Black Friday Apple : avec -20% le dernier iPad est à moins de 1000€ ! Des offres sur les tablettes à ne pas manquer

Le Black Friday se prépare et des offres débarquent déjà sur les différentes tablettes, notamment sur les derniers modèles Apple. L'iPad Pro sorti cette année est d'ailleurs affiché à 948,99€, soit avec plus de 20% de réduction. Et c'est sans compter les offres Samsung et Xiaomi.

Mais il n'y a pas qu'Apple qui s'illustre dans le secteur des tablettes, le constructeur Samsung fait office de grand concurrent avec des produits très performants également. Cette marque aussi a sorti ses derniers produits cette année avec la Samsung Galaxy Tab S10 dans les finitions classique, Plus et Ultra. D'ailleurs, le modèle le plus haut de gamme peut être trouvé à 1 035€ contre 1 349€ au prix fort, une très affaire à ne pas manquer.

Qui dit novembre, dit Black Friday ! L'opération commerciale permet de faire de très belles affaires sur toutes une gamme de produits, notamment les plus high-tech comme les tablettes tactiles . En la matière, ce sont les produits de la marque Apple qui font office de stars et certains peuvent être trouvés en promotion. Des offres qui permettent d'économiser jusqu'à plusieurs centaines d'euros, des réductions non-négligeables sur des tablettes souvent très onéreuses. De telles promotions peuvent parfois s'appliquer sur les derniers produits sortis, comme l' iPad Pro M4 en 11 pouces qui est sorti sur le marché en 2024. Le produit est vendu à 949,99€ contre plus de 1 200€ d'ordinaire. C'est une offre à ne pas manquer, car les réductions aussi intéressantes ne courront pas les rayons même durant le Black Friday.

Dernières mises à jour

Cette Xiaomi Pad 6S Pro est une vraie belle affaire avant le Black Friday Parmi les offres sur les tablettes qui méritent d'être citées, il y a celle appliquée sur la Xiaomi Pad 6S Pro ! La marque a réussi à se hisser au rang de concurrent pour les produits Apple ou Samsung et cette tablette bien notée par les spécialistes, mais elle a aussi l'avantage d'être plus accessible en termes de prix. Et durant le Black Friday, même avec quelques jours d'avance, la tablette est proposée à 495€ contre contre 550€ ces derniers mois, voire entre 599,99 et 659,99€ en avril et mai peu après sa sortie.

Voici la meilleure offre sur la dernière tablette de Samsung : la Galaxy Pad S10 Ultra Si des promotions plus qu'intéressantes sont proposées sur les dernières tablettes de la marque Apple, comme l'Ipad Pro M4, c'est aussi le cas pour les produits dernier cri du plus grand concurrent de la marque à la pomme : Samsung. Le constructeur coréen voit ses derniers produits, notamment le plus puissant qu'est la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra être vendue en promotion avant même le Black Friday : la tablette est disponible à 1 035€ contre plus de 1 200 en temps normal. C'est une offre à ne pas manquer par ceux qui préfèrent Android à iOS car c'est la meilleure offre proposée concernant le dernier bijou de Samsung.

Au moins 25% de remise sur la tablette Xiaomi Pad 6 Parmi les offres très intéressantes et disponibles avant le Black Friday on peut citer cette promotion proposée par AliExpress sur la tablette Xiaomi Pad 6 de 128 Go qui est vendu pour 222€, une réduction à laquelle on peut ajouter 25€ de remise supplémentaires grâce au code 11FR25 pour faire descendre le prix à 197€ ! La tablette est également disponible dans sa version avec 256 Go de stockage pour la somme de 252€, et 226€ avec l'utilisation du même code. Xiaomi Pad 6 128 ou 256 Go 197€ ou 226€ VOIR L'OFFRE sur AliExpress