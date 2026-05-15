Voici pourquoi on peine à reproduire les recettes de cuisine de ses parents

Des recherches expliquent enfin pourquoi il vous est impossible de reproduire à l'identique les plats que vous mangiez durant votre enfance, malgré la bonne recette.

C'est sans doute une situation dans laquelle beaucoup vont se reconnaitre : les nombreuses tentatives ratées pour reproduire à l'identique les plats que vous cuisinaient vos parents lorsque vous étiez petit. Des recherches récentes en psychologie apportent un éclairage nouveau sur ce phénomène, révélant que l'échec n'est pas culinaire, mais sensoriel et émotionnel.

Un papa a d'ailleurs partagé sur Experteditor une anecdote sur sa fille qui tentait désespérément de cuisiner comme lui. Emma, aujourd'hui âgée de 33 ans, et elle-même mère de famille, a une chose précise en tête : préparer les plats qu'elle mangeait avec ses frères et sœurs, Mickael et Sarah, quand elle avait 9 ans. Ce qui frappe dans son témoignage, ce n'est pas la volonté de reproduire des banquets de fête, mais des plats simples, comme un "casse-croute" préparé en vitesse par son père en rentrant du travail, un poulet qu'il préparait "en semaine". Ce qui est étonnant, c'est que sa fille n'a retenu qu'une recette aussi simple que des dizaines d'autres. Mais comment cela s'explique ?

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Il s'avère que ce n'est pas vraiment le plat en lui même qui retient l'attention et qui rend nostalgique mais le contexte, voire l'arrière- plan de sa conception. En l'occurrence l'un des seuls moments où son père était calme, ne criait sur personne. Le souvenir d'un temps qui est révolu et qu'Emma ne peut plus reproduire. Le souvenir n'apprend pas à cuisiner. Sarah pourra tenter encore et encore de réaliser les plats que son père réalisait, mais il est impossible de revenir en arrière et de "recréer le sentiment qu'elle avait à 9 ans en attendant le diner".

Les souvenirs que les adultes gardent des plats de leur enfance sont liés au moment de cuisine, au contexte familial, et non aux saveurs des plats. Ce que les enfants, plus grands, souhaitent reproduire, c'est l'ambiance autour du plan de travail et de la table à manger. Ce n'est pas possible. C'est le non verbal dont on se souvient, des émotions ressenties et partagées autour de la nourriture. Selon plusieurs recherches sur le fonctionnement de la mémoire à long terme, il s'avère que les adultes sont restés dans un état d'ancrage émotionnel, explique Psychologie Today.

Les détails qu'ils pensent avoir mémorisés sont en fait liés à des émotions. Entre autres, les saveurs que ces adultes souhaitent reproduire sont liées aux sentiments qu'ils ressentaient enfant, on parle de "mémoire implicite" puisqu'à leur jeune âge, ils n'avaient pas encore connaissance de toutes les émotions qu'ils ressentaient. Par exemple, "la présence inhabituelle d'un parent ou un sentiment de sécurité dans une pièce. Ce qu'ils ont, c'est l'odeur de l'ail dans l'huile. Et des décennies plus tard, lorsqu'ils tentent de recréer cette odeur, ils cherchent à retrouver le sentiment qu'elle évoquait".