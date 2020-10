"Direct. Covid-19 en France : 30 621 cas en 24h, nouvelles restrictions partout"

COVID FRANCE. Alors que le Premier ministre, Jean Castex, a réaffirmé ce jeudi l'inquiétude des autorités face à la dégradation de la situation sanitaire en France, le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus fait état de plus de 30 000 nouveaux cas en 24 heures.

CORONAVIRUS. Un nouveau record de cas de Covid est pulvérisé ce jeudi 15 octobre en France, dans les dernières données chiffrées sur l'épidémie. Plus de 30 600 cas sont détectés en 24 heures, un nouveau palier. Le taux de positivité des tests prend encore 0,4 point. On dénombre 88 décès de plus liés au coronavirus...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1207 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 219 admissions en réanimation.

21:14 - Une admission en réanimation toutes les six minutes Sur le plateau de Vous avez la parole, sur France 2, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé que "le virus circule beaucoup et qu'il fait des dégâts dans le pays". Les 30 261 cas de Covid-19 enregistrés en 24 heures montrent d'ailleurs que "la courbe d'ascension du virus est réelle". "Il y a un impact sanitaire qui est de plus en plus important dans notre pays. Aujourd'hui, jour comme nuit, il y a 1 personne qui entre à l'hôpital chaque minute, et toutes les six minutes, un malade entre en réanimation", a déclaré le ministre.

21:01 - Un nouveau test basé sur l'haleine Dès novembre, un nouveau test de dépistage du Covid-19 basé sur l'haleine sera utilisé aux Pays-Bas. Ce test, encore en phase d'essai, permettrait d'obtenir un résultat négatif "déjà très fiable", a assuré le ministre néerlandais de la Santé.

20:45 - Des groupes sanguins plus touchés par le virus ? Selon une étude indépendante relayée par le Mirror, les personnes appartenant au groupe sanguin O auraient moins de chances d'être contaminées par le Covid-19. Dans le cadre de leurs recherches, les auteurs de cette étude ont comparé les données de 473 000 patients testés à un groupe témoin de plus de 2,2 millions de personnes. Les résultats indiquent que le nombre de diagnostics positifs est plus élevé chez les personnes appartenant aux groupes sanguins A, B et AB.

20:35 - Deux nouveaux clusters à Ajaccio L'Agence régionale de santé a indiqué ce jeudi que deux foyers de Covid-19 ont été identifiés à Ajaccio. Le premier est un cluster détecté en milieu professionnel et comptabilise 6 personnes testées positives au nouveau coronavirus. Le second foyer concerne 3 personnels d’un service médico-social.

20:14 - Un taux d'incidence en hausse chez les plus de 65 ans en Nouvelle-Aquitaine En Nouvelle-Aquitaine, les indicateurs du Covid-19 se dégradent, particulièrement chez les personnes âgées. "Le taux d'incidence chez les plus de 65 ans augmente, et fortement (...) on a très peur, évidemment, que ce taux d'incidence élevé ait des conséquences sur les ressources hospitalières d'ici 15 jours", a expliqué Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

20:02 - Un nombre de nouveaux cas record Ce jeudi, le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 de Santé publique France enregistre 30 621 cas de plus en 24 heures. Au total, 33 125 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie, soit 88 de plus en 24 heures. 9 605 patients sont toujours pris en charge à l'hôpital pour une infection au nouveau coronavirus, soit 411 de plus. 1 750 malades se trouvent actuellement en réanimation, soit 77 de plus.

19:30 - Dix Ehpad touchés dans l'agglomération de Perpignan D'après le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 communiqué par l'Agence régionale de santé, sur l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales, dix Ehpad de Perpignan et de sa couronne comptent entre un et dix cas confirmés. "La situation est maîtrisée dans la plupart des établissements qui ont des cas de Covid-19 à déclarer. Les différentes directions concernées sont en mesure de garantir la sécurité de leurs résidents et sont suivies", a assuré le directeur départemental de l'ARS, Guillaume Dubois.

19:16 - Pourquoi ne peut-on pas être plus de six à table ? Mercredi soir, Emmanuel Macron a appelé les Français à limiter le nombre de personnes présentes lors d'une réunion privée à six, de manière à endiguer la propagation du Covid-19. Ce chiffre s'appuie sur celui fixé par le Royaume-Uni dans le cadre de la "bulle sociale". "L'objectif est ainsi de limiter le brassage de la population dans un contexte où l'on n'est pas identifiable et où l'on ne porte pas de masques, et donc d'enrayer l'épidémie de coronavirus", a rappelé le cardiologue Alain Ducardonnet sur le plateau de BFMTV.

