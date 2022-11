Black Friday tablette : Samsung, iPad, Lenovo... Déjà des réductions

BLACK FRIDAY TABLETTE. iPad, Samsung, Lenovo... Des réductions sont déjà appliquées sur de nombreuses tablettes alors même que le Black Friday 2022 n'a pas encore officiellement commencé. Tour d'horizon.

A un peu plus d'un mois de Noël, la grande opération commerciale du Black Friday, avec ses importantes remises sur de nombreux produits, commence déjà à pointer le bout de son nez. Si elle est officiellement prévue le vendredi 25 novembre 2022, il n'est pas obligatoire d'attendre jusque là pour bénéficier, déjà, de quelques réductions significatives, notamment concernant les iPad d'Apple et autres tablettes Samsung, Lenovo ou encore Xiamoni. Des promotions sont déjà appliquées par de nombreux marchands et des ristournes non négligeables sont par ailleurs attendues dès ce vendredi 18 novembre chez Amazon, qui vient d'annoncer le lancement, à cette date, d'une "Black Friday Week". Cependant, ce n'est pas la première fois qu'une telle opération est menée par le géant du commerce en ligne. Surtout, il n'est pas le seul à procéder à des baisses de prix. Il y a fort à parier que d'ici vendredi, d'autres professionnels de la vente de produits high-tech, telles que les tablettes, annoncent eux aussi des réductions sur plusieurs de leurs produits.

Naturellement, les ristournes appliquées sur les stars de ce secteur telles que l'Ipad d'Apple, les Samsung Galaxy ou encore les tablettes Lenovo, Xiaomi ou Huawei seront particulièrement scrutées par les acheteurs. Les liseuses ne devraient également pas être en reste lors de ce Black Friday 2022.

A lire également :

Quelle est la meilleure tablette tactile au Black Friday ?

Comment choisir la meilleure tablette tactile ? La question est difficile compte tenu du nombre de marques et de références proposées sur le marché. Voici déjà deux des tablettes les plus régulièrement recherchées et achetées par les consommateurs. Ces dernières pourraient bien être concernées par d'éventuelles promotions lors du Black Friday alors ouvrez l'œil !

Acheter une tablette tactile neuve peut représenter un budget important, selon évidemment la marque choisie. Cependant, les modèles plus anciens ou certaines marques proposent une sélection de modèles à prix réduits, qui sont d'autant plus cassés avant, pendant et après le Black Friday. En voici quelques uns :

C'est l'une des marques les plus prisées pour ses tablettes tactiles : Samsung propose une large gamme pour tous les portefeuilles et toutes les utilisations. Nouveaux ou anciens modèles, le Black Friday a souvent été aussi synonyme de prix cassés sur les tablettes Samsung. En voici quelques modèles :

C'est une autre marque évidemment phare du marché de la tablette numérique pendant le Black Friday : Apple et ses iPads. Depuis plusieurs années, la marque à la pomme s'est imposé comme l'un des leaders du marché et propose de nombreux modèles, dont les prix peuvent varier en fonction du modèle et de son ancienneté. Voici notre sélection des meilleurs iPads :

En matière de tablettes tactiles, la marque Lenovo rivalise d'ingéniosité pour proposer des objets qui séduisent par leurs design et leurs courbes. Mais quel est le meilleur modèle ? Voici notre sélection :

La marque chinoise Xiaomi propose elle aussi une large sélection de tablettes tactiles, adaptées à différents besoin. A l'occasion de ce Black Friday 2022 et dans les jours qui suivent, plusieurs produits sont en promo. Voici notre sélection :

Le géant chinois s'est lui aussi hissé parmi les marques référence de la tablette tactile. Aussi, pour Huawei, les modèles sont nombreux et les prix varient d'une ardoise numérique à l'autre. Voici un comparatif des meilleures modèles sur différents sites :

Les liseuses numériques ont rencontré un franc succès ces dernières années, en se présentant comme l'alternative aux livres traditionnels, parfois trop lourds et encombrants à transporter. Mais quelles liseuses étaient en promo pour le Black Friday ? Voici notre sélection :

Les tablettes sont des produits souvent concernés par des promotions du Black Friday. Méfiez vous tout de même des fausses baisses de prix qui sont parfois pratiquées par certains revendeurs peu scrupuleux. Tâchez de comparer les différents prix et remises pratiqués pour ne pas manquer les véritables bonnes affaires. Nous nous efforcerons de maintenir cet article à jour pendant toute la durée du Black Friday.