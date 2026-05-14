Jusqu'à 27 degrés ! En quelques jours, les températures vont bondir comme rarement dans ces départements

Cette semaine, la chute des températures se fait bien ressentir. Si le pont de l'Ascension souffre d'un temps mitigé, certains endroits vont regagner une dizaine de degrés en quelques jours.

Les journées sont fraiches et humides en cette mi-mai, un temps décevant pour cette période de l'année. Le pont de l'Ascension se déroule dans une ambiance de mois de mars : les températures peinent à dépasser les 15 degrés et sont ainsi jusqu'à 5 degrés en dessous des normales de saison. Bonne nouvelle toutefois, les "poussées chaudes" annoncées pour la fin du mois se confirment. On en sait désormais davantage.

Dès le début de la semaine prochaine, le climat va évoluer, précise La Chaine météo. Les dépressions vont progressivement être repoussées par l'anticyclone des Açores qui regonfle. Il va d'abord toucher le sud puis s'étendre à tout le pays. Les pluies vont s'atténuer et ce qui sera particulièrement remarquable, c'est la remontée des températures. On passera d'un temps automnal à une météo presque estivale. Dès le mardi 19 mai, les 20 degrés seront de nouveau atteints, voire dépassés. Mais jeudi s'annonce comme une journée particulièrement belle à l'échelle du territoire.

© La Chaine météo

Cette fois-ci la barre des 25 degrés sera franchie. En quelques jours, de 10 à 15 degrés pourraient être gagnés, par endroits notamment dans le nord et le centre. Ainsi, à Paris, entre le jeudi 14 et le jeudi 21 mai, on pourrait passer de 10 à 25 degrés, à Lille de 12 à 24, à Nantes de 12 à 25 ou encore à Strasbourg de 12 à 22. En région montagneuse, notamment en Auvergne, où cette semaine la neige est de retour avec des températures avoisinant les 5 à 10 degrés, un bond pour dépasser les 20 degrés est aussi prévu.

La hausse des températures semble toucher tout le pays. Ces températures seront dignes d'un début d'été, avec jusqu'à 27 degrés localement en Nouvelle-Aquitaine notamment. Ce constat est confirmé par les cartes Météo France avec "un début de semaine frais et un peu humide de façon plus marquée sur la moitié nord du pays. Vers le milieu de la semaine, un temps plus sec est prévu, favorisant le passage rapide des températures au-dessus des normales saisonnières".

Toute la fin de semaine pourrait se poursuivre dans la chaleur, allant jusqu'à frôler les 30 degrés dans le week-end de la Pentecôte entre Paris, Rouen, Nantes, Tours et Bordeaux.