19:02 - Le virus pourrait survivre un mois sur les smartphones Une récente étude menée par l'organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique (CSIRO) démontre que le Covid-19 pourrait survivre jusqu'à un mois sur les téléphones portables. Cette étude suggère que les écrans tactiles présentent un risque de transmission. Cependant, nous savons que la grande majorité des cas d'infection font suite à un contact rapproché entre deux personnes. Il n'y a aucun cas documenté d'infection à partir d'un contact avec des surfaces", a toutefois nuancé un professeur d'oncologie moléculaire de l'Université de Warwick, cité par Slate.

18:45 - Une forte circulation du virus en Mayenne Selon les dernières données de l'Agence régionale de santé, en Mayenne, le taux d'incidence a augmenté de 18 points, avec 94,3 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est aussi à la hausse, passant de 6,4 % à 7,9 % entre le 8 et le 15 octobre. Une situation que le directeur de l'ARS, Jean-Jacques Coiplet, a qualifiée d'"inquiétante".

18:31 - 60 % de contaminations dans les écoles et universités ? Après l'interview d'Emmanuel Macron, le député de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé sur Twitter que 60 % des contaminations au Covid-19 se produisaient dans les établissements scolaires et universitaires. Une affirmation pourtant erronée, selon franceinfo, qui rappelle que les données de Santé publique France indiquent que seulement 6,7 % des 513 266 cas de coronavirus recensés depuis le 13 mai ont été enregistrés dans ces structures.

18:14 - La propagation du virus "retardée", mais pas "arrêtée" en Gironde Ce jeudi, la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, a salué "les mesures prises" à Bordeaux pour lutter contre la progression du Covid-19, qui ont permis à la ville de ne pas faire l'objet d'un couvre-feu, contrairement à Lille, Lyon ou Montpellier. "On a obtenu des effets grâce au comportement de la population, des effets qu'on peut qualifier de positifs, mais qui ne sont peut-être que temporaires", a-t-elle cependant prévenu, en soulignant : "On a retardé la propagation de l'épidémie de coronavirus, on ne l'a pas arrêtée."

17:43 - 88 prisonniers positifs au coronavirus 88 détenus sont testés positifs en France selon le bilan hebdomadaire de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP), publié le lundi 12 octobre. 41 d'entre eux sont incarcérés dans la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. D'après la même source, 188 agents pénitentiaires sont aussi infectés par le Covid-19. Ces chiffres sont en nette augmentation, puisque le bilan du 5 octobre faisait état de 47 prisonniers contaminés.

17:31 - Les derniers chiffres dans la région PACA Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 196 personnes sont en réanimation selon les dernières données du ministère de la Santé, communiquées hier soir, sur les 956 hospitalisés. 8982 individus sont toutefois sortis des établissements hospitaliers de la PACA, depuis le début de l'épidémie dans le pays.

17:05 - "On a perdu en qualité" pour les tests, selon le directeur de l'ARS Ile-de-France Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France, Aurélien Rousseau, s'est exprimé au micro de France Inter sur les tests Covid-19 : "Le système est monté en puissance extrêmement fortement et simultanément on a perdu en qualité et en vitesse de rendu. [...] En Ile-de-France depuis quinze jours, nous avons vingt centres réservés aux personnes prioritaires dans lesquels on arrive à tenir des rendus de tests en moins de 30h".

16:46 - Tous les mariages interdits partout en France à cause du Covid ? Jean Castex a fait savoir ce jeudi, en conférence de presse que l'interdiction des fêtes de mariage et des soirées étudiantes est bien une mesures qui s'applique partout e France. Le Premier ministre a, précisément, déclaré que sont concernées par ces interdictions "toutes les fêtes privées [...] qui se tiennent dans des salles de fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public". Il reste possible de se marier, mais sans organiser d'événement festif dans une salle publique.

16:18 - Premier seuil d'alerte en réanimation dans les hôpitaux de Bourgogne Franche-Comté "Le seuil de 20% de lits de réanimation occupés par des patients Covid a été franchi dans les hôpitaux de la région", a fait savoir ce jeudi sur France Bleu Agnès Hochart, déléguée territoriale de l'ARS pour le Nord Franche-Comté, ajoutant : "Nos indicateurs nous montrent que le virus continue de circuler même sur notre territoire avec une accélération de l'épidémie". L'ARS a demandé "de réserver plus de lits pour les patients Covid et sans doute commencer à déprogrammer des consultations et des opérations non-urgentes" dans les hôpitaux de la région. Et d'ajouter : "Le taux d'incidence augmente chaque jour un petit peu, que le nombre de personnes hospitalisées à l'hôpital Nord Franche Comté augmente chaque jour, et que c'est le cas partout dans la région, donc chacun doit être rappelé à la vigilance (...) nous ne sommes pas concernés par le couvre-feu pour l'instant, mais cela nous incite fortement à continuer de respecter de façon stricte toutes les mesures de gestes barrière".

15:42 - Des foyers de Covid dans des Ehpad dans les Pyrénées Orientales Ce jeudi, le directeur départemental des Pyrénées-Orientales de l'ARS a indiqué à la presse que 10 Ehpad de Perpignan et sa couronne étaient touchés par des cas de contamination, allant de 1 à 10 cas de Covid-19. 8 établissements d'accueil de personnes handicapées sont aussi concernés. "Il n'y a pas de clusters dans ces établissements. Nous parlons plutôt de foyers des contaminations", a-t-il précisé, ajoutant : "La situation est maîtrisée dans la plupart des établissements qui ont des cas de Covid-19 à déclarer. Les différentes directions concernées sont en mesure de garantir la sécurité de leurs résidents et sont suivies".

15:28 - La question des places en réanimation a été traitée par Olivier Véran "On voit émerger un certain nombre d'interrogations sur le nombre de places en réanimation. Chacun peut comprendre qu'un anesthésiste-réanimateur c'est 11 ans de formation, on a supprimé le numerus clausus il y a deux ans, avant cela le nombre de médecin en formation était limité" a expliqué Olivier Véran au cours de la conférence de presse. "De la même manière les infirmiers et aides-soignants qui travaillent en réanimation ont des soins très particuliers à effectuer avec des patients intubés" a t-il précisé. Les services de réanimation ne peuvent donc pas augmenter les lits rapidement sans une formation adéquate. Cette dernière a été promulguée à 750 membres du personnels d'hôpitaux parisiens, depuis la première vague. Ces derniers "sont capables d'être opérationnels demain si la situation le nécessite" selon le ministre de la Santé. Cependant, "l'objectif n'est pas d'avoir un nombre de rea extensible à l'infini, il faut empêcher les cas graves en amont, lors de la première vague, pour 17 000 personnes en réanimation, il y a eu 30 000 morts".

15:03 - Cinq millions de tests antigéniques commandés Cinq millions de tests antigéniques ont été commandés selon le ministre de la Santé. Ces derniers ont la particularité d'être très rapides, puisque le résultat peut être obtenu entre dix et trente minutes seulement. Olivier Véran a expliqué qu'"au lieu de les envoyer en laboratoire, [il était possible de] faire directement les manipulations sur place". Les tests antigéniques ne remplacent toutefois pas les tests PCR. "Nous disposons désormais de toutes les autorisations de la Haute autorité de Santé pour permettre aux hôpitaux, pharmaciens, médecins et infirmiers libéraux d'acquérir des tests antigéniques et le matériel de protection adéquat" a détaillé le ministre.

14:54 - "91% des tests PCR sont rendus en moins de 48 heures" selon Olivier Véran Lors de la conférence de presse, Olivier Véran a affirmé que la France "est en train de gagner la bataille des délais" au niveau des tests de dépistage. Selon le ministre de la Santé, "91% des tests PCR sont rendus en moins de 48 heures". L'homme politique a ajouté que "nous sommes revenus à des délais de rendus des tests équivalents à ceux de juillet quand nous en réalisions beaucoup moins".

14:33 - L'état d'urgence sanitaire instauré pour longtemps Le chef du gouvernement a indiqué que l'état d'urgence sanitaire avait "vocation à durer". "Cette décision vaut pour une durée de quatre semaines et à vocation à durer au-delà si le Parlement le valide", a-t-il ajouté. L'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles pendant la crise sanitaire.

14:24 - Le Premier ministre insiste sur l'aggravation de la situation pour les plus âgés "Le nombre de cas augmente très rapidement chez les personnes âgées, ce qui va se traduire très rapidement par une arrivée massive de nouveaux patients à l'hôpital", regrette Jean Castex en conférence de presse, qui ajoute : "J'entends dire que la bonne réponse aurait été d'ouvrir plus de lits de réanimation plutôt que de prendre des mesures de freinage de l'épidémie. C'est faux, aucun système hospitalier ne serait capable de faire face à une telle épidémie si rien n'est fait en amont pour l'enrayer".

14:20 - "La deuxième vague de l'épidémie est arrivée" martèle Jean Castex Le Premier ministre tient une conférence de presse pour préciser les contours du couvre-feu. Il insiste sur le fait que la France fait face à une dégradation de la situation sanitaire avec une accélération soudaine de l'épidémie depuis 10 jours. Un chiffre est particulièrement préoccupant : le taux d'occupation des réanimations à Paris est désormais de 46%.