Le mystère de Jack l'Eventreur est en train de tomber, son identité bientôt dévoilée

Le vrai nom de Jack l'Eventreur, célèbre serial killer anglais, pourrait bientôt être connu avec ces nouvelles théories.

La célèbre affaire du tueur en série anglais connu sous le pseudonyme de Jack l'Eventreur demeure non élucidée, 130 ans après ses terribles meurtres. L'histoire continue d'ailleurs de passionner les amateurs d'enquêtes, cherchant encore l'identité du célèbre serial killer londonien. Jack l'Eventreur a tué au moins cinq femmes dans le quartier de Whitechapel, entre août et novembre 1888, sans doute bien plus. Ses victimes étaient souvent les plus marginales et pauvres du quartier londonien, où la violence et la criminalité faisaient rage. Celles-ci ont été égorgées et ont subi des mutilations à l'abdomen. Des crimes si odieux qu'un climat de terreur va s'installer en cette fin du XIXe siècle dans l'est de la capitale anglaise.

Si l'identité de Jack l'Eventreur n'est pas connue, des pistes existent néanmoins. Les premiers noms sont ceux de Montague Druitt, un avocat originaire de la région anglaise du Dorset, et Aaron Kosminski, un barbier polonais. Les deux hommes étaient réputés pour leur agressivité envers les femmes, ce qui leur a valu de figurer parmi les premiers suspects selon les enquêteurs de l'époque. Des résultats d'analyses menés en 2019 à partir d'un châle présent sur l'une des scènes de crime établissait un lien avec un membre de la famille d'Aaron Kosminski, faisant même de lui le suspect numéro un.

Mais tout récemment, les "éventrologues" ont identifié deux nouveaux suspects, comme l'indique la revue Discover. Et cette fois la science permet de dégager des indices et des éléments tangibles si précis que le voile devrait rapidement se lever sur l'identité de l'assassin ! Le premier suspect, Hyam Hyams, était un fabricant de cigares implanté à Whitechapel. En 1889, il a été interné après avoir agressé sa mère et sa femme armé d'un couteau. Certains experts sont convaincus de sa culpabilité en raison de sa ressemblance avec un homme aperçu par des témoins en compagnie de certaines victimes, qui seront ensuite retrouvées assassinées. Ce dernier était décrit comme un homme d'une trentaine d'années à la démarche traînante, avec un bras raide. Une description confirmée par la consultation de dossiers médicaux de l'époque.

Selon une autre théorie, c'est le tueur en série américain H. H. Holmes qui serait en réalité derrière les crimes de Jack l'Eventreur. Ce serial killer est connu pour ses crimes commis contre des personnes fortunées dans le but de voler leurs richesses dans le Chicago de 1886. L'auteur Jeff Mudgett en a fait le véritable Jack l'Evetreur dans une théorie publiée en 2011 dans un livre intitulé Bloodstains. Outre une ressemblance physique avec les descriptions de l'époque, un autre indice clé a été révélé : il estime que l'écriture retrouvée dans un message soi-disant envoyé par Jack l'Eventreur à la presse en 1888 ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Holmes. Jack l'Eventreur pourrait donc être démasqué par la médecine ou la graphologie.