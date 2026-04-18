Un seul pays peut vivre en autarcie : la France est loin du compte

Que deviendrait l'humanité si les flux commerciaux s'arrêtaient brusquement ? Un seul pays remplirait tous les critères de sécurité alimentaire, selon une étude.

Que deviendrait l'humanité si les flux commerciaux mondiaux s'arrêtaient brusquement, en cas de "rupture systémique de la mondialisation" ? Une étude internationale s'est penchée sur la capacité des nations à nourrir leur population en autarcie complète. Ses conclusions sont sans appel : "l'écrasante majorité des pays se trouverait en difficulté" en cas d'arrêt des échanges alimentaires globaux.

Pour évaluer la résilience des nations, les chercheurs ont analysé les données de la FAO concernant 176 pays. L'étude a porté sur l'autosuffisance au sein de sept groupes alimentaires fondamentaux que sont les céréales, les racines et tubercules, les légumineuses et oléagineux, les fruits, les légumes, la viande, ainsi que les produits laitiers et les œufs. L'objectif était de déterminer quels pays produisent, sur leur propre sol, plus de calories qu'ils n'en consomment pour chacun de ces groupes, sans dépendre d'engrais ou de semences importés.

Le Guyana, nation située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, est le seul pays à valider les sept catégories. Ancienne Guyane britannique, ce territoire dispose d'atouts géographiques et démographiques spécifiques. Avec seulement 4 habitants au kilomètre carré, la pression sur les ressources agricoles est extrêmement faible par rapport à la surface disponible.

© 123rf

Le pays bénéficie d'une production diversifiée incluant le riz, les racines tropicales, l'élevage de bétail et une abondance de fruits et légumes. Son niveau d'industrialisation moins élevé le protège paradoxalement car son système agricole est moins dépendant des intrants chimiques mondiaux et des machines complexes que celui des grandes puissances occidentales.

Les résultats pour les pays dits développés sont moins optimistes. La France, malgré sa réputation de puissance agricole, ne coche que 4 des 7 cases. Si elle produit suffisamment de céréales, de produits laitiers et de viande, elle dépend fortement des importations pour les légumineuses et pour une grande partie des fruits et légumes consommés hors saison. D'autres nations affichent toutefois une certaine résilience. La Chine et le Vietnam valident 6 des 7 groupes grâce à une agriculture vivrière forte et une souveraineté maintenue sur les produits de base comme le riz. À l'inverse, les pays du Golfe comme le Qatar ou les Émirats arabes unis affichent un score de 0 sur 7, dépendant presque intégralement des marchés internationaux pour leur survie quotidienne.