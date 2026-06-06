Le Soleil parait jaune, mais il est d'une toute autre couleur en réalité

On le voit jaune, on le représente en jaune... Pourtant, la véritable couleur du Soleil est bien différente.

Le Soleil est une étoile de type naine jaune située à 150 millions de kilomètres de la Terre. Il fait environ 330 000 fois la masse de notre planète et c'est pour cela qu'il apparait grand dans le ciel. A l'œil nu, il semble jaune et il est constamment représenté en cette couleur dans les dessins d'enfants, les bulletins météo, les drapeaux... Cette idée est omniprésente, alors qu'elle ne reflète pas la réalité.

Vu de l'espace, le Soleil n'apparait pas jaune. Sans atmosphère pour filtrer la lumière, il prend une tout autre couleur. Les astronautes l'ont photographié et décrit comme prenant une teinte plutôt blanche. C'est un disque blanc sur un ciel noir. Pourquoi le voit-on différemment ? Ce ne sont pas nos yeux qui nous jouent des tours, mais l'atmosphère terrestre.

La lumière du Soleil arrive jusqu'à la Terre sous forme d'ondes. Or, le blanc est composé de toutes les couleurs du spectre visible (bleu, indigo, violet, vert, jaune, orange et rouge) et chacune a une longueur d'ondes différente. L'atmosphère terrestre, composée d'azote et d'oxygène, agit comme un filtre de 600 km d'épaisseur. Les couleurs du spectre visible ne passent pas de la même manière en se heurtant aux différentes molécules de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le principe de la diffusion de Rayleigh. Les couleurs sont dispersées, notamment celles aux longueurs d'ondes les plus courtes comme le bleu et le violet. Il reste alors les composantes jaune placées au milieu du spectre, mais aussi celles orange et rouge. D'où le fait qu'on voit le Soleil jaune une bonne partie de la journée.

Par ailleurs, le Soleil apparait plus clair, dans des teintes jaunes blanches, à midi quand il atteint son zénith car la lumière emprunte à ce moment-là le chemin le plus court possible à travers l'atmosphère. Quand il est plus bas, cette distance est allongée et il faut traverser une portion d'atmosphère plus épaisse : ainsi, on vire du jaune à l'orange, voire rouge lors des couchers de Soleil.

La diffusion de Rayleigh explique aussi la couleur du ciel : l'atmosphère disperse d'abord les ondes courtes, et donc notamment le bleu. En se diffusant, elles vont créer cette voûte bleutée.