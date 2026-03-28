Les parents font souvent cette erreur lors de la chasse aux œufs de Pâques, elle se termine par une mauvaise surprise

Pâques approche et cette fête est l'occasion d'organiser une chasse aux œufs pour les enfants. Mais attention : un tel jeu ne s'organise pas n'importe comment.

Pâques tombe le dimanche 5 et le lundi 6 avril cette année. C'est l'occasion de passer du temps en famille, notamment autour de la mythique chasse aux œufs. Les enfants l'adorent : elle leur permet à la fois de se dépenser, d'apprendre à fouiller et de trouver de belles récompenses chocolatées. Pour que la recherche se passe dans les meilleures conditions, tout doit bien être préparé en amont.

Tout d'abord, pour ne pas faire de jaloux, il est conseillé de doser la quantité de chocolats pour que chaque enfant puisse avoir un butin équitable s'ils sont plusieurs. Vous pouvez alors varier les types et tailles de friandises en prévoyant notamment une grosse pièce chacun (lapin, poule, cloche...) accompagnée d'œufs de différents gabarits. Prévoyez également un panier, un sac ou un seau par enfant pour qu'ils puissent récolter les œufs sans devoir venir les poser sur la table à chaque fois. Il est par ailleurs utile de regarder la météo prévue pour Pâques afin de ne pas vous faire avoir à la dernière minute si vous aviez l'intention de tout préparer en extérieur.

Ensuite, il faut réfléchir aux cachettes. Vous pouvez déposer les chocolats seuls ou par petits lots (trois maximum). Aux pieds des arbres, dans les creux de souche, dans les herbes hautes, dans une jardinière ou encore dans les buissons... Que ce soit dans un parc ou dans votre jardin, l'extérieur regorge de recoins pour dissimuler quelques sucreries. Ces endroits doivent toutefois être à hauteur d'enfants et sans danger. Attention notamment aux plantes piquantes.

A l'intérieur, les cachettes ne manquent pas non plus : dans les vêtements, dans les chaussures, entre les jouets, sous les oreillers, entre des livres... Evitez de les cacher près d'objets pointus, coupants ou fragiles. Il faut aussi prendre en compte l'âge des enfants pour adapter la difficulté. S'il y a une trop grande différence d'âges entre les participants, une solution est de décider qu'une ou plusieurs couleurs d'œufs sont réservées aux plus petits qui seront moins rapides que leurs ainés et les déposer dans des emplacements plus accessibles.

Vous pouvez alors lancer la chasse en expliquant bien les règles et surtout en délimitant la zone de recherches pour ne pas qu'ils s'éparpillent. Une fois que tous les chocolats ont été ramassés, un gagnant peut être désigné, celui qui en aura trouvé le plus, et recevoir une petite récompense. Ce n'est qu'optionnel pour ajouter un peu d'enjeu, mais il est recommandé, dans tous les cas, de répartir équitablement la récolte à la fin.

En suivant cette trame, vous organiserez un très bon moment pour vos enfants, enfin seulement si vous évitez cette erreur que beaucoup de parents font : oublier le nombre de chocolats cachés et l'endroit où vous les avez déposés. Pour ne pas laisser trainer une friandise pendant des mois dans votre jardin ou votre logement, on vous conseille de noter le nombre et la position exacte des chocolats ou de prendre une photo de chaque cachette. Maintenant, vous êtes fin prêt !