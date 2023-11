Le smartphone Google Pixel 7 à moins de 500€, soit -30% de remise pour le Black Friday

Le smartphone Google Pixel 7 connu pour rivaliser avec les produits iPhone et Samsung à moindre coût est vendu en promotion pour le Black Friday ! Les acheteurs peuvent faire jusqu'à 150€ d'économie.

S'équiper d'un des derniers smartphones tout en faisant des économies, c'est possible pendant le Black Friday. Plusieurs offres sont toujours disponibles sur de nombreux modèles, notamment sur les dernières sorties des marques dominantes du marché. Avec ces derniers smartphones Google Pixel, le géant d'internet parvient à rivaliser avec Samsung, Apple et d'autres constructeurs. Et il propose ses produits à des tarifs très intéressants : le Google Pixel 7 est vendu à 499€ contre 729€ chez des revendeurs comme la Fnac, Darty ou Rakuten.

Cette offre permet de bénéficier de -30% de réduction sur le smartphone qui brille par ses compétences : un bel écran Oled, une puissance très satisfaisante et deux capteurs photos qui offrent une belle qualité aux images et aux vidéos. Il faut ajouter à la liste des qualités la durée d'autonomie de la batterie du téléphone, un atout qui permet de contrebalancer le temps de charge un peu peu long que sur d'autres modèles. Mais surtout l'avantage du Google Pixel 7 c'est son prix qui le rend plus abordable que les modèles concurrents. Ces derniers mois le smartphone a été affiché au plus bas à 629,99€. Cet avantage est d'autant plus vrai quand le Google Pixel 7 est en promo !

Le Google Pixel 7, n'est pas le seul smartphone à être vendu aux rabais pendant le Black Friday. Pour retrouver les meilleures offres et éviter les fausses promotions, rendez-vous dans notre papier dédié à une sélection des offres à retenir sur les smartphones.