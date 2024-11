-46% sur le Xiaomi 14, un cadeau à l'occasion du Black Friday !

A l'occasion du Black Friday, qui fait chuter les prix chez les marchands, les offres se multiplient. Le Xiaomi 14 ne manque pas à l'appel et profite en ce moment de -46%.

Si le Black Friday n'a pas encore officiellement commencé, la FNAC n'attend pas pour brader ses prix. Les téléphones sont proposés à des prix réduits en ce mois de novembre, pour le plus grand bonheur des clients.

En ligne de mire de nombreux acheteurs : le Xiaomi 14 512 Go Noir, qui profite en ce moment de réductions de folie. Grâce à ses 46% de rabais, le téléphone haut de gamme de la marque coréenne passe de 1101€ à 599€ ! Cette promotion, qui fait chuter le prix de 500€, arrive à point nommé pour les festivités de Noël. La FNAC vous propose trois coloris différents : Vert, Noir et Blanc, pour satisfaire les envies de tous.

Avec son écran Oled LTPO large de 6,36 pouces, le Xiaomi 14 présente une résolution d'image qualitative de 1200 x 2670 pixels ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone se caractérise par ses performances, optimisées par son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 cadencé à 3,3 GHz.

Le Xiaomi 14 possède une RAM de 8 Go et une capacité de stockage interne de 512 Go. Le téléphone présente une batterie de 4160 mAh avec une charge rapide atteignant 90W.

Pour ce qui est de la caméra, le Xiaomi 14 est doté de trois capteurs dorsaux, deux d'entre eux atteignant 50 Mpx, le troisième 32 Mpx, tout comme le module selfie situé à l'avant du téléphone.

En termes de connectivité, le Xiaomi 14 est compatible avec le WiFi 802.11a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.4, le GPS, le NFC. Il possède un port USB-C et peut être déverrouillé via empreintes et reconnaissance faciale.