été annoncées par Jean Castex ce lundi soir. "Le virus circule dans tous les territoires et toutes les catégories de la population", s'est inquiété le Premier ministre, ajoutant que "les hôpitaux commencent à monter en pression".

Les mesures contre la 5eme vague concernent principalement l'école. Le protocole sanitaire dans les écoles primaires passe au niveau 3. Les élèves et le personnel devront notamment porter le masque en intérieur et en extérieur. Il faudra également de nouveau limiter les brassages par niveau et par classe pendant la restauration. Concernant les activités sportives, seules celles de basse intensité, compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation, sont autorisées en intérieur. En revanche, les vacances scolaires ne seront pas avancées.

La vaccination des enfants les plus fragiles âgés de 5 à 11 ans sera ouverte à partir du 15 décembre, comme l'a recommandé la Haute Autorité de santé. Le gouvernement a indiqué "attendre les avis scientifiques pour les enfants en population générale."

Le Premier ministre a annoncé la fermeture des discothèques à partir de vendredi et ce pour les quatre prochaines semaines. "Un accompagnement économique de ces entreprises est prévu", a indiqué Jean Castex.

Par ailleurs, 25 cas du variant Omicron ont été identifiés en France, selon Santé Publique France, ce lundi 6 décembre.

Selon le dernier bilan du Covid-19 en France, communiqué ce lundi 6 décembre dans la soirée, la situation se dégrade bel et bien dans les hôpitaux où plus de 12 000 personnes sont désormais en soins et où près de 2200 personnes sont en réanimation. Des chiffres en forte hause encore ce soir. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de cette page.

22:41 - "Une épidémie extrêmement importante chez les gens qui ne sont pas vaccinés", affirme un infectiologue Le Covid-19 toucherait énormément les personnes non-vaccinées. C'est l'avis de Pr Jean-Paul Stahl, infectiologue, professeur émérite de maladies infectieuses au CHU de Grenoble, interrogé par franceinfo, ce lundi. "Il y a une épidémie extrêmement importante chez les gens qui ne sont pas vaccinés. Comme l'a dit le Premier ministre, l'épidémie a changé, explique l'infectiologue. On a une gravité qui s'est installée dans une fraction de la population qui n'est pas vaccinée" a-t-il indiqué. 22:14 - Les Etats-Unis déconseillent les voyages en France C'est un premier avertissement des Etats-Unis pour ces voyageurs. En effet, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont déconseillé, ce lundi, aux Américains de se rendre en France mais aussi en Jordanie, au Portugal, en Tanzanie et dans d'autres pays en raison de l'épidémie du Covid-19. 21:56 - La mairie de Paris annonce l'ouverture de trois nouveaux centres de vaccination La ville de Paris accélère la campagne de rappel de vaccination contre le Covid-19. Avec la montée de l'épidémie à Paris, la mairie a annoncé l'ouverture de trois nouveaux centres de vaccination dans les prochains jours : au Parc des Expositions de la porte de Versailles (XVIe arrondissement), à la Cité des sciences et de l’industrie de la porte de la Villette (XIXe arrondissement), et à la Station F (XIIIe arrondissement). En passant de 13 à 22 centres de vaccination au total, le dispositif permettra de créer 105 000 rendez-vous de vaccination par semaine. 21:20 - Les représentants des discothèques seront reçus mardi Les conséquences des mesures annoncées par Jean Castex n'ont pas tardé. Alors que le Premier Ministre a décidé de la fermeture des discothèques pour les quatre prochaines semaines, Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, recevra mardi 7 décembre, les représentants des discothèques et du secteur de l’événementiel "pour travailler sur l’accompagnement économique de l’Etat afin qu’il soit le plus adapté possible en fonction de la situation de chacun". 21:05 - Les discothèques sont des "victimes expiatoires", selon un syndicat La mesure prise par Jean Castex ne passe pas. Après l'annonce du Prermier Ministre sur la fermeture des discothèques pour un mois à partir de vendredi, Patrick Malvaës, estime que les discothèques sont des "victimes expiatoires". Pour le président du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL), "c'est un ostracisme assumé et je ne pense pas que fermer les discothèques le samedi soir, c'est ce qui va endiguer l'épidémie, surtout quand on laisse les bars ouverts», a-t-il déclaré à l'AFP. 20:47 - La fermeture des discothèques ne "changera rien car les gens vont se ruer dans les bars" Jean Castex a annoncé la fermeture des discothèques à partir de vendredi pour les quatre prochaines semaines et cette mesure n'a pas été bien prise par Thierry Fontaine, président de l'UMIH Nuit. Il estime, sur BFMTV, que la fermeture des discothèques ne "changera rien car les gens vont se ruer dans les bars" et réfute "l'influence des discothèques" sur la pandémie. Pour le président de l'UMIH Nuit, la fermeture des discothèques "ne changera rien car les gens vont se ruer dans les bars" pic.twitter.com/4CqZ1QB5Eb — BFMTV (@BFMTV) December 6, 2021 20:42 - Le patron de BioNTech est "convaincu que nous aurons besoin d’un nouveau vaccin contre ce nouveau variant" Le variant Omicron continue sa progression dans le monde. Face à ce nouveau variant du Covid-19, Ugur Sahin, PDG de BioNTech, a expliqué dans le quotidien allemand Handelsblatt, qu'il était "convaincu qu’il arrivera un moment où nous aurons besoin d’un nouveau vaccin contre ce nouveau variant”. Le fondateur du laboratoire pharmaceutique, qui travaille avec les laboratoires Pfizer, a estimé que le variant Omicron "a de fortes chances d’échapper aux défenses du système immunitaire" avant de reconnaître que ce nouveau variant est arrivé plus tôt qu'il ne l’avait prévu. 20:32 - Plus de 12 0000 patients hospitalisés L'épidémie continue sa progression dans les hôpitaux français. 12 096 patients sont actuellement hospitalisés, contre 11 526 la veille, selon les chiffres publiés par Santé publique France, ce lundi. 2 191 personnes sont en réanimation, dont 307 ces dernières 24 heures. On dénombre également 192 morts en 24 heures. 19:35 - Les évènements festifs restent d'actualité "Les événements festifs comme la fête des Lumières, les marchés de Noël ou les congrès, nous ne décidons pas leur interdiction. Ils peuvent se tenir, mais vous ne pourrez plus boire un coup, manger quelque chose à l'issue. À l'extérieur, dans les zones de restauration, il faut des règles strictes. Si ce n'est pas possible, ces activités de restauration pourront être interdites", a indiqué Jean Castex, ce lundi, lors du point presse sur la situation épidémique liée au Covid-19 en France. 19:32 - 6,5 millions de rendez-vous pris pour la dose de rappel depuis le 25 novembre La campagne de vaccination s'accélère en France. Lors du point sur la situation épidémique tenu ce lundi, Olivier Véran a indiqué que "6,5 millions de rendez-vous ont été pris depuis le 25 novembre pour la dose de rappel" avant d'ajouter que "plusieurs centaines de milliers de créneaux de rendez-vous sont ouverts chaque jour dans les 1300 centres car nous avons ouvert 200 centres supplémentaires." 19:25 - 25 cas confirmés du variant Omicron en France A l'issue du conseil de défense sanitaire, ce lundi, Olivier Véran s'est exprimé sur le nouveau variant Omicron. "En France, nous avons identifié 25 cas de ce variant Omicron. 21 sont des cas importés. Pour 4 cas, c'est une contamination autochtone. Le variant n'est pas en cause dans la vague, mais nous ne voulons pas de vague dans la vague. Ce variant est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le Delta. Il pourrait doubler tous les 3 à 5 jours. Il n'y aucun élément clinique qui nous permettrait de considérer qu'il est plus dangereux que le Delta", a-t-il indiqué. 19:18 - Les discothèques fermées pour quatre semaines à partir de vendredi "Nous fermons les discothèques pour les quatre prochaines semaines, cette mesure s'appliquera à partir de vendredi prochain. Le virus circule beaucoup chez les jeunes et le port du masque est difficile dans ces lieux. Nous le ferons en accompagnant économiquement les personnes concernées," a indiqué Jean Castex, à l'issue du conseil de défense sanitaire tenu ce lundi. 19:16 - La vaccination des 5-11 ans atteints de comorbidités ouverte le 15 décembre "Les enfants âgés de 5 à 11 ans atteints de comorbidités pourront être vaccinés à compter du mardi 15 décembre 2021", a annoncé Jean Castex lors de son point presse sur la situation épidémique, ce lundi. 19:14 - Le port du masque obligatoire dans les cours de récréation "Notre priorité reste de préserver l'éducation de nos enfants", a indiqué Jean Castex à l'issue du conseil de défense sanitaire, ce lundi. "Nous allons rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire dans les écoles primaires. A compter de jeudi prochain, le port du masque sera requis dans les cours de récréation", a-t-il ajouté. 19:09 - Vaccination sans rendez-vous pour les plus de 65 ans Suite au conseil de défense sanitaire, Jean Castex a souhaité facilité la vaccination chez les personnes les plus fragiles. "Nous vaccinons plus d’un demi million personnes chaque jour, 10 millions de Françaises et de Français ont déjà fait leur rappel. Avec la mobilisation des centres et des professionnels de ville, 15 millions de personnes supplémentaires pourront avoir leur rappel d’ici début janvier : c’est considérable." Ainsi les plus de 65 ans " pourront dorénavant obtenir leur rappel, y compris sans rendez vous, quelle que soit le centre dans lequel elles se rendent ", a-t-il ajouté. LIRE PLUS

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées lundi 6 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasser les 42 000 nouveaux cas, 42 892 exactement, contre 42 459 la veille. Ces dernières 24 heures, 192 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 163 de plus qu'hier et 89 de plus que lundi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 1 424 nouveaux patients ont été admis, soit 1 055 de plus qu'hier et 381 de plus que lundi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 928 572 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 308 de plus

92 778 décès à l'hôpital, soit 192 de plus

12 096 personnes actuellement hospitalisées, soit 570 de plus

2191 personnes actuellement en réanimation, soit 125 de plus

1424 nouveaux admis à l'hôpital (+1055) et 307 en réanimation (+237)

439 237 personnes sorties de l'hôpital, soit 648 de plus

Taux de positivité des tests : 6,41%, soit 0,11 point de plus

Taux d'incidence : 430,62 cas/100 000, soit 19,35 point de plus



Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 2 décembre, la France fait face à une "nouvelle forte progression du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain et [une] augmentation marquée des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques". En moyenne, près de 30 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 311 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - la majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à 300.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%).

augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 30 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,4% de la population pour au moins une dose, de 75,8% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 42,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.