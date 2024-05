Il existe une ouverture facile pour les sachets de bonbons que personne ne connait

Les sachets de bonbons ne sont pas toujours faciles à ouvrir mais c'est sûrement car vous ne vous y preniez pas de la bonne manière. Voici où se cache l'ouverture facile !

Qui n'a jamais cédé au petit plaisir de s'ouvrir un sachet de bonbons ? Sucrées et réconfortantes, ces friandises sont un retour direct en enfance. Malheureusement, ce petit moment de bonheur peut être gâché par la simple difficulté à ouvrir le sachet. N'avez-vous jamais voulu ouvrir des Dragibus et malencontreusement certains se sont retrouvés à rouler au sol ? C'est peut-être parce que vous avez tout simplement mal ouvert le sachet.

Il existe, en effet, la plupart du temps, une ouverture facile, elle n'est juste pas clairement indiquée. Elle vous permet d'éviter de déchirer le sachet sur le côté pour pouvoir attraper vos bonbons préférés. Où se situe-t-elle ? Il faut regarder au niveau du trou qui permet de suspendre le sachet en rayon, il peut en fait aussi servir d'ouverture. Pour ce faire, il faut poser la face arrière du sachet visible et tenir fermement le bord. Ensuite, il suffit de prendre la languette entre ses doigts et de tirer jusqu'au bout. Cela facilitera notamment le partage des bonbons et évitera qu'ils tombent sur le côté. Vous n'avez plus qu'à le poser sur la table et vous régaler. Voici comment vous y prendre dans la vidéo de Monsieur astuces.

Une fois ouvert, si vous ne finissez pas le sachet, il faudra trouver comment stocker les bonbons pour éviter qu'ils ne fondent ou perdent en goût. Avec ce type d'ouverture, il est conseillé de changer d'emballage. Un contenant hermétique bien fermé sera parfait et empêchera l'humidité d'affecter les friandises. Si vous avez un mixte de bonbons dans votre sachet, séparez-les selon les saveurs et les textures pour éviter que certaines variétés absorbent les arômes et altèrent leur goût. Pour une conservation optimale, il faut privilégier un endroit frais, sec et à l'abri des rayons du soleil. Entre 15 et 18 degrés, c'est l'idéal. Avant de jeter le sachet, notez aussi la date de péremption. Si la durée de conservation est plutôt longue en général, il est toujours préférable de garder cette date écrite dans un petit coin pour ne pas la dépasser.

Avec ces conseils, vous pourrez à la fois ouvrir vos sachets de bonbons facilement et vous régaler jusqu'à la dernière bouchée, même en plusieurs fois. Evidemment, il faut toujours consommer de telles sucreries avec modération.