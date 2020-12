Black Friday Amazon : les meilleures promos de ce jeudi 3

BLACK FRIDAY AMAZON 2020 - Le Black Friday se déroule ce vendredi en France mais des offres sont déjà en ligne sur le site d'Amazon. Faut-il d'ores et déjà craquer ? Voici notre sélection.

[Mis à jour le 3 décembre 2020 à 15h30] Le Black Friday n'a pas encore officiellement commencé en France mais les offres apparaissent peu à peu sur les sites de vente en ligne comme le géant Amazon. Repoussé d'une semaine, du vendredi 27 novembre au vendredi 4 décembre 2020, l'opération commerciale promet un torrent de promotions ces prochaines heures sur des produits extrêmement variés, à commencer par les incontournables articles high-tech comme les smartphones ou les ordinateurs. En attendant l'arrivée de ces promos vendredi, retrouvez notre sélection des promos du jour prise sur Amazon. Elle sera régulièrement mise à jour tout au long de ce Black Friday 2020.

Les meilleures offres DU BLACK FRIDAY AMAZON

Offres du Black Friday Amazon pour les smartphones

Offres du Black Friday Amazon pour les PC / ordinateurs / tablettes

Offres du Black Friday Amazon pour le jeu vidéo

Offres du Black Friday Amazon pour la TV / l'électroménager

Le géant américain du commerce en ligne, qui a grandement contribué à l'implantation du Black Friday en France, est l'enseigne qui propose généralement le plus de promotions, sur des milliers de produits, mais aussi celle qui réalise sans doute le plus de ventes lors du Black Friday. Le site a en effet étendu son Black Friday à une semaine entière, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions, avec la "Black Friday Week". On peut miser sur un pic de promotions dès le "vendredi noir", soit le 4 décembre en France, pour une fin des hostilités le lundi 7 décembre, qui correspondra au Cyber Monday.

Pour bien profiter des innombrables "deals" que propose Amazon lors du Black Friday, il faut essayer de se préparer à l'avance. Il est conseillé tout d'abord de se créer un abonnement au site, si vous n'en avez pas déjà un, ce qui peut faire gagner de précieuses minutes sur les promos très chaudes, qui peuvent très vite aboutir à une rupture de stock. Amazon permet aussi d'enregistrer une ou plusieurs cartes bleues et plusieurs adresses pour la facturation et la livraison, pour une transaction très rapide.