Plus de 27 km/h de moyenne : voici la ville la plus venteuse de France

Que vous soyez en quête d'adrénaline ou simplement d'un break loin des chaleurs estivales, cette cité venteuse garantit des vacances dynamiques.

Alors que les Français planifient leurs vacances d'été dans un contexte de canicules de plus en plus fréquentes, un critère jusque-là secondaire devient central : la recherche de fraîcheur. Pour ceux qui ne supportent plus la chaleur étouffante, le vent devient presque un luxe. Une étude inédite vient de passer au crible plus de 400 communes françaises pour identifier celles où l'air circule le plus. Cette destination écrase le classement avec une moyenne annuelle impressionnante.

Vous vous doutez bien que l'heureuse élue ne se trouve ni sur la Côte d'Azur, ni sous la chaleur écrasante du Midi. En première ligne face à l'Atlantique, cette commune que l'on surnomme "l'île du bout du monde" reçoit de plein fouet les courants marins, offrant un décor authentique et une bonne dose d'iode à ses visiteurs.

Le majestueux phare du Créac'h sur l'île d'Ouessant, en Bretagne. © Stéphane Bidouze - stock.adobe.com

Cette reine des vents n'est autre que l'île d'Ouessant, située à une vingtaine de kilomètres de la côte ouest du Finistère. Elle décroche la couronne de la ville la plus venteuse de France avec une vitesse moyenne de 27,26 km/h. Ce classement exclusif réalisé par Gîtes.fr, basé sur les relevés de World Weather Online, confirme la domination sans partage de cette pointe bretonne, car elle est la seule à franchir la barre des 27 km/h.

Dominée par le mythique phare de Créac'h (reconnaissable à ses rayures mythiques blanches et noires) cette "sentinelle de l'Atlantique" veille sur des paysages composés de hautes falaises déchiquetées par l'océan. Elle séduit les randonneurs par son atmosphère unique, entre vastes prairies où pâturent les moutons et criques sauvages.

Ouessant, l'ile du bout du monde, à vélo. © Nadja - stock.adobe.com

La Bretagne signe d'ailleurs un véritable hold-up sur ce classement en occupant 8 des 10 premières places. On observe d'ailleurs une concentration exceptionnelle dans un archipel du Morbihan : Hoëdic, Houat, Quiberon et Belle-Île (Le Palais et Sauzon) affichent toutes une vitesse identique de 25,22 km/h. Ces communes trustent les places suivantes du classement, faisant de la région Bretagne la zone la plus venteuse de France (vous vous en doutiez bien !).

Pour les amateurs de sensations fortes, ce palmarès est une mine d'or. De la presqu'île de Quiberon, véritable "Mecque" des sports de glisse, aux plages de sable blanc de Houat, ces destinations offrent des conditions royales pour le kitesurf, le char à voile ou simplement la voile. Dans ce top 10 trusté par la Bretagne, la Normandie parvient tout de même à placer deux communes de la Manche : Jobourg et Barneville-Carteret, respectivement aux 7e et 8e places.

Pour rejoindre Ouessant, des traversées en ferry sont assurées quotidiennement au départ de Brest et du Conquet, permettant d'accoster sur l'île en une à 2 heures selon votre port de départ. Durant le trajet, il n'est pas rare d'apercevoir les grands dauphins ou les phoques gris qui peuplent les eaux de la mer d'Iroise.