Le tyrannosaure n'était pas comme dans "Jurassic Park" ! Il se déplaçait d'une manière surprenante

Loin de l'image popularisée par la course-poursuite de "Jurassic Park", la façon de se déplacer du Tyrannosaure se rapprocherait de celle d'un tout autre type d'animal.

S'il existe bien un dinosaure iconique, c'est le Tyrannosaure. On a tous en tête la scène du film Jurassic Park de 1993 dans laquelle ce dinosaure est en train de courir à la poursuite de la jeep. Chacun de ses pas résonne au sol. Cette représentation serait pourtant inexacte. Une récente étude s'est penchée sur la manière de se déplacer du Tyrannosaure : les scientifiques ont travaillé sur les os fossilisés du pied et de la patte et ont appliqué des modèles de vitesse, ainsi que testé différents types d'impacts du pied au sol. Etayé par des empreintes fossilisées, ce travail est décrit comme " la première analyse biomécanique quantitative des effets des schémas d'attaque du pied sur la démarche du Tyrannosaurus rex".

Sa démarche était en fait plus proche de celle d'un oiseau selon l'étude : il prenait appui sur la pointe des pieds plutôt que sur la totalité. C'est ce qu'on appelle la locomotion digitigrade, à l'inverse de la locomotion plantigrade des humains. La majeure partie du poids du corps repose sur l'avant du pied et le talon reste surélevé. On peut penser à l'image de l'autruche, grand animal coureur.

Cette différence est notable et lui permettait un meilleur équilibre, sa longue queue pouvant, en plus, faire contrepoids. Cette démarche lui apportait aussi une conservation plus optimale de son énergie et rendait ses déplacements plus rapides. L'étude précise qu'il avait alors des "fréquences de foulées plus élevées" et "des vitesses de pointes modérément élevées". Ces résultats donnent une image plus dynamique et plus souple du déplacement dinosaure que celle d'une course lourde et bruyante.

Les estimations de la vitesse du Tyrannosaure montent à 5 à 11 mètres à la seconde, soit jusqu'à 40 km/h pour les jeunes adultes. La masse corporelle pouvait ensuite faire diminuer le rythme. L'appui sur la pointe de pied peut augmenter les estimations de vitesse d'environ 20%, selon l'étude. Cela reste à confirmer car la nature du sol ainsi que des éléments de déplacement, comme les virages, peuvent modifier les empreintes relevées. Des recherches complémentaires sont nécessaires